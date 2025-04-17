17 апреля президент США Дональд Трамп проведет официальную встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме. Она первой из европейских лидеров проведет прямые переговоры с Трампом после введения им масштабных импортных пошлин в том числе против стран Евросоюза. От чьего имени Мелони выступит в беседе с Трампом и что американские тарифы на импорт означают для итальянской экономики — в материале RTVI.

Голос Италии или Евросоюза?

Высокопоставленные чиновники из Евросоюза обеспокоены поездкой Мелони в Вашингтон, но при этом признают, что итальянский премьер — это лучший посредник между США и Европой на фоне «трансатлантической напряженности», пишет Politico.

Из всех европейских лидеров Мелони поддерживает самые тесные контакты с действующей администрацией Трампа, отмечает Spiegel online. Итальянский политик дружит с миллиардером Илоном Маском и в этом году уже виделась с Трампом, еще до его вступления в должность президента. Во время совместного ужина 4 января в Мар-а-Лаго республиканец назвал Мелони «фантастической женщиной», которая «взяла Европу штурмом»

Мелони может продуктивно работать с Трампом как от имени Европы, так и от имени Италии — третьей страны ЕС по экономической мощи. В отличие от многих других европейских политиков, соосновательница правой политической партии «Братья Италии» знает, как разговаривать на «трамповском» языке. Именно Мелони стала единственным лидером из стран-членов ЕС, приглашенных на вторую инаугурацию Трампа.

В Брюсселе рассчитывают, что Мелони сможет не только способствовать прогрессу в торговых переговорах с Трампом, но и повлиять на его подход к военному конфликту между Россией и Украиной, сообщает Politico. Американский президент «давно ставит личные отношения в центр своей дипломатии», а Мелони, как и венгерского премьера Виктора Орбана, в прессе уже окрестили «шептуньей Трампа».

Вместе с тем европейские чиновники встревожены близостью Мелони к окружению Трампа. Они полагают, что «месседж» итальянского премьера может существенно отличаться от того, что могли бы сказать американскому президенту глава Франции Эмманюэль Макрон или премьер Великобритании Кир Стармер.

Потенциальное ослабление тарифов для одной лишь Италии может усугубить раскол в Евросоюзе и подорвать позиции блока в торговых переговорах с США. Впрочем, перед поездкой в Вашингтон Мелони все же поговорила с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Мелони может извлечь из этого [личной встречи с Трампом] выгоду, но пока неясно, выиграют ли от этого ее коллеги из ЕС», — резюмирует Politico.

Что американские тарифы на импорт значат для Италии

В начале апреля Трамп объявил о введении «взаимного» тарифа 20% на все импортируемые товары из Евросоюза. Затем он приостановил действие ограничений на 90 дней, но в отношении европейской продукции все еще действует «универсальная» ставка 10%.

Брюссель, в свою очередь, также поставил на паузу ответные торговые меры на 90 дней, намереваясь урегулировать тарифный вопрос путем переговоров.

Рим особенно уязвим к изменениям во внешнеторговой политике Вашингтона. По данным статистической службы ЕС eurostat, Италия — третий по величине экспортер товаров в США среди стран-членов Евросоюза. В 2024 году итальянцы поставили в Штаты продукцию на общую сумму в размере €65 млрд.

Камнем раздора между странами может стать то, что по итогам 2024 года Италия зафиксировала положительное сальдо торговли с американцами в размере $43,9 млрд. Как раз в ответ на отрицательный баланс в торговле с другими государствами Трамп и вводил свои импортные пошлины.

По словам Мелони, американские тарифы «ошибочны и не отвечают интересам ни одной из сторон». Она называла американский рынок «основополагающим» для Италии и говорила, что Рим «сделает все возможное, чтобы работать над соглашением с США с целью предотвращения торговой войны».

Что именно может сделать Италия как для экономики собственной, так и Евросоюза — Мелони обсудит в Вашингтоне с Трампом уже сегодня. Затем итальянский премьер вернется в Рим, чтобы в пятницу провести встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.