Немецкие СМИ обсуждают кейс Свена Либиха, скандально известного неонациста из восточногерманской земли Саксония-Анхальт — суд приговорил его к 18 месяцам заключения за разжигание вражды. В конце 2024-го Свен 1970 года рождения официально сменил пол по документам и взял себе имя Марла Свенья Либих, потребовав отбывания наказания в женской тюрьме. Однако в тюрьму так никто и не явился — на днях в прокуратуре признали, что «госпожа Либих пустилась в бега». В соцсетях появились сообщения о запросе убежища в США или даже возможном побеге в Россию. В российском посольстве в Берлине сообщили RTVI, что «указанное лицо не обращалось» к ним за визой, а в немецкой дипмиссии в Москве отметили, что «не располагают сведениями» о его местонахождении.

Эта история тянется с июля 2023 года. Как сообщает газета Berliner Zeitung, тогда окружной суд города Галле приговорил немецкого гражданина Свена Либиха к одному году и шести месяцам лишения свободы без права досрочного освобождения «за подстрекательство к ненависти, клевете и оскорблениям». В частности — он распространял бейсбольные биты с надписью «помощник депортации».

Еще с 1990-х Свен руководил неонацистским подпольем в земле Саксония-Анхальт, создал свой сервис по доставке мерча с «подстрекательской символикой», а еще вел блог, в том числе разжигающий ненависть к мигрантам.

На решение суда Либих несколько раз подавал апелляцию, однако приговор остался в силе. В конце 2024 года Свен Либих неожиданно поменял документы и стал официально называться «Марлой Свеньей Либих», настаивая на том, что он теперь женщина. Это стало возможным благодаря принятому в ФРГ закону о самоопределении, который упростил процедуру смены имени и гендерной идентичности — без дополнительных экспертиз.

Поступок Либиха вызвал бурю возмущения в Германии, поскольку до этого он был известен как раз враждебными высказываниями в адрес геев и квир-людей. Его «переход» сочли провокацией и профанацией. Bild пишет о «неонацисте, выдающем себя за женщину перед лицом государства».

Даже министр внутренних дел Германии Александр Добриндт обвинил Либиха в злоупотреблении законом.

«Дело Либиха показывает, как легко можно злоупотреблять законом о самоопределении, чтобы водить за нос общественность, судебную систему и политиков», — признал Добриндт в интервью газете Bild am Sonntag.

Как бы то ни было, власти согласились отправить осужденного в женскую тюрьму города Хемниц (это соседняя земля Саксония).

«Госпожа Либих должна была начать своё содержание под стражей не позднее 18:00 29 августа. И мы предполагали, что так и будет, поскольку она объявила об этом в соцсети X и загрузила первую страницу повестки», — сказал пресс-секретарь прокуратуры в Галле Бенедикт Бернцен.

Действительно, на платформе Х (бывший Twitter) от имени Марлы Свеньи Либих появился анонс прибытия в тюрьму с чемоданом и даже пресс-конференции под стенами заведения. Однако «госпожа Либих» на тюремном пороге так и не появилась.

Как признает радиостанция MDR, это далеко не единичный случай в Германии — многие заключенные не являются добровольно отбывать наказание. В прокуратуре признали факт побега и объявили Либих в общенациональный розыск.

«Я не могу исключить, что госпожа Либих вылетела за границу в день начала своего тюремного заключения или за несколько дней до этого», — признал Бернцен.

Тем временем в аккаунте сбежавшей Марлы Свеньи стали появляться интригующие посты. Особое внимание СМИ и соцсетей привлек коллаж-картинка в стиле бондианы на фоне собора Василия Блаженного и надписью «Из Москвы с любовью».

«Волшебный трюк: все взгляды прикованы к кулисам, в то время как персонаж исчезает в тени. Никто не знал о моем решении — ни адвокат, ни семья», — гласил пост.

В одном из комментариев Либих также сообщает: «Тут все пьют водку и пиво. Не так уж все и плохо. Скучаю только по друзьями и семье».

Наконец, 30 августа в Х появился ещё один пост: «Я нахожусь на территории Российской Федерации, общаюсь с чиновниками, близкими к Кремлю, и одновременно мои документы передаются в офис в США, где ко мне проявили интерес. Я буду просить убежища там. Так работает диалог между великими державами».

При этом немецкие прокуроры склоняются к тому, что Либих по-прежнему находится в Германии — недаром ордер на арест был выдан национальный, но не международный.

В посольстве России в Германии видели сообщения об этом в немецких СМИ, но персонаж публикаций не приходил к ним за визой.

«Указанное лицо в посольство России в Берлине за получением российской визы не обращалось», — сообщил RTVI пресс-секретарь российской дипмиссии Илья Рожков.

Слухи о том, что Либих может находиться в России, не подтверждают и немецкие дипломаты.

«Посольство Германии в Москве не располагает сведениями о месте нахождения указанного лица», — ответили в пресс-службе германской дипмиссии на запрос RTVI.