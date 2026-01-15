Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил убрать из школ классных руководителей, заменив их наставниками. Наставников хотят вообще освободить от преподавания — оставив им лишь работу с детьми как в школе, так и вне ее. Необходимость такой реформы, уверен Чернышов, вызвана всплеском школьного насилия. Однако пока предложение вице-спикера выглядит утопическим — в бюджете 2026 года нет денег на эти цели и непонятно кто будет работать наставниками, при нынешнем 400 тысячном дефиците учителей. Привлечет ли новая вакансия в школы ветеранов СВО и педагогов-пенсионеров и действительно ли классный руководитель полностью изжил себя? RTVI узнал, что об этом думают российские учителя.

Предложение закрепить за классными руководителями статус “наставника”, сняв с него нагрузку по всем школьным предметам, Борис Чернышов направил министру просвещения Сергею Кравцову и министру труда Антону Котякову. В письме депутат объясняет необходимость введения ставки “педагог-наставник” участившимися случаями нападений школьников на других учеников и учителей.

Наставники, по идее Чернышова, должны будут заниматься работой с учениками, “мониторингом их психологического состояния, организацией воспитательного процесса через классные часы и тематические мероприятия”, а также “тесно взаимодействовать с родителями, школьным психологом, социальным педагогом и советником по воспитанию”. Таким образом педагог-наставник получит возможность сосредоточиться на “формировании здорового микроклимата в классе, профилактике буллинга и социального отчуждения”.

Наставник на полную ставку

С предложением ввести в школах отдельную должность наставников взамен классных руководителей ранее уже обращались и представители профсоюза “Учитель”, рассказал RTVI председатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков. По его словам, выделение классного руководства в отдельную ставку логично, потому что сейчас это лишь “дополнительная нагрузка”, за которую учитель получает некую доплату, а не отдельный вид занятости.

“Учителя уже нагружены по максимуму, работают на полторы, две, три ставки. Соответственно, совместить с этим реальную работу классного руководителя невозможно. Буквально у учителей остается время только на выполнение формальных вещей, бюрократических отчетов, а заниматься системно с детьми, их проблемами, их воспитанием не получается”, — объясняет он.

При этом забирать у классного руководителя или наставника предметную нагрузку может быть не всегда логично, потому что преподавание в своем классе может быть полезным для более глубокого знакомства с детьми, считает Казаков.

Институт наставничества как свободных от предметной нагрузки классных руководителей существует в ряде стран, рассказал RTVI Сергей Заир-Бек, главный эксперт Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ. По его словам, зачастую такие наставники работают как кураторы не на один класс, а на целую параллель.

“В старшей школе это, возможно, оправдано. Действительно, в этом случае вся нагрузка состоит в реальной работе наставника за рамками урочной деятельности. В США, например, такие кураторы помогают в выборе элективных курсов в старшей школе, ориентируясь на возможности и интересы конкретных учеников, их профориентационных планов, их успеваемость”, — говорит он.

В этой ситуации наставники нередко выступают в качестве связующего звена между школой и родителями, чего отчасти хочет добиться своей инициативой и Борис Чернышов. При этом Сергей Заир-Бек обращает внимание на то, что важно учитывать и количество детей в параллели, и возрастные особенности школьников, принимая подобную модель наставничества в системе образования.

“Например, в младших классах такой вариант вряд ли оправдан, традиционный подход, когда есть основной учитель, который, по сути, ведет класс и как классный руководитель, больше соответствует и возрастным особенностям, и потребностям учеников и их семей”, — добавляет он.

Непредусмотренные расходы

Один из первых вопросов, который возникает в разговоре о введении новой должности педагога-наставника, это откуда взять на это деньги. Сергей Заир-Бек отметил, что расчет оплаты труда педагогов-наставников не совпадает с расчетом оплаты труда учителей, так что придется разрабатывать прозрачную систему оплаты, возможно, исходя из количества рабочих часов и количества учеников, а также с учетом размера школы.

“Откуда собирается господин Чернышов брать деньги? В бюджете денег на систему образования и так не хватает, [а в случае появления новой ставки педагога-наставника] надо каждому классному руководителю платить отдельный оклад. В ином случае они все равно побегут на подработки, будут работать или репетиторами или где-то на стороне еще подрабатывать и прочее. То есть это превратится в полную фикцию”, — заявил в беседе с RTVI Сергей Комков, руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук (РАЕН).

При этом он отмечает, что расходы на новые ставки будут очень значительными, а бюджет на 2026 год предполагает лишь небольшое увеличение расходов на образование. В планах на 2027 год и вовсе расходы на развитие образования сокращаются.

На вопрос денег обращает внимание и Дмитрий Казаков. По его словам, сейчас у учителей очень низкие доплаты за классное руководство. Например, президентские доплаты составляют 5 или 15 тысяч в зависимости от населенного пункта.

“Помимо этой доплаты учителя получают какие-то совсем мизерные деньги — и классное руководство многие берут просто для того, чтобы получить более достойную зарплату. То есть если просто взять классных руководителей, вести много часов, то вы классных руководителей не найдете. Нужно повышать заработную плату классному руководителю и учителям до каких-то приемлемых значений, и только тогда можно будет эту инициативу реализовать”, — говорит он.

Пока вопрос денег не решен, осуществить задумку с институтом наставничества не получится. При этом Дмитрий Казаков подчеркивает, что просто отобрать у учителей-предметников надбавки за классное руководство тоже нельзя.

“Если просто отобрать учителей на позиции наставников, дать им какую-то большую зарплату, а учителей-предметников обделить и им ничего не увеличить, они потеряют часть своей зарплаты, и тогда еще больше людей уйдет из школы”, — уверен он.

Откуда возьмутся кадры?

Вторым важным вопросом для реализации инициативы депутата являются кадры. Российской системе школьного образования, по данным Сергея Комкова, не хватает как минимум 400 тысяч учителей. Откуда должны взяться новые кадры или кем заменить тех учителей, которых освободят от предметной нагрузки ради наставничества, Борис Чернышов в своем письме в Минпросвещения и Минтруда не уточняет.

“Сейчас эту инициативу невозможно реализовать из-за дефицита кадров, из-за низких зарплат и так далее. Нужно в первую очередь решить вопрос зарплаты, второе — получить условия труда, избавить учителей от бюрократии и других ненужных вещей, которые в образовании сейчас происходят. Сейчас условий для реализации этой инициативы просто нет”, — соглашается Дмитрий Казаков.

Есть вероятность, что на роль наставников смогут претендовать люди, не задействованные в системе образования сейчас — например, ветераны СВО или пенсионеры из системы образования. Однако Дмитрий Казаков считает, что люди “со стороны” вряд ли захотят работать в школе при той нагрузке, которая сейчас существует у классных руководителей.

“Какие-то люди могут прийти из-за иллюзий того, что они будут заниматься воспитанием в свободное время. Но я не думаю, что у них это получится, потому что это просто очень тяжелая работа. Если придут непрофессионалы, люди без учительского образования, без специфических знаний психологии детей, возрастной психологии, то это приведет к серьезным проблемам. У многих, конечно, есть опыт по воспитанию своих детей и кажется, что все это можно реализовать не только в семье, но и еще где-то, но это не так не работает”, — уверен он.

Сергей Заир-Бек добавил, что наставник — это не организатор воспитательной работы, не вожатый и не тот, кто должен прежде всего организовывать школьные мероприятия.

“Освобожденный классный руководитель — наставник — должен иметь понятный, четкий функционал с учетом возраста учеников, специфики школы. Тут важно продумывать, как это будет работать в крупных школах, в малокомплектных сельских школах, нужно ли это делать везде полностью одинаково или же учитывать всю специфику”, — добавил он.

Сергей Заир-Бек также отметил, что для появления педагогов-наставников нужна отдельная подготовка конкретно по этой специальности.

“Просто ввести [должность педагога-наставника] без методической поддержки, без подготовки в институтах — рискованно, будут попытки свалить на них все без должной квалификации, а тут и воспитательная работа, и медиация, и организаторские навыки, и навыки индивидуальной работы с разными категориями учеников, и навыки мониторингов и тому подобное”, — объясняет он.

С этим согласен и Сергей Комков, при этом он отметил, что пока подобных курсов и программ нет — и в ближайшее время не предвидится. “Чтобы организовать эти курсы опять-таки нужны деньги и специалисты, которые будут эти курсы организовывать, выступать там в качестве преподавателей и наставников уже для этих будущих учителей и наставников. Тут возникает целый комплекс проблем. Поэтому я рассматриваю это предложение как очередную утку, которую запускают в преддверии предстоящих выборов в Государственную Думу. Таких уток мы услышим огромное множество”, — заявил Комков.