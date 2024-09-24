Президент Украины Владимир Зеленский, продолжающий визит в США, ранее побывал на армейском заводе в Скрэнтоне (штат Пенсильвания), где готовят 155-мм снаряды. Чем известен этот завод в родном городе Джо Байдена, какую цель могли преследовать организаторы мероприятия с участием Зеленского, способен ли Вашингтон поставить Киеву больше боеприпасов и в каком состоянии находится выпуск снарядов этого калибра в США — в материале RTVI

Калибр для НАТО

В самом начале своей официальной поездки в Соединенные Штаты, приуроченной к 79-й сессии Генассамблеи ООН, украинский президент Владимир Зеленский приехал в Скрэнтон, на родину американского президента Джо Байдена, для неанонсированного посещения местного армейского завода по производству боеприпасов. На этом предприятии изготавливают металлические корпуса для 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые затем отправляют на завод в Айову для установки взрывчатых веществ.

В готовом виде многие из этих изделий передают Вооруженным силам Украины (ВСУ). За более чем два года с начала военной операции Киев получил от Вашингтона уже более 3 млн 155-мм снарядов.

155-мм — это калибр, используемый НАТО. Поэтому снаряды для этих калибров нужны для артиллерии, поставленной Киеву западными странами. Ээто такие самоходные артиллерийские установки (САУ), как шведские Archer, британские AS-90, французские CAESAR, польские Krab, американские M109, немецкие PzH 2000 и словацкие Zuzana-2.

Зеленского на заводе в Скрэнтоне сопровождали губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и два высокопоставленных чиновника из Пентагона, которые выступают за увеличение объема производства боеприпасов, — замминистра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант и помощник по военным закупкам, логистике и технологиям Дуглас Буш.

Как рассказал конгрессмен Мэтт Картрайт, также входивший в делегацию, президент Украины обратился к сотрудникам завода со словами: «Спасибо. И нам нужно больше».

Кроме того, на мероприятии было заключено соглашение о сотрудничестве между Пенсильванией и Запорожской областной военной администрацией.

Пенсильвания — второй штат в США после Нью-Йорка по числу проживающих в нем украинцев. Как отмечает «Интерфакс-Украина», всего в Пенсильвании проживают более 150 тысяч украинцев и американцев украинского происхождения.

От ремонта локомотивов до изготовления снарядов

Зеленский посетил армейский завод в Скрэнтоне — «своего рода „флагман“ в попытках США раскрутить производство боеприпасов» — для демонстрации «материального воплощения сотрудничества» между Киевом и Вашингтоном, сказал в беседе с RTVI научный сотрудник ИМЭМО РАН, специалист по стратегическому вооружению и сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

Эксперт отметил, что незадолго до визита Зеленского американский портал National Public Radio опубликовал материал «именно про это предприятие и именно с акцентом на поддержку Украины».

Завод в Скрэнтоне, изначально бывший мастерской по ремонту локомотивов, был переоборудован в предприятие по производству крупнокалиберной артиллерии во времена Корейской войны. Если с 2009-го по 2017 год он выпускал около 9 000 боеприпасов в месяц, то за последние пару лет предприятие, получив от властей около $440 млн в рамках одной из крупнейших в истории завода модернизации, увеличило свою эффективность в несколько раз.

По данным AP от 28 августа 2024 года, завод в Скрэнтоне вместе с двумя другими предприятиями по изготовлению боеприпасов в соседнем Уилкс-Барре производит до 36 000 снарядов в месяц.

«Сейчас мы сфокусированы на производстве 155-мм снарядов. Это практически все, на чем мы сосредоточены. Мы прилагаем все усилия, чтобы достичь цели, поставленной Пентагоном», — сказал журналистам представитель командующего Сухопутными войсками США на заводе Ричард Хансен.

Миллиардные инвестиции Пентагона

Начиная с 2022 года власти США вложили $5,3 млрд в расширение производства различных боеприпасов. При этом, по оценкам представителей американского оборонного ведомства, по состоянию на март 2024 года общий бюджет инвестиций в выпуск одних только боеприпасов калибра 155 мм составил $2,7 млрд.

Согласно отчету американского оборонного ведомства от 6 сентября 2024 года, производство 155-мм снарядов выросло до 40 000 единиц в месяц — это примерно на 178% больше, чем в 2022 году, когда американские заводы ежемесячно производили 14 400 снарядов того же калибра. За это же время, хотя и в меньших объемах, увеличился выпуск метательных зарядов калибра 155 мм — с 14 494 до 18 000 единиц в месяц.

В дальнейших планах Пентагона — ускорить рост производства 155-мм снарядов. Как заявил Дуглас Буш, сопровождавший Владимира Зеленского на заводе в Скрэнтоне, к концу 2024 года США планируют выпускать 55 000 снарядов такого калибра в месяц. Цель на 2025 год — добиться показателя в 100 000 155-мм снарядов в месяц.

В теории американцы могут выйти на 100 000 снарядов в месяц к концу 2025 года, хотя темпы наращивания производства артиллерийских снарядов и боеприпасов всех видов в США «не очень впечатляющие», считает Дмитрий Стефанович. Главным препятствием в реализации этой цели, по мнению эксперта, могут стать «инвестиционные стратегии».

«Погром американской (и в целом западной) «оборонки» после прошлой холодной войны был очень серьезный, и, видимо, еще свежа память о так и не запущенных на полную мощность новых объектах, стремительном сокращении заказов и программ военного назначения. Соответственно, и сейчас никто не торопится вкладываться в эту отрасль, полагая возможным очередные изменения мирового военно-политического ландшафта», — рассказал Стефанович в беседе с RTVI.

По словам эксперта, если к власти в США придет Дональд Трамп, то это может изменить ситуацию с выпуском боеприпасов в стране в любую сторону — как в случае усиления противоборства с Китаем, так и при попытках «замирения» с Россией.