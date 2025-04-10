Торговая война Дональда Трампа — это спонтанные американские горки или продуманная стратегия? В течение одной лишь недели президент США успел ввести пошлины против большинства торговых партнеров Вашингтона, увеличить тарифы на импорт из Китая до 125% и внезапно объявить о временной приостановке ограничений в отношении десятков стран. RTVI собрал четыре версии, зачем Трампу сеять тарифный хаос.

Версия 1: переговорный рычаг

Дональд Трамп может использовать тарифы, чтобы получить преимущество в переговорах. Будучи бизнесменом до мозга костей, президент США неоднократно призывал к диалогу и заключению сделок.

Подобную версию допускают и в Белом доме. Так, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что объявленные 2 апреля масштабные пошлины стали частью «успешной стратегии переговоров», к которым Вашингтон привлек более 75 стран.

Еще в прошлом году экономист Стивен Миран, сегодня — главный экономический советник Трампа, говорил, что республиканец «рассматривает тарифы как рычаг для совершения сделок».

«[Представьте], как после серии карательных тарифов торговые партнеры, такие как Европа и Китай, становятся более восприимчивыми к каким-либо валютным соглашениям в обмен на снижение тарифов», — рассуждал Миран в своей статье «Руководство пользователя по реструктуризации глобальной торговой системы» от ноября 2024 года.

Трамп — это профессиональный бизнесмен, сказал в специальном интервью RTVI посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас. По его мнению, основная цель тарифных мер США заключается в намерении заключить сделки с другими странами. «Они [США] хотят переговоров. Но как любой хороший бизнесмен, Трамп не озвучивает сразу свою реальную цель, а завышает планку и потом ее опускает», — отметил дипломат.

Версия 2: долгосрочное видение «Трампономики 2.0» Тарифы могут быть не просто переговорным инструментом, но и в более широком смысле — первым этапом стратегии экономических советников Трампа, которая, по их плану, должна перезагрузить мировую экономику на условиях, более выгодных для США. Нынешние пошлины можно рассмотреть как часть плана по переходу к так называемому «соглашению Мар-а-Лаго», предусматривающему искусственное ослабление доллара. Именно оно, как ожидают сторонники этой концепции, должно подстегнуть рост американской промышленности. Еще до второй инаугурации Трампа тогда будущий глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что Бреттон-Вудскую систему, которая сделала доллар главной мировой резервной валютой, ждет перестройка.

Согласно идее Бессента, Вашингтону следует пересмотреть тарифные ставки и гарантии безопасности в отношении других стран в зависимости от их связей с США. Для этого он предложил разделить их на три корзины: зеленая (союзники), желтая (нейтральные) и красная (враги). «Зеленые» страны получат от США военную защиту и снижение торговых тарифов, а остальным Белый дом в этих преференциях откажет.

«Инвесторы должны понять прямо сейчас, что недавние действия Трампа — это не просто капризы; видение его команды имеет мощную внутреннюю логику. Текущий хаос — это в равной степени как особенность, так и недостаток. Или, говоря иначе, когда в прошлом году Бессент заявил, что хочет „быть частью… Бреттон-Вудской реорганизации“ мировой финансовой и торговой системы, он не шутил», — писала в марте колумнист и член редакционной коллегии Financial Times Джиллиан Тетт. По ее мнению, за тарифными потрясениями последует «более серьезная драма». О том, что пошлины — это только начало и вовсе «не переговоры», говорил и старший советник Трампа по торговле Питер Наварро, которого в прессе называют «архитектором широкомасштабных тарифных планов». Впрочем, другой приближенный Трампа — Илон Маск — идеи Наварро оспаривал и даже называл его «идиотом», который «тупее мешка с кирпичами».

Версия 3: гордость и убеждения

Дональд Трамп рассматривает пошлины как способ укрепления своей личной власти в США и во всем мире, считает колумнист The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид. Он предположил, что Трамп видит в доступе к американскому рынку главное оружие после ядерной бомбы. Может ли быть, что это и есть то самое «самое мощное оружие в мире, о котором никто не имеет ни малейшего представления», о чем президент США накануне рассказал журналистам?

«То, что мы наблюдаем, — классический Трамп. Президент верит в себя, свои основные интуиции и убеждения. Он считает, что аналитики и политики, которые с ним не согласны, глупы и слабы», — допустил колумнист WSJ.

О совершенной вере президента США в свои убеждения пишет и политолог-американист Ян Веселов. Он отметил, что Трамп высказывался в поддержку тарифов еще до своей политической карьеры, с 1980-х годов. Само слово «тариф» республиканец неоднократно называл «самым красивым в словаре».

По мнению Веселова, предупреждения экономистов о вреде тарифной политики и росте цен на импортные товары для потребителей не изменят позицию Трампа.

«Все эти годы он [Трамп] глубоко убежден, что любые отношения между странами, в том числе и торговля, это игра с нулевой суммой, где есть один победитель и один проигравший», — подчеркнул политолог.

Вероятно, Трамп даже получает удовольствие от тарифной войны. Любопытный случай произошел на днях на ужине Национальной республиканской конференции конгресса — тогда президент США заявил, что страны, стремящиеся снизить пошлины, «умирают от желания заключить сделку» и «целуют ему зад».

Версия 4: «сделать Америку снова богатой» (официальная)

«Взаимные» импортные тарифы направлены на сокращение торгового дефицита между США и другими странами, рост внутреннего рынка и появление новых рабочих мест, считают в администрации Трампа. Кроме того, Белый дом видит в ограничительных мерах своего рода наказание в отношении тех стран, которые ввели «несправедливые» торговые барьеры для американских товаров.

«В конечном счете увеличение производства внутри страны будет означать усиление конкуренции и снижение цен для потребителей», — сказал Дональд Трамп в «день освобождения» 2 апреля.

Еще 1 февраля, объявляя о введении импортных пошлин против Канады, Мексики и Китая, Вашингтон утверждал, что тарифы — это «мощный и проверенный источник рычагов для защиты национальных интересов».

Сам Трамп настаивает, что американская промышленность от тарифной политики только выиграет. При этом многие припоминают республиканцу закон Смута-Хоули о таможенном тарифе 1930 года, который в итоге привел к более серьезным проблемам в период Великой депрессии.

А выигрывают от торговой войны пока что миллиардеры. Резкий рост на фондовом рынке США после приостановки пошлин привел к рекордному однодневному приросту капитала богатейших людей мира.

Примечательно, что за несколько часов до того, как объявить о тарифной паузе, сам Трамп на своей странице в соцсети Truth Social написал своим излюбленным капслоком, что «сейчас самое подходящее время для покупки».