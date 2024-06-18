В Мюнхене начался третий процесс в рамках громкого дела о рейхсбюргерах — «гражданах Рейха». Анархисты правого и ультраправого толка, которые не признают современную Германии и ее законы, готовили вооруженный заговор против министров и лично канцлера Олафа Шольца — так утверждает следствие. В баварской столице на скамье подсудимых предстали фигуранты «эзотерического крыла» рейхсбюргеров. Среди них — астролог, гадательница по яйцам и медиум. Считается, что они претендовали на места в новом кабмине после свержения правительства. Подробности — в материале RTVI.

Оомантия и гадание по звездам

Всего по делу о предполагаемом заговоре, которое всколыхнуло Германию в конце 2022-го, проходят 26 фигурантов — мужчин и женщин, сообщает Tagesschau. Досье занимает более 600 страниц, а само судебное разбирательство пришлось разделить на три отдельных процесса.

В мае во Франкфурте-на-Майне состоялось первое заседание с участием главных подозреваемых, включая их идейного вождя — 72-летнего бизнесмена, именующего себя «Генрихом VIII, принцем Ройссом» (хотя никаких принцев в Германии не осталось со времен Веймарской республики). В Штутгарте начались слушания в отношении вооруженного крыла мятежников — именно оно, предположительно, отвечало за непосредственную подготовку военного переворота. Наконец, в Мюнхене судят восьмерых «эзотериков» — тех, кто отвечал за «духовную подпитку» всего предприятия. «У них впечатляющее прошлое», — не без иронии отмечает Tagesschau.

Среди представших на скамье подсудимых — 60-летняя Рут Хильдегард Лейдинг (некоторые СМИ пишут, что ей семьдесят). По профессии она инженер-электрик, но переквалифицировалась в астролога. «Она должна была прояснить с помощью звезд, когда наступит благоприятное время для запланированного переворота. Правда, похоже, звезды ее подвели», — пишет Tagesschau.

Фрау Лейдинг выполняла роль своего рода эйчара — она участвовала в подборе кандидатов на другие высшие должности в соответствии с некими «духовными критериями». В альтернативном правительстве рехйсбюргеров она претендовала на пост сопредседателя «министерства по транскоммуникациям» — вместе с другим видным активистом Томасом Т, который, как считается, был «правой рукой принца Ройсса». Мужчина, чья биография туманна, «обнаружил у себя способность к духовному видению».

Обновленный минздрав предстояло возглавить врачу-терапевту из Нижней Саксонии Мелани Р. По версии следствия, она «радикализировалась во время пандемии», стала ярой антипрививочницей (рассказывала коллегам, что вакцинация «вызывает изменения в мозге»), а еще увлеклась оомантией — гаданием по яйцам. Знакомые говорили, что «у нее была склонность к эзотерике — она видела себя медиумом, получающим извещения из духовного мира».

Из своих сбережений Мелани перевела €47 тысяч в пользу рейхсбюргеров, в том числе на тренинги по стрельбе. Правда, ее адвокат утверждает, что сама она не состояла в рядах «Патриотического союза» (террористической группировки, куда завербовались «граждане рейха»), а всего лишь «была очарована атмосферой встреч с аристократами и богатыми людьми» в баварском замке Заальдорф, где «Генрих VIII» собирал своих единомышленников.

«Граждане рейха», или рейхсбюргеры — германские анархисты, не признающие ФРГ, ее Конституцию, законы и границы. Современную Германию они считают не суверенным государством, но «обществом с ограниченной ответственностью». Принципиально отказываются платить налоги и штрафы — например, за превышение скорости. У некоторых рейхсбюреров есть документы «Германской империи 1871 года». Один из самых известных адептов движения — повар Петер Фитцек из Виттенберга. На родине «95 тезисов» Лютера он провозгласил «Королевство Германия» (с собственной валютой), а себя — «королем божией милостью». Был судим за хищение банковских вкладов сограждан. Органы безопасности Германии утверждают, что к 2022 году рейхсбюргерами считали себя около 21 000 немцев, из них около 10% «готовы были применить насилие», а 1000 человек принадлежали к правоэкстремистскому подполью.

«Безумное шапито» или опасные мятежники

«Это напоминает безумное шапито. Но тем серьезнее обстоятельства», — писал портал Spiegel online про детали резонансного дела, которые со стороны порой могут показаться курьезными.

О нем заговорили в декабре 2022-го, когда власти ФРГ отчитались о масштабных рейдах по всей стране и даже за ее пределами. Речь шла о создании террористической ячейки с целью госпереворота. Во время обысков на 150 конспиративных квартирах в 11 федеральных землях Германии оперативники изъяли 40 единиц огнестрельного оружия, включая винтовки, и около тысячи патронов.

Позже сообщалось об арсеналах, включающих почти 400 стволов и 150 тысяч боеприпасов, не говоря о холодном оружии. Были обнаружены и тренировочные полигоны, на которых члены военизированного крыла отрабатывали навыки стрельбы. Среди них оказались офицеры и ветераны бундесвера, в том числе элитных десантных сил KSK. До этого на протяжении нескольких лет контрразведка ФРГ наблюдала рост правоэкстремистских настроений в рядах армии, а также полиции.

В СМИ попали шокирующие подробности заговора, насчет которого участники подписывали бумаги о неразглашении. На «день Икс» перед Рождеством был назначен штурм здания рейхстага с захватом народных избранников. Подробная внутренняя планировка коридоров бундестага тоже приобщена к вещдокам — как считается, ее раздобыла теперь уже экс-депутат от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Биргит Мальзак-Винкеманн, по совместительству мастер спорта по стрельбе.

Кульминацией должно было стать свержение правительства — для этого предполагалось задействовать 286 военизированных «рот национальной безопасности». В планах значилось устранение многих членов кабмина, не исключая физического. Среди главных мишеней назывались глава МИД Анналена Бербок, глава Минздрава Карл Лаутербах (как ответственный за борьбу с ковидом путем вакцинации) и лично канцлер Олаф Шольц, которому на первое время подыскивали двойника.

Хотя многие детали выглядят неправдоподобными, следователи склонны относиться к делу со всей серьезностью.

«Вероятно, это расследование станет одним из крупнейших в послевоенной истории Германии», — отмечает радиостанция MDR.

И напоминает, что «презумпция невиновности распространяется на всех обвиняемых».

Обвиняемые проходят по разным статьям — от незаконного хранения оружия до покушения на убийство. Как ожидается, судебные заседания продолжатся до конца января 2025 года, однако процесс «может растянуться и на несколько лет». Как напоминает Баварское радио, в том же Высшем земельном суде Мюнхена, в том же конференц-зале, с 2013-го по 2018 год проходил суд над членами Национал-социалистического подполья — неонацистской группировки, совершавшей убийства и поджоги в начале 2000-х на почве национальной ненависти. Одна из главных обвиняемых Беате Чепе получила пожизненный срок.