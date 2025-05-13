Американский лидер Дональд Трамп отправился в свое первое зарубежное турне после возвращения в Белый дом. Для этого он выбрал государства Персидского залива, не только богатые нефтью, но и ставшие крупными игроками на международной арене. Поездка президента США должна закончится 16 мая в ОАЭ, но он может отклониться от маршрута, чтобы заглянуть в Стамбул, где ожидаются прямые переговоры между Россией и Украиной. Подробнее о том, зачем Трамп отправился на Ближний Восток, — в материале RTVI.

Шансы на встречу Путина и Трампа

13 мая стартовало турне Трампа по странам Персидского залива. Во время своей первой крупной зарубежной поездки после возвращения в Белый дом он посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. По плану турне завершится 16 мая.

Несмотря на то что первый официальный визит Трампа за границу был в Ватикан на похороны папы римского Франциска, к турне по Персидскому заливу приковано больше внимания. В том числе из-за того, что регион не только богат нефтью, но и с каждым годом увеличивает свое влияние на международной арене.

Как напоминает Al Arabiya, турне американского лидера по региону приходится на момент геополитической напряженности. Помимо давления, касающегося урегулирования военного конфликта на Украине, администрация Трампа «продвигает новый механизм помощи для охваченного войной сектора Газа и призывает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху договориться о новом соглашении о прекращении огня».

К тому же на выходных, 11 мая, в Омане завершился четвертый раунд переговоров между США и Ираном, который касался ядерной программы Исламской республики.

«Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар управляют активами на триллионы долларов по всему миру и все больше становятся дипломатическими и финансовыми силами, с которыми приходится считаться. Но их внешняя политика в последние годы расходится с американской. Три страны наладили тесные связи с Китаем, Россией и Ираном», — пишет The New York Times.

Если говорить о России, то с тех пор как Дональд Трамп вступил в должность, СМИ полнятся слухами о потенциальной встрече с Владимиром Путиным на Ближнем Востоке. Однако практических шагов к этому пока так и не было.

Тем не менее, шанс на встречу президентов США и России в ходе ближневосточного турне Трампа остается. Путин предложил провести 15 мая в Стамбуле переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов встретиться с российской делегацией. И вот как раз туда может заехать и Дональд Трамп.

«Я думал над тем, чтобы прилететь [туда]. Я не знаю, где я буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы все-таки полететь туда. Есть такая возможность, я думаю, если что-то случится, но нам нужно довести это до конца», — сообщил американский президент во время встречи с журналистами в Белом доме.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в Стамбул отправятся спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Кит Келлог. CNN пишет, что они будут участвовать в качестве наблюдателей.

Больше про деньги, а не про дипломатию

Несмотря на то, что о конкретных планах Трампа на эту поездку известно немного, весьма вероятно, что он все же сосредоточится на инвестиционных проектах, нежели на дипломатии. Действительно, на повестке дня будут и вопросы региональной безопасности, в частности Сектор газа, Сирия и Иран, но основное внимание будет уделяться заключению выгодных сделок.

В январе власти Саудовской Аравии объявили о планах расширить объемы инвестиции в США на $600 млрд в течение четырех лет. А Трамп уже сообщил своим советникам, что хочет объявить по итогам поездки о сделках на сумму более $1 трлн.

В Эр-Рияде утром 13 мая Трампа встречал наследный принц и фактический правитель Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Рядом с американским президентом был замечен и миллиардер Илон Маск, который прибыл самостоятельно, а не на борту президентского лайнера.

В планах Трампа было посещение обеда с официальными лицами Саудовской Аравии. Там же присутствовали представители американской бизнес-элиты, технологические магнаты и представители СМИ, а также члены кабинета министров. В числе приглашенных фигурировали в том числе представители Google, Uber, Coca-Cola и Boeing.

«Согласно списку участников, в Королевском дворе будут находиться около 250 человек, что продемонстрирует приоритет, который Трамп отдает заключению деловых сделок и расширению сотрудничества между лидерами США и Саудовской Аравии», — отмечает The Washington Post.

«Как вы знаете, у нас здесь находятся крупнейшие в мире руководители бизнеса. Они уйдут с кучей чеков», — сказал во время встречи с бен Салманом Трамп. По его подсчетам, в результате его 24-часового пребывания в Саудовской Аравии в США будет создано 2 миллиона рабочих мест.

Помимо этого, Трамп должен выступить на инвестиционном форуме и принять участие в саммите лидеров Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Кстати, там же он может встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом, главой Ливана Джозефом Ауном и новым сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.

И «Боинг» в подарок

Следующими двумя остановками станут Эмираты и Катар, что уже успело обернуться скандалом для республиканской администрации. Незадолго до поездки Трампа на Ближний Восток стало известно, что королевская семья Катара планирует подарить Трампу «сверхроскошный» самолет Boeing 747-8 стоимостью $400 млн.

Несмотря на шквал критики в свой адрес, президент США сообщил, что согласился принять самолет.

«Мы очень разочарованы тем, что у Boeing уходит так много времени на строительство нового борта № 1. Наш действующий президентский самолет эксплуатируется уже 40 лет. <…> Можно было бы поступить глупо и отказаться: мол, мы не примем бесплатный самолет. Но мы ведь и сами часто раздаем помощь, так что и нам можно принять», — пояснил свое решение Трамп.

Американский президент добавил, что не будет использовать этот лайнер после того, как покинет свой пост. NYT отмечает, что катарский «Боинг», вероятно, станет самым дорогим иностранным подарком, который когда-либо получало правительство Соединенных Штатов.

Кроме того, как пишет газета, семья Трампа ожидает шесть сделок с фирмой, занимающейся недвижимостью, контрольный пакет которой принадлежит Саудовской Аравии, сделку по криптовалюте с властями ОАЭ и «новый проект по строительству гольф-клуба и роскошной виллы» при поддержке правительства Катара.

Также, по данным WP, «в попытке создать заслон от Китая» администрация Трампа намерена разрешить продажу сотен тысяч чипов для искусственного интеллекта двум связанным с правительством фирмам на Ближнем Востоке. Сейчас между США и КНР идет тарифная война, хотя недавно страны договорились о торговом перемирии на 90 дней.

Помимо этого, американские власти уже утвердили меморандум о взаимопонимании на сумму $9 млрд между американской компанией и «саудовскими партнерами». WP пишет, что саудовская компания Grand Mines Mining LLC будет вести разведку лития, кобальта и редкоземельных элементов в Саудовской Аравии и других местах, к примеру, в Африке, которые могут быть экспортированы в США.