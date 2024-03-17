Вопрос с Приднестровьем можно решить путем федерализации Молдовы. Об этом бывший депутат парламента республики, предприниматель Илан Шор заявил в интервью Алексею Венедиктову* в программе «Если наступит завтра» на RTVI. Он также рассказал, почему решил заняться политикой и что думает об отношениях Молдовы с ЕС и Россией.

Илан Шор — бывший депутат парламента Молдовы, лидер запрещенной в стране партии «Шор».

До 2015 года занимался бизнесом: руководил компанией «Dufremol» с сетью магазинов беспошлинной торговли, был председателем совета по администрированию Banca de Economii S.A, являлся членом совета по администрированию Международного кишиневского аэропорта. Владеет футбольным клубом «Милсами».

С 2015 по 2019 год занимал пост мэра Оргеева, в 2019 году получил мандат депутата парламента от партии «Шор».

На родине обвиняется в причастности к совершенному в 2014 году хищению $1 млрд у трех молдавских банков: Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala (на них приходится треть банковских активов страны).

В июне 2017 года бизнесмен был приговорен к 7,5 года лишения свободы. Летом 2019 года Шор уехал из страны, через два месяца его лишили депутатского иммунитета. После этого прокуратора завела три уголовных дела в связи с тем, что он якобы покинул Молдову незаконно.

В 2021 году Шор снова был избран депутатом, а в 2023 году опять лишен мандата.

В апреле 2023 года суд в Молдавии заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы. Сам он назвал это решение политическим.

Почему решил уйти из бизнеса в политику

После того, что произошло со мной и с банками, я принял решение баллотироваться на местных выборах в городе Оргеев (Орхев). Потому что для меня моя честь и достоинство выше, чем многое другое.

Меня облили грязью, и для меня было очень важно доказать народу, кто я есть на самом деле. Я считал, что всю жизнь я делал только хорошее. Может быть, я ошибался. Я решил этим шагом доказать.

Более того, я решил избраться в городе, который в Молдове считается самой прорумынской частью. Почему я пошел туда? Потому что у меня был там футбольный клуб.

Почему партия названа «Шор»

Многие говорят, что у меня высокое эго. Нет. Я скромный человек. Я назвал партию так не поэтому.

В 1998 году состоялся учредительный съезд движения «Равноправие». Оно принимало участие в парламентских выборах в 2001, 2005 и 2010 годах, набирая 0,44%, 2,83% и 0,1% голосов соответственно. В 2016 к движению присоединился тогдашний примар города Оргеев Илан Шор. Позже партию переименовали в «Политическую партию ШОР».

На президентских выборах 2016 года «Шор» выдвинула кандидатом Инну Попенко, но Высшая судебная палата сняла ее с предвыборной гонки, отменив решение ЦИК о регистрации. Попенко обвинили в подкупе избирателей и в том, что она не отчиталась за расходы на предвыборную кампанию.

По итогам парламентских выборов 2019 года «Шор» получила 7 мандатов из 101.

В июне 2023 года Конституционный суд Молдовы по запросу правительства признал деятельнось партии незаконной. В январе 2024 года ее исключили из национального реестра юрлиц.

Шесть депутатов от партии «Шор» сохранили места в парламенте, но теперь выступают как независимые.

В октябре 2023 года парламент Молдовы запретил отдельным членам запрещенных партий участвовать в выборах.

Я, в отличие от других политиков, не прячусь за красивыми названиями. Я хотел, чтобы люди знали, что они голосуют за меня, а я отвечаю за результат. То есть если я провалюсь, провалюсь я. Это не партия плохая, а я провалился. Если вы мне доверяете, если я сделал — я молодец. Если я не сделал — я провалился. Я считаю, что это честно.

Про запрет партии Конституционный судом Молдовы

Это дешевый фейк разыгранный. Но что меня обрадовало, хорошая новость на этой неделе, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению нашу жалобу.

Мы собираемся отменить это решение, потому что мы имеем право. ЕСПЧ принял, и, как говорят многие эксперты и юристы, мы выиграем. В мире были запреты партий, но в 99% случаев такие дела выигрывали.

Мы не террористическая организация, мы абсолютно нормальные люди, мы занимается политической деятельностью. Я уверен, что мы выиграем в Европейском суде, <…> потому что никаких аргументов за то, что нас снять, действительно юридических и правовых не было. Это было политическое решение.

Какими видит отношения Молдовы с ЕС

Европа, которая поддерживает такой режим (нынешние власти Молдовы — прим. RTVI), мне не нужна. Она ни один раз не одернула своих, по сути, холопов, которыми она управляет. Посол США вместе с послом ЕС приходят на коллегию Высшей судебной палаты страны и диктуют, кто плохой судья, а кто хороший.

[Евроинтеграция и движение Молдовы в сторону ЕС для граждан Молдовы] в разы хуже. Я бизнесмен и смотрю с точки зрения прагматики, экономики. В сегодняшней геполитической ситуации движение в сторону ЕС это вынужденное охлаждение отношений с Россией. <…> Молдова последние четыре года активно двигалась в сторону ЕС.

Что это для простого человека: в 11 раз увеличение цен на газ. Не на 11%, а в 11 раз. У нас был контракт с Газпромом на $137 за кубометр, но в прошлую зиму покупали за $1000. Мы покупали тот же российский газ, только у Европы. Потому что Молдова сказала, что больше не будет покупать у Газпрома принципиально газ.

Ранее глава МИД Молдовы Михаил Попшой заявил RTVI, что свыше 60% граждан страны поддерживают вступление в Европейский союз. По его словам, об этом свидетельствуют результаты проведенных социальных опросов. Илан Шор в беседе с Алексеем Венедиктовым* заявил, что не верит в достоверность опросов, на которые ссылается Попшой.

Молдавские опросы — это вербальная вещь. Я не верю в них.

Например, когда я баллотировался в мэры Оргеева, было пристальное внимание к этим выборам. Опросы давали мне 6-7%, я взял 63%. В 2019 году партии «Шор» давали 3-4%, то есть непрохождение порога, в парламенте мы взяли 10%. Выборы в ГАгаузию. Кандидату от партии «Шор» давали четвертое место, мы взяли первое.

Почему четыре года назад проголосовали за проевропейцев

Это было четыре года назад. Когда действующие власти рассказывали гражданам, что они, выиграв на выборах, приведут [Молдову] в Европу. И рассказывали, что Европа — это немецкие дороги и пенсии в пять тысяч евро.

Но за четыре года у нас все стало гораздо хуже. Инфляция [выросла] до 30-35%, впервые индексация пенсии не соответствовала уровню экономики. Люди стали жить хуже.

Почему ратует за присоединение к ЕАЭС

В июне 2022 года Молдова и Украина получили статус кандидатов на вступление в Европейский Союз. Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что осенью 2024 года в стране пройдет референдум о вступлении в ЕС. Если большинство граждан поддержат европейский курс, он будет закреплен в конституции.

Я буду голосовать категорически против вступления в ЕС и за вступление в ЕАЭС. Почему в ЕАЭС?

На чем строится экономика Молдовы? Это сельское хозяйство. Другой экономики у нас нет. Мы живем на деньги, которые посылают нам мигранты, — порядка 4 млрд евро в год. С каждым годом эта сумма уменьшается. <…>

А преимущество ЕАЭС — это рынок для сельского хозяйства. Скажите, кто знает «Белого аиста» (марка производимого в Молдове коньяка — прим. RTVI) в Париже, Берлине или в Вене? Но его знают жители Москвы, Минска, постсоветских республик.

ЕАЭС — это рынок. У нас есть «Белый аист», вино Cricova, слива, помидор, огурец, персик, виноград. Кому это нужно в Европе? А это экономика государства. Когда-то мы выращивали, мы экспортировали, мы перерабатывали. Это то, на что жили 4,5 млн человек. А осталось 2,2 млн. <…>

Простым гражданам Республики Молдова выгодно быть в ЕАЭС, а не в ЕС. Потому что мы получаем нормальный тариф на электроэнергию, нормальную цену на газ, нормальный рынок, возможность построить перерабатывающие заводы — вернее, возродить их. Возможность строить другую промышленность.

О федеративной Молдове

Моя позиция по Приднестровью заключается в том, что должна быть федерализация.

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) — непризнанное государство, расположенное преимущественно на левом берегу Днестра. До 1991 года эта территория входила в состав Молдавской ССР. По официальным данным, население ПМР насчитывает почти 460 тыс. человек, из них 220 тыс. имеют российское гражданство. В регионе находятся российские миротворцы.

28 февраля 2024 года съезд депутатов Приднестровья всех уровней принял резолюцию с обращением к России за помощью «в условиях усиления давления Молдовы».

У нас страна очень разных взглядов. <…> Да, мы единое государство, но у каждого должны быть свои права. <…> Например, Бельцы — русскоязычный город. Ну почему вы их заставляете делать документы на молдавском? <…> У нас заставляют русскоязычных людей, которые не знают молдавский, его выучить. И они вынуждены из-за этого страдать, потому что молдавская власть считает своей задачей в интеграции всех наклонить, чтобы все говорили и документы писали [на одном языке].

О планах

Я буду премьер-министром. Это факт.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов