Станет ли председатель ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль новым канцлером — это главный вопрос, который обсуждают сейчас в республике по итогам парламентских выборов 29 сентября. На них АПС впервые в послевоенной Австрии одержала историческую победу. Сам Кикль уже провозгласил себя «народным канцлером» (так именовал себя фюрер, напоминают германоязычные СМИ) и обещает выстроить «крепость Австрия», из которой выдворят мигрантов. Впрочем, пока правые силы Европы ликуют, в Вене ищут варианты правящей коалиции без АПС.

Как голосовала Австрия

«Антииммигрантская, дружественная России АПС получила рекордные 29% голосов, почти удвоив результат по сравнению с предыдущими выборами и на три пункта опередив правоцентристскую Австрийскую народную партию, которая сейчас управляет правительством», — отмечает Politico.

«Народники» во главе с действующим канцлером Карлом Нехаммером, напротив, получили рекордный минимум, откатившись почти на 12%. Среди причин называют коррупционные скандалы, жесткие антиковидные меры в недавнем прошлом, высокую инфляцию. «Зеленые» — партнеры АНП по нынешней правящей коалиции — потеряли 4,5% и пришли в гонке пятыми.

Особняком проголосовала Вена, оправдав репутацию «красной столицы», — там первое место получили социал-демократы, причем вышли в плюс. Но в целом по стране старшейшая партия Австрии показала свой худший результат.

На выборы австрийские правые шли под незатейливым лозунгом «Крепость Австрия — закрытые границы — гарантия безопасности», который в итоге сработал. Лидер АПС Герберт Кикль, который мечтает сесть в кресло канцлера, в прошлом был спичрайтером радикального правого националиста Йорга Хайдера. Во время пандемии он рекламировал антипаразитное средство как альтернативу прививкам, после 24 февраля 2022 года выступал против западных поставок тяжелого вооружения Украине. Он также агитирует против «гендерного безумия» и «климатического коммунизма».

Победу Австрийской партии свободы приветствовали единомышленники по правому лагерю со всей Европы.

Сопредседатель «Альтернативы для Германии «Алис Вайдель первой выступила с поздравлением из-за рубежа. Победу австрийских правых она назвала «сигналом для всей Европы». От Италии высказался вице-премьер и глава популистской «Лиги» Маттео Сальвини — он провозгласил итоги выборов «историческим днем во имя перемен».

В том же ключе сделали заявления премьер Венгрии, лидер партии ФИДЕС Виктор Орбан и глава ультраправой Партии свободы — «тезки» АПС из Нидерландов — Герт Вилдерс. Наконец, председатель французских правых Жордан Барделла, сменивший Марин Ле Пен во главе «Национального объединения», выложил совместное фото с Киклем.

Пасьянсы для Вены

Выборы прошли, однако интрига сохраняется. А именно: какой будет коалиция и кто станет премьером. Его кандидатуру должен поддержать парламент, а затем утвердить федеральный президент. Ранее Александр Ван Дер Беллен уже дал понять, что не считает себя обязанным приводить к присяге Герберта Кикля в случае его победы на выборах. По его словам, сейчас главное выяснить, «кто может с кем».

У Австрийской партии свободы есть одно принципиальное отличие от АдГ: если немецкие правые по-прежнему остаются нерукопожатными на федеральном уровне, и ни одна из партий в ФРГ по-прежнему не готова вступать с ними в коалицию, то АПС все же входила в правительства — правда, на правах младшего партнера. Так, лидер АПС с 2005-го по 2019 год Хайнц-Кристиан Штрахе был вице-канцлером в последнем кабинете Себастиана Курца, пока он не распался из-за скандала с прослушкой «Ибица-гейт».

Среди возможных комбинаций без участия АПС называют:

«союз проигравших» (Австрийская народная партия, социал-демократы и Зеленые)

«коалиция дриндль» (Австрийская народная партия, социал-демократы, либералы)

«большая коалиция» («народники» и социал-демократы)

Ветераны СС и асы люфтваффе: как появилась АПС

Австрийская партия свободы была создана в 1955 году на базе объединения «Союз независимых». Послевоенная денацификация, проходившая и в Австрии, не позволяла бывшим членам НСДАП участвовать в политике. В 1949 году появилась лазейка в лице «Союза независимых», куда принимали бывших нацистов. Учредительный съезд прошел в Зальцбурге — он входил в американскую зону оккупации.

Председателем «Союза независимых» стал журналист Герберт Алоиз Краус — во Второй мировой войны он в рядах вермахта «освещал» экономические новости, в том числе на оккупированной нацистами Украине. В 1944 году Краус даже попал под военный трибунал за чрезмерно критические репортажи.

Одним из замов Крауса по партии был бывший член НСДАП Карл Хартлеб — заявку на вступление в ряды нацистской партии он подал почти сразу после аншлюса Австрии, 17 мая 1938-го. После окончания войны в Европе в 1945 году он был арестован и провел 15 месяцев в лагере для интернированных.

Среди других видных членов «Союза свободных» — ветеран люфтваффе, истребитель-ас Гордон Голлоб. На его счету было 150 сбитых самолетов антигитлеровской коалиции и более 340 боевых вылетов. Большинство своих побед он одержал на Восточном фронте. Голлоб участвовал в воздушных боях операции «Барбаросса» — вторжения в Советский Союз. В мирное время он стал генсеком «Союза свободных» и возглавил ее крайне правое крыло.

На вторых в истории послевоенной Австрии выборах 9 октября 1949 «независимые» впервые прошли в Национальный совет с 11,7%. По архивным данным, их главными избирателями стали бывшие члены НСДАП. Но затем рейтинг политической силы стал падать из-за внутренних скандалов.

3 ноября 1955 года была сформирована новая партия — Австрийская Партия Свободы. Ее учредительный съезд прошел 7 апреля 1956 года в центре Вены. Первым лидером был избран Антон Райнталлер, бывший бригадефюрер СС и депутат рейхстага от НСДАП. При Гитлере он также возглавлял минсельхоз земли Нижняя Австрия.

В августе 1945 года Рейнталлер был арестован оккупационными властями США и отправлен в лагерь для интернированных в Зальцбурге, спустя два года переведен в лагерь в Дахау. В июле 1949 года он предстал перед судом Австрии — его обвинили в «государственной измене австрийскому народу» как одно из ответственных за аншлюс. Он был приговорен к трем годам тюремного заключения с частичной конфискацией имущества. Но поскольку Рейнталлер находился в заключении с конца войны, но был освобожден с учетом отбытого срока в октябре 1950 года.

Кикль Мелони не товарищ

Победу своей партии Кикль отмечал в пивном баре, что не могло не навести на исторические параллели. Репутация АПС, которая так и не отмежевалась от нацистского прошлого, по-прежнему вызывает вопросы.

Прямо накануне выборов три крайне правых австрийских политика засветились на похоронах бывшего однопартийца. Возле могилы на кладбище пели немецкую песню «Wenn alle untreu werden» («Когда все теряют верность») — вообще-то ее написали еще в начале XIX века, но популярной она стала в XX-м, при нацистах. Собственно, ее очень любили эсэсовцы и прозвали «песней верности». Там, среди прочего, есть строка: «Хочу проповедовать и говорить о святом Германском Рейхе». Еврейский студенческий союз Австрии сообщил о происшествии в прокуратуру, назвав его «тревожным сигналом для Австрии».

Сегодня на политическом ландшафте ЕС остается немного партий, которые буквально, в силу происхождения, можно назвать постфашисткими или постнацистскими. Одна из них — «Братья Италии» Джорджи Мелони. Она вышла из шинели Итальянского социального движения (MSI), основанного в 1946-м соратниками покойного Муссолини. В рядах «Молодежного фронта» MSI состояла и сама Мелони, и многие ее нынешние соратников.

Членов партии «Братья Италии» замечали в ежегодных шествиях и возложениях цветов, приуроченных к годовщине знаменитого марша дуче на Рим. В правящей ныне в Италии партии состоят двое прямых потомков Бенито Муссолини — его внучка Ракеле и правнук Кайо Джулио Чезаре. А эмблема «Братьев» — трехцветное пламя — прямое заимствование символики MSI. В ней видят образ поминальной свечи над гробом Муссолини. Партийный символ отстояла лично Мелони, несмотря на сомнительный контекст.

Однако во всем остальном «Братья Италии» не имеют ничего общего с историческими предшественниками — на этом настаивает руководство партии. Сейчас это классические европейские консерваторы, отстаивающие традиционные ценности, — как венгерская «Фидес» Виктора Орбана или польская «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. В программе итальянских правых говорится о неприятии любых форм расизма, ксенофобии и антисемитизма. А расистские законы Италии 1938 года сама Мелони назвала «вечным позором».

Кстати, в отличие от своего вице-премьера, Джорджа Мелони пока не писала поздравлений Герберту Киклю в соцсетях.