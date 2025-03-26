После переговоров в Саудовской Аравии Москва и Киев при посредничестве Вашингтона согласились на частичное прекращение огня. Также обсуждалась безопасность судоходства в Черном море и доступ России к мировому рынку зерна и удобрений. Кремль согласился на это, но при условии, что некоторые санкции будут сняты. RTVI собрал реакции украинских политиков на итоги «технических» переговоров в Эр-Рияде.

Президент Украины Владимир Зеленский (в своем телеграм-канале):

То, как Россия будет вести себя в ближайшие дни, покажет многое, если не все. Если снова воздушные тревоги, если снова военная активность в Черном море, если снова российские манипуляции и угрозы, нужно будет принимать новые меры — именно против Москвы.

Дипломатия должна работать. Мы с украинской стороны делаем все для этого. Я хочу поблагодарить всех, кто нам помогает. Благодарю Америку за то, что наши команды работают конструктивно и результативно. Результат требуется от России. Мы им не верим. Мир не верит России. И они должны доказать, что они готовы закончить ***** [военный конфликт] и готовы не врать миру, не врать [президенту США Дональду] Трампу, не врать Америке.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (в Х):

Украинские и американские команды конструктивно работали в Саудовской Аравии, достигнув значительных результатов в плане свободы судоходства в Черном море и прекращения огня на энергетических объектах.

Украина стремится реализовать их и продвигать справедливый и прочный мир вместе с США и нашими европейскими союзниками. Мы благодарны США за продвижение этого процесса и Саудовской Аравии за гостеприимство и содействие.

К сожалению, мы уже видим, как Россия пытается манипулировать и обуславливать соглашения об отмене санкций или чем-то еще. Россия всегда лжет, но теперь это будет особенно заметно для всего мира, если Путин продолжит продлевать ***** [боевые действия]. Украина согласилась на предложение США о полном 30-дневном прекращении огня еще 11 марта. Россия его отвергла.

Мы не доверяем российским словам, и никто не должен. Все должны сосредоточиться на действиях России, а не на ее заявлениях. Ближайшие дни будут иметь решающее значение для определения того, серьезно ли Россия относится к миру или намерена обмануть США и весь мир. Давление — единственное лекарство от российской лжи.

Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко (в своем телеграм-канале):

Есть какое-то ощущение, что наш мощный лидер решил соглашаться на все. Так переговоры не ведутся.

По Черному морю наши условия должны быть такими:

Отсутствие ударов по морским портам и городам. То есть остановка ударов по Одессе, Николаеву и Херсону и другим городам, где есть порты. Разблокировка портов Николаева и Херсона. Отсутствие контроля за грузами, идущих в какие-либо порты. Отсутствие русского флота в западной части Черного моря.

Это нормальные условия, на которые можно пойти. Ненормальные условия — то, что мы видим прямо сейчас. Владимир Александрович [Зеленский] уже все согласовал и со всеми договорился. Только никто об этих договоренностях не знает.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный по делу о госизмене (в своем телеграм-канале):

Перемирие в Черном море без участия Британии — это уже очень серьезный удар по планам Европы влезть за стол переговоров между Россией и США. Если перемирие есть, то никакие британские и французские корабли там не нужны.

Чрезвычайный и полномочный посол, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский (изданию «Укринформ»):

Чем больше участников переговоров, тем дольше они продолжаются, тем сложнее договориться. Именно это нужно сейчас Кремлю — чтобы переговоры продолжались неважно, чтобы каждый из новых участников предлагал свои идеи, а затем настаивал на них и таким образом блокировал достижение любой договоренности. А в это время Россия будет продолжать ***** [боевые действия].