Президент США Джо Байден впервые разрешил Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS, сообщили накануне американские СМИ. Этот шаг предположительно был предпринят администрацией Белого дома за два месяца до того, как главой государства станет республиканец Дональд Трамп, обещавший завершить военный конфликт между Россией и Украиной. Что про предполагаемое решение Байдена пишут западные СМИ — в материале RTVI.

Газета The New York Times назвала «серьезным изменением в политике США» вероятное согласие американского президента Джо Байдена на применение ВСУ поставленных Вашингтоном ракет большой дальности ATACMS для ударов по территории России.

Это решение не изменит целиком и полностью положение Украины на фронте, но поднимет моральный дух и укрепит позиции страны перед переговорами, которые ожидаются после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года, допускает The Economist.

Американское оружие, скорее всего, изначально будет использоваться для удержания позиций украинских военных в Курской области, сказали чиновники из США в беседе с NYT. Впрочем, они допустили, что Байден может разрешить Киеву бить ракетами ATACMS и по другим российским регионам. О подобной возможности со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией, также пишет The Washington Post.

По словам собеседников NYT, одобрение Байдена было получено в ответ на данные о присутствии в Курской области северокорейских войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее называл эту информацию «противоречивой».

Украинские власти были проинформированы о решении президента США примерно три дня назад, отмечает портал Axios со ссылкой на источник. По его словам, мотивом для такого шага было желание Белого дома удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию.

Один из американских чиновников также заявил WP, что это решение отчасти направлено на удержание Пхеньяна от последующей отправки войск в зону конфликта между Россией и Украиной. Глава КНДР Ким Чен Ын должен понять, что первоначальное развертывание было «дорогостоящей» ошибкой, сказал собеседник WP.

Представители американских властей заявили NYT, что не верят, что это решение Байдена изменит ход конфликта. Однако, по их словам, президент США пришел к выводу, что потенциальные выгоды от такого шага перевешивают риски эскалации: «Украина сможет достичь определенных целей, имеющих большое значение, которые в противном случае были бы недоступны, а Соединенные Штаты смогут послать Северной Корее сигнал о том, что она заплатит значительную цену за свое участие».

Подобным действием Белый дом хочет поставить Украину в наилучшее, насколько это возможно, положение перед мирными переговорами, которые, как ожидается, возглавит в начале своего президентского срока Трамп, сказали в беседе с WP американские чиновники.

Скептически настроенные представители Пентагона утверждали, что выгоды от разрешения наносить удары по России будут ограниченными, так как российские власти в начале этого года переместили большую часть своих боевых самолетов и других средств вглубь страны, отмечает WP.

В начале сентября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что 90% российских военных самолетов, запускающих планирующие бомбы и ракеты по Украине, находятся в 300 км от контролируемой украинскими властями территории — то есть вне зоны досягаемости ATACMS.

Также неизвестно, предоставит ли Вашингтон Киеву больше ракет ATACMS из собственных запасов или же это решение будет применяться только к относительно небольшому числу ракет, которые все еще имеются у ВСУ, пишет CNN. Ранее несколько чиновников из Пентагона выступали против передачи ATACMS украинцам из-за ограниченного, по их словам, запаса ракет в арсенале американской армии, напоминает NYT.

Великобритания и Франция, скорее всего, последуют примеру США и разрешат Украине использовать для ударов по России свои ракеты Storm Shadow / SCALP, полагает The Economist. Кроме того, решение Байдена может оказать давление на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы он пересмотрел свой отказ предоставить ВСУ ракеты Taurus.

Двое влиятельных республиканцев в Конгрессе США из группы «ястребов» раскритиковали администрацию Джо Байдена за медлительность в принятии решения дать согласие Украине использовать американское оружие большой дальности для ударов по территории России, пишет Politico.

«Этот разрушительный конфликт можно было бы завершить на выгодных для США и НАТО условиях, если бы господин Байден прислушался к советам двухпартийного большинства в Палате представителей и Сенате», — заявил член комитета Сената США по вооруженным силам Роджер Уикер.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер назвал шаг Байдена «давно назревшим» и призвал его снять оставшиеся ограничения для Украины.

Конгрессмен-демократ Джейк Окинклосс назвал решение Белого дома «долгожданным прогрессом» и призвал Байдена разрешить наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, включая нефтеперерабатывающие заводы. «Эта нефть — кровь военной экономики Путина», — заявил американский политик в эфире телеканала MSNBC.

Сторонники Дональда Трампа же охарактеризовали решение администрации Байдена как «безрассудную эскалацию конфликта», отмечает Politico. «Байден, чьи умственные способности объективно слабеют, обостряет» российско-украинский военный конфликт «без всякой нужды и безрассудства», считает президент консервативного аналитического центра Heritage Foundation Кевин Робертс.

«Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет убедиться, что Третья мировая война начнется до того, как у моего отца появится шанс создать мир и спасти жизни», — написал Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США. Инвестор из Кремниевой долины и спонсор предвыборной кампании Трампа Дэвид Сакс обвинил Байдена в попытке подорвать позиции республиканца, который «получил четкий мандат на прекращение» конфликта.

Своим решением Байден не столько пересек «красную линию» Москвы, сколько прощупал ее одной ногой, пишет в своей колонке для The Spectator профессор Школы передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса Сергей Радченко. Он считает, что разрешение на использование ATACMS могло бы быть одной из карт, которую бы разыграл на посту президента Трамп, но Байден его опередил.

«Больной американский президент оставил Украине прощальный подарок, который добавит еще немного сложностей в запутанный конфликт, который, похоже, еще очень далек от разрешения», — резюмирует Радченко.