Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл с визитом в США. Он первым из зарубежных лидеров проведет 4 февраля официальную встречу с Дональдом Трампом после его возвращения в Белый дом. Сам Нетаньяху назвал этот шаг «свидетельством прочности израильско-американского альянса». На повестке переговоров — перемирие в Газе, освобождение заложников, нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией, а также Иран.

Переговоры «продвигаются»

Считающий себя «защитником» Израиля Дональд Трамп 2 февраля рассказал журналистам о «продвижении» переговоров по Ближнему Востоку. «Нетаньяху приедет во вторник, у нас запланировано несколько очень важных встреч», — добавил президент США, назвав премьер-министра Израиля неформально — «Биби».

Главной темой переговоров в Белом доме станет работа над вторым этапом соглашения о перемирии в секторе Газа и освобождении заложников. Текущая договоренность о прекращении огня, достигнутая при посредничестве Египта, Катара и США, истекает 1 марта. Одновременно со встречей Трампа и Нетаньяху должны возобновиться непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС.

Ожидается, что вечером 4 февраля главы США и Израиля проведут совместную пресс-конференцию. Нетаньяху гостит в Блэр-хаус уже в 14-й раз — чаще, чем другие иностранные лидеры с момента постройки официальной гостевой резиденции Белого дома в XIX веке, отмечает NBC News.

Визит Биньямина Нетаньяху в Вашингтон стал его первой поездкой за пределы Израиля после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест израильского премьера. Впрочем, юрисдикция МУС не распространяется на территорию США, которые отозвали подпись под Римским статутом. Более того, решение МУС арестовать Нетаньяху Штаты осудили еще при администрации Джо Байдена.

«Нет гарантий, что мир сохранится»

Хотя Трамп ставил себе в заслугу первый этап соглашения о перемирии в Газе, он с осторожностью относится к его долгосрочным перспективам, отмечает AP. «У меня нет гарантий, что мир сохранится», — сказал накануне президент США. Спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф сообщил журналистам, что договоренность «пока соблюдается».

Как заявил Нетаньяху журналистам перед поездкой в Вашингтон, он надеется, что его переговоры с Трампом помогут «еще больше и к лучшему перекроить карту» региона. Глава Израиля находится в своей стране под сильным давлением: в кабинете министров требуют возобновления боевых действий. В противном случае министр финансов Бецалель Смотрич пригрозил уйти в отставку и лишить премьера большинства в Кнессете.

В столице США Нетаньяху планирует пообщаться с высокопоставленными членами команды Трампа, в том числе с министром обороны Питом Хегсетом, а также с лидерами Конгресса, чтобы обсудить поставки американского оружия. Накануне газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой одобрить продажу Израилю оружия и военной техники на сумму $1 млрд.

В центре внимания: Иран и Саудовская Аравия

Еще одна важная тема переговоров в Белом доме — это соглашение о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией на фоне ускорения разработки ядерного оружия Ираном. Трамп и Нетаньяху заявили, что хотят включить Эр-Рияд в новые региональные соглашения, основанные на соглашениях Авраама, что могло бы создать коалицию против Тегерана, пишет Reuters.

Соглашения Авраама 2020-2021 годов при посредничестве США установили полноценные дипломатические отношения между Израилем и четырьмя арабскими странами — ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом.

Впрочем, получить поддержку Саудовской Аравии будет достаточно сложно из-за разногласий вокруг независимого палестинского государства. Ранее Эр-Рияд настаивал на общем согласии хотя бы в отношении стремления к созданию независимой Палестины, против чего выступают крайне правые представители израильских властей.

Более того, сам Трамп, вступив в должность президента, вызвал споры своей идеей переселить более миллиона палестинцев из Газы в соседние Египет и Иорданию. Власти двух стран такое предложение отвергли.

Усилия администрации Трампа по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией создают неопределенность в отношении того, какую свободу действий Белый дом предоставит Нетаньяху, отмечает Reuters. «Постоянно бушующая война осложнит, а то и вовсе заблокирует попытки Трампа усадить саудитов за стол переговоров», — подчеркивает агентство.