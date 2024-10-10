Флорида пережила суперураган «Милтон» и начинает оценивать его последствия. Это уже второе за последнее время разрушительное стихийное бедствие после урагана «Хелен», с которым также столкнулись два «колеблющихся» штата — Джорджия и Северная Каролина. Они сильно влияют на исход президентских выборов в США. Кандидаты Дональд Трамп и Камала Харрис вступили в полемику на тему катастроф, надеясь привлечь на свою сторону сомневающийся электорат. Сделает ли погоду реакция политиков на ураганы за несколько недель до выборов и как на избирательный процесс могут повлиять природные катаклизмы — в материале RTVI.

Политические штормы

В преддверии президентских выборов в США несколько американских штатов на юго-востоке страны — Флорида, Джорджия, Южная Каролина, Северная Каролина, Вирджиния и Теннесси — столкнулись со смертоносным ураганом «Хелен». Число жертв этого стихийного бедствия превысило 230 человек, был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре, более 700 тысяч потребителей остались без электричества.

Не успели американцы оправиться от сентябрьского урагана, как в октябре на пороге у берегов Флориды появился новый ураган — «Милтон». Президент США Джо Байден назвал его «штормом века» и отложил свои рабочие поездки за рубеж, включая встречу в формате«Рамштайн» по Украине. На территории всей Флориды был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а власти обязали эвакуироваться миллионы местных жителей.

Реакция и действия политиков на природные катастрофы могут повлиять на предстоящие выборы главы государства. Американцы через это уже проходили: политическая буря вокруг разрушительного урагана «Катрина» в 2005 году стала одной из причин проигрыша республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, а подготовка к борьбе с суперштормом «Сэнди» и его последствиями в 2012 году позволила действующему главе Бараку Обаме обойти на президентских выборах республиканца Митта Ромни.

Взаимная критика и обвинения во лжи

Кандидат в президенты США Дональд Трамп активно использует отсылки к последним ураганам в своей предвыборной риторике. На недавней встрече со своими сторонниками в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, республиканец сказал, что молится за жителей Флориды и хочет отправить им «нашу любовь». «Я никогда не видел такого урагана», — добавил он, говоря о «Милтоне».

До этого Трамп раскритиковал федеральные власти за реакцию на последствия урагана «Хелен» в Северной Каролине и обвинил их в игнорировании пострадавших республиканских районов в Джорджии. Экс-президент утверждал, что губернатор штата Брайан Кемп не мог дозвониться до Джо Байдена, потому что тот якобы спал. При этом и Байден, и Кемп подтвердили, что их телефонный разговор состоялся.

Кроме того, Трамп утверждал, что у Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA) не осталось средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий, так как все деньги были выделены на борьбу с мигрантами. В Белом доме это заявление назвали «абсолютно ложным», а администратор FEMA Динн Крисвелл уверила, что у агентства есть все необходимое финансирование.

На фоне распространения недостоверной информации на сайте FEMA даже появился раздел с фактчекингом. На нем, в частности, отрицается слух, согласно которому пострадавшие от ураганов могут получить от агентства всего $750. Об этом говорил Трамп на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, упрекая администрацию Байдена в том, что США «отправляют десятки миллиардов долларов в иностранные государства, о которых большинство людей никогда не слышали».

И Джо Байден, и Камала Харрис осудили дезинформацию о федеральных мерах реагирования на последствия ураганов. Харрис назвала Трампа «несерьезным человеком» и заявила, что он ставит свои нужды выше других. Действующий глава государства обвинил экс-президента в распространении ложных сведений. «Бывший президент Трамп возглавил этот натиск лжи», — сказал Байден.

Ситуация вокруг «Милтона» вызвало еще одну политическую драму: телеканал NBC News сообщил, что губернатор-республиканец Флориды Рон Десантис отказался отвечать на звонки Харрис по поводу помощи пострадавшим от ураганов, так как они якобы «казались политическими». Сам Десантис, получивший поддержку населения штата в результате борьбы с предыдущими стихийными бедствиями, эту информацию отрицает. Впрочем, это не помешало Харрис раскритиковать Десантиса в «политических играх», после чего губернатор назвал вице-президента «первой, кто пытается политизировать ураган и делает это только из-за своей кампании».

Ураганы могут повлиять и на явку, и на голоса

Как показывают опросы The Washington Post, Дональд Трамп ненамного опережает Камалу Харрис в пострадавших от урагана Джорджии и Северной Каролине . Но масштабный ущерб и миграция населения, вызванные «Хелен», могут нарушить процесс голосования в этих ключевых штатах. Представители местных избирательных комиссий уверяют, что работают над планами, которые позволят каждому избирателю из этих штатов проголосовать 5 ноября.

Как отмечал и сам Трамп, наиболее пострадавшие районы в Северной Каролине — республиканские. В 2020 году он одержал победу в этом штате, но если бы в округах, все еще переживающих последствия «Хелен», не смогли проголосовать, то тогда выиграл бы Байден, отмечает обозреватель The Washington Post Филипп Бамп.

Обозреватель The Washington Post Аарон Блейк приводит в пример ситуацию с ураганом «Катрина» в Новом Орлеане — тогда после стихийного бедствия более половины жителей города не смогли принять участие в последующих выборах мэра.

Трамп лишь с небольшим отрывом опережает Харрис в республиканской Флориде, показало исследование, проведенное RMG Research. При этом, по данным недавнего опроса The New York Times, Трамп лидирует в этом штате с большим отрывом в 13 процентных пунктов. Если бы Харрис каким-то образом выиграла 30 голосов выборщиков Флориды, то она, скорее всего, была бы избрана президентом, считает Блейк.

Согласно последнему опросу Reuters/Ipsos, Камала Харрис опережает Дональда Трампа на три процентных пункта — 46% против 43%.