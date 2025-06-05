Фридрих Мерц отправился с первым официальным визитом в Вашингтон на посту канцлера ФРГ. Как пишет Politico, немецкому лидеру предстоит «проникнуть в логово Трампа». Два политика уже нашли общий язык: они называют друг друга просто «Дональд» и «Фридрих» и переписываются в мессенджерах, оба любят играть в гольф и имеют по частному самолету. Однако визит не обещает быть простым. С какой повесткой Мерц летит к Трампу — в материале RTVI.

Как отмечает Spiegel online, канцлер ФРГ собирается обсудить на переговорах с президентом США три главных вопроса.

Вопрос первый — увеличение расходов на оборону

«Мерц едет в Вашингтон с твердым обещанием, что Германия увеличит свои оборонные расходы до 5% от уровня производства в ближайшие несколько лет. Более конкретно: военные расходы должны быть увеличены до 3,5%, к которым следует добавить 1,5% на инфраструктуру, имеющую отношение к обороне. Например, дороги и мосты, по которым в случае необходимости могут проехать танки», — отмечает издание.

Цифру 5% Трамп «однажды озвучил, даже не объяснив, как он к этому пришел», и теперь «ему, конечно, нравится слышать, что Германия приняла его предложение» — особенно в преддверии саммита НАТО, который пройдет в конце июня в Гааге.

«Берлин надеется, что перспектива расширения участия Германии в альянсе отговорит американцев от сокращения своего участия», — отмечает портал.

Вопрос второй — тарифы

«США повысили импортные пошлины на сталь и алюминий с 25% до 50%, теперь Трамп угрожает ввести единые пошлины на товары ЕС в размере 50%. Мерц хочет отговорить его от этого», — пишет Spiegel online.

Немецкие промышленники «возлагают на канцлера большие надежды, но он вряд ли может что-то предложить Трампу», поскольку «вопросы торговли находятся в ведении Еврокомиссии, и переговоры ведутся между Вашингтоном и Брюсселем».

Новый министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль предупредил на этой неделе, что «Китай может стать третьей стороной, которая смеется в трансатлантическом торговом конфликте». Это тот аргумент, с помощью которого Мерц может «попытаться отговорить Трампа от его таможенных фантазий, ведь Трамп хочет помешать Китаю еще больше укрепиться».

Вопрос третий — помощь Украине

«В первые дни после вступления в должность Мерц лелеял надежду, что европейцы и американцы вернутся к общей политике в отношении Украины. Когда он находился в Киеве с европейскими коллегами, то пригрозил Москве «массированным ужесточением санкций». Мерц и его коллеги из Лондона, Парижа и Варшавы позвонили Трампу. По телефону тот дал понять, что поддерживает ультиматум. Однако с тех пор Трамп высказывался о санкциях, если вообще высказывался, сдержанно», — напоминает Spiegel online.

Издание отмечает, что сенатор-республиканец, доверенное лицо Трампа Линдси Грэм разработал жесткий двухпартийный пакет санкций США против России. Он также нацелен на страны, импортирующие российскую нефть и сырье.

«Неясно, поддерживает ли Трамп этот пакет. До сих пор он во многом зависел от хороших отношений с Путиным. В среду, за несколько часов до отъезда Мерца в США, оба снова созвонились по телефону. Это был «хороший разговор», но «не тот разговор, который приведет к немедленному миру», сказал Трамп. Но в его заявлении не говорилось о санкциях. Вместо этого Трамп выразил надежду, что Путин поддержит его в попытках отговорить Иран от создания ядерной бомбы», — передает портал.

«С Трампом никогда не знаешь наверняка»

«Мерц может надеяться, что Трамп отнесется к нему с уважением. Выходец из Зауэрланда, как и Трамп, добился определенного процветания в частном секторе , знает толк в сделках как юрист, имеет частный самолет — что-то в этом роде должно импонировать Трампу. Кроме того, оба любят играть в гольф. Но с Трампом никогда не знаешь наверняка», — признает Spiegel online.

«Германия находится в напряженном ожидании первой официальной встречи Мерца с Трампом. Она поставит Берлин в тупик, как ни одна другая трансатлантическая встреча на памяти современников. То, насколько хорошо или плохо пройдут переговоры, может повлиять на отношения [между ФРГ и США] на десятилетия вперед», — полагает The Guardian.

Тот факт, что Мерцу не пришлось спать в самолете, но его поселили в Blair House — официальном правительственном гостевом доме, многие сочли хорошим знаком. После победы Мерца на выборах в феврале они с Трампом «четыре раза разговаривали по телефону, поменялись номерами и обменялись нераскрытым количеством текстовых сообщений, оба лидера называют друг друга по имени — что нелегко дается немцу — по крайней мере, в культурном плане».

«Немецкие правительственные советники признают: их отказ от обращений «господин президент» и «господин канцлер» в пользу «Дональда» и «Фридриха», можно считать хорошим предзнаменованием. Но Мерц знает, что путь к истинной дружбе тернист. Трансатлантические отношения изменились почти до неузнаваемости с момента возвращения Трампа на свой пост», — напоминает The Guardian.

В частности, Берлин воспринял как «угрожающее и беспрецедентное вмешательство» в немецкую политику заявления ведущих членов администрации Трампа — теперь уже его бывшего советника Илона Маска, госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.

«Канцлеру Германии Фридриху Мерцу следует быть готовым к неожиданностям, подобным тем, что пережили лидеры Украины и Южной Африки, — отмечает Politico. — Встречи в Овальном кабинете всегда полны опасности, но эти два богатых гольфиста, выступающие против иммиграции, могут найти общий язык».