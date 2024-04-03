Вакансия на пост вице-президента при Дональде Трампе, если он победит на выборах в США, все еще открыта. А вот его соперники уже определились с выбором. Действующий глава государства Джо Байден остается в сцепке с Камалой Харрис, а независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший в конце марта объявил, что вместе с ним за Белый дом будет бороться 38-летняя юрист Николь Шанахан. У республиканцев явного фаворита пока нет, однако в СМИ список постоянно расширяется. RTVI представляет топ-9 вероятных кандидатов на пост вице-президента Трампа.

В феврале экс-президент США Дональд Трамп рассказал о своем шорт-листе кандидатов на должность второго человека в стране. В эфире телеканала Fox News он подтвердил, что в нем как минимум шесть имен, причем трое до недавнего времени были его соперниками на республиканских праймериз. Впрочем, все в итоге сняли свои кандидатуры.

«Честно говоря, все они хороши. Они хорошие и солидные», — сказал 45-й президент США.

Губернатор Флориды Рон Десантис: называл Россию «ядерной бензоколонкой»

Как ни странно, в шорт-листе Трампа оказался когда-то его главный соперник за кресло в Овальном кабинете Рон Десантис. В начале 2023-го американская общественность предсказывала ему весьма неплохие шансы на праймериз Республиканской партии. Однако слишком консервативная внутренняя политика, которую губернатор проводил во Флориде, стала лишать его поддержки населения.

В частности, в апреле прошлого года Десантис подписал закон «О защите сердцебиения», согласно которому запрещается проведение аборта после шестой недели беременности. При этом есть такие исключения, как изнасилование, инцест или торговля людьми. В таких случаях женщина может прервать беременность на сроке до 15 недель. 2 апреля 2024-го Верховный суд поддержал этот закон, который вступит в силу в мае, однако жители штата смогут проголосовать за его отмену во время президентских выборов 4 ноября.

У Трампа же до сих пор нет четкой позиции по абортам, хотя эта тема в преддверии голосования становится все более острой для американского общества. 20 марта экс-президент допустил, что может поддержать ограничение на сроке около 15 недель, но отметил, что у такого решения будут негативные политические последствия.

Десантис, как и большинство республиканцев, яростно осуждает действующие власти за огромную финансовую поддержку Украины и, как и Трамп, пытается сместить фокус на угрозу для США со стороны Китая. Тем не менее, в мае он раскритиковал действия России, назвав страну «бензоколонкой с кучей ядерного оружия». Трамп, в свою очередь, последнее время придерживается более сдержанной риторики, постоянно заявляя, что в случае победы на выборах сможет урегулировать конфликт «за один день».

Все это вкупе с плохими отношениями между Трампом и Десантисом делают губернатора Флориды не лучшим кандидатом на пост второго человека в стране. К тому же Конституция США запрещает избирателям голосовать за президента и вице-президента из одного штата (Трамп выдвинулся на выборы от Флориды).

Сенатор от Южной Каролины Тим Скотт: «солнечный» ястреб

Еще один бывший соперник Трампа, которого 45-й президент включил в свой шорт-лист, — Тим Скотт. Он единственный чернокожий республиканец в Сенате, так что такое ход потенциально может привлечь больше избирателей на сторону консерваторов. Еще один плюс сенатора от Южной Каролины — его образ оптимистичного и «солнечного» («sunny») человека, как называют его СМИ.

Однако жесткая позиция Тима Скотта в отношении абортов также не лучшим образом может повлиять на Дональда Трампа. В апреле 2023-го сенатор заявил, что подписал бы самые жесткие ограничения для прерывания беременности.

«Если бы я был президентом США, то подписал бы самый консервативный закон в защиту жизни, который смогли бы провести через Конгресс», — заявил он в интервью NBC News.

Также Скотт во время своих публичных выступлений не раз говорил о стремлении добиться «деградации российской армии» как о национальном интересе Америки.

«Мы очень эффективно использовали наши ресурсы и наше вооружение, а также невероятно высокую цену украинской крови для достижения этой цели. С каждым днем ​​мы приближаемся к деградации российской армии. И это хорошая новость», — утверждал он в ноябре.

У Скотта и Трампа на публике неплохие отношения, однако есть серьезный камень преткновения — штурм Капитолия 6 января 2021-го. В феврале сенатор вновь заявил, что бывший вице-президент Майк Пенс «поступил правильно», когда раскритиковал действия Трампа в тот момент. Хотя сейчас политики, похоже, смогли урегулировать этот вопрос.

Предприниматель Вивек Рамасвами: «клон» Трампа

Третий выбывший из президентской гонки, который остается в поле зрения экс-президента, — 38-летний бизнесмен с индийскими корнями Вивек Рамасвами. Предприниматель из Огайо с дипломами Гарварда и Йеля сделал состояние на биотехнологиях и финансовых услугах. Как и у Трампа в 2016 году у Рамасвами не было политического опыта до этой президентской гонки.

За недолгий срок в политической сфере бизнесмен успел прослыть «клоном» Трампа, а также отличиться чрезмерной защитой действий экс-президента. Как пишут СМИ, еще за время президентской кампании сложилось впечатление, что Вивек Рамасвами на самом деле хочет заполучить не кресло в Овальном кабинете, а место в будущей администрации Трампа.

У них схожие позиции и по вопросу абортов. В мае 2023-го предприниматель заявил, что не видит смысла в федеральном запрете на прерывание беременности.

«Если законы об убийствах принимаются на уровне штата, а аборты являются формой убийства с точки зрения защиты жизни, то нет смысла принимать единый федеральный закон», — объяснил бизнесмен.

В вопросе военного конфликта на Украине Рамасвами также практически дословно повторяет слова Трампа. В августе он обещал, что в случае победы остановит боевые действия, сможет убедить Киев «оставить часть Донбасса России», а также предоставить Москве гарантии, что Украина не войдет в НАТО. Тогда же он назвал военный союз России и Китая «самой большой угрозой», с которой сегодня сталкивается Вашингтон.

Но несмотря на то, что сам Трамп назвал Рамасвами одним из потенциальных кандидатов на пост его вице-президента, этим планам, возможно, не суждено сбыться. 18 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что экс-президент все же исключил бизнесмена из своего шорт-листа. Тем не менее, Трамп все еще рассматривает его на другие должности в администрации.

Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм: против однополых браков

52-летняя уроженка Южной Дакоты — одна из ярких звезд на политическом небе США. В 2018 году она стала первой женщиной, которая победила на выборах губернатора в этом штате. В 2020-м в разгар пандемии коронавируса не стала вводить жесткие ограничения в Южной Дакоте, а также выступала против того, чтобы люди в обязательном порядке предоставляли подтверждение о вакцинации для доступа к услугам.

Кристи Ноэм отличилась не только этим. Хотя она осудила штурм Капитолия 6 января (как и большинство политиков), губернатор настаивала на том, что во время голосования были фальсификации. Помимо этого, на своем посту она успела подписать ряд законопроектов, которые приковывали внимание к штату. Так, в прошлом году Ноэм она запретила назначение препаратов, блокирующих половое созревание, а также операции по смене пола пациентам до 18 лет. В 2015 году она выступила против легализации однополых браков в Южной Дакоте.

Кроме того, за свою политическую карьеру Ноэм успела выступить против закона о доступном медобслуживании (Obamacare), продвигала законы о борьбе с торговлей людьми и сексуальным рабством, хотела упростить налоговый кодекс. Также она предлагала сократить бюджеты агентства по охране окружающей среды, министерства по делам ветеранов и программы Medicaid. К тому же Ноэм остается ярым противником абортов, причем выступает за отсутствие каких-либо исключений, будь то изнасилование или инцест.

В марте 2023-го губернатор Южной Дакоты назвала помощь Украине «дорогостоящей стратегической ошибкой» Штатов. Она добавила, что это «должна быть борьба Европы, а не наша».

«Мы не должны тратить деньги налогоплательщиков, рискуя развязать ядерную войну», — настаивала политик.

Член палаты представителей от Флориды Байрон Дональдс: за тотальную свободу

Неожиданным претендентом на пост вице-президента оказался 45-летний член палаты представителей от Флориды Байрон Дональдс. Он приковал к себе всеобщее внимание, когда в октябре прошлого года стал кандидатом на должность спикера нижней платы Конгресса. Но в итоге этот пост он не занял.

Дональдса считают ярым консерватором, а сам он называл себя «черным, поддерживающим Трампа, любящим свободу, выступающим за жизнь и за Вторую поправку». Эта поправка гарантирует гражданам право на хранение и ношение огнестрельного оружия.

Изначально политик был решительным сторонником Десантиса на уровне штата, однако потом вступил в конфликт с губернатором. Камнем преткновения стали новые стандарты в программе по истории чернокожего населения. Дональдс отметил, что большая часть хорошая и точная, но «попытка показать личные выгоды от рабства неверна и требует корректировки». Впоследствии он поддержал Дональда Трампа на республиканских праймериз.

Если Дональдс окажется главным кандидатом на пост вице-президента, республиканцы столкнутся с той же юридической проблемой, что и у Десантиса — выдвижение от одного с Трампом штата.

Бывший член палаты представителей от Гавайев Тулси Габбард: в черном списке Украины

Последней, кого подтвердил Дональд Трамп, стала экс-член палат представителей Тулси Габбард. До 2021 года она представляла в Конгрессе Гавайи, а до 2022-го состояла в Демократической партии.

Теоретически такой выбор вице-президента мог бы помочь бывшему президенту вновь попасть в Овальный кабинет, так как Габбард смогла бы выступить в качестве авторитетного критика своей старой партии. Однако это решение достаточно спорное, так как в 2016 году бывший член палаты представителей поддерживала Берни Сандерса в качестве кандидата на пост президента, а в 2020-м — Байдена.

Впрочем, до этого Тулси Габбард и сама пыталась пробиться в Белый дом в качестве кандидата от демократов. Она запустила свою президентскую кампанию в феврале 2019-го, но уже в марте следующего года выбыла из гонки.

Ранее СМИ писали, что кандидатура Габбард в качестве вице-президента рассматривается не только Трампом. До недавнего времени на нее претендовал и Роберт Кеннеди-младший, но в итоге его выбор пал на Николь Шанахан.

До того, как покинуть свой пост в палате представителей, Тулси Габбард успела внести два законопроекта: первый касался ограничений абортов, а второй фактически запрещал трансгендерным женщинам участвовать в женских видах спорта. Также политик выступала за усиление безопасности границ, а в 2022-м Украина включила ее в список тех, кто, как утверждает Киев, продвигал «российскую пропаганду».

Губернатор Техаса Грег Эбботт: смутьян с границы

В конце февраля Дональд Трамп посетил Техас, где недавно развернулось настоящее противостояние между местными и федеральными властями. А все дело в американо-мексиканской границе, которую ежегодно пересекают миллионы нелегальных мигрантов, причем наибольший удар приходится именно на приграничный Техас. Эбботт ослушался приказа из Вашингтона и вместо того, чтобы убрать колючую проволоку, лишь усилил заграждение.

Техасский губернатор стал известен именно благодаря жесткой политике в отношении миграционного кризиса. Вот уже несколько лет он проводит многомиллиардную кампанию для того, чтобы сдержать нелегалов. Такие действия, естественно, не устраивают демократический Вашингтон, однако противостояние с федеральным центром не мешает Эбботту. К примеру, в 2022-м, чтобы привлечь внимание демократов к острой проблеме на границе, губернатор отправлял автобусы с мигрантами в крупные американские города, где у власти находятся «синие».

Подобный политический курс находит отклик у Трампа, который во времена своего президенства грезил о строительстве стены на границе с Мексикой. И вот 29 февраля 2024-го бывший глава государства подтвердил, что хотел бы рассмотреть Эбботта в качестве потенциального вице-президента.

Однако такая перспектива, видимо, не особо привлекает самого губернатора Техаса.

«Я уже говорил, что планирую переизбрание через два года, так что мои обязательства связаны с Техасом. Я остаюсь в Техасе», — заявил Эбботт на пресс-конференции после визита Трампа.

Журналист Такер Карлсон: интервьюер Путина

Бывший телеведущий Fox News оказался в центре мирового внимания, когда в феврале прилетел в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Тогда же вновь начали обсуждать его возможное политическое будущее. Дело в том, что в ноябре 2023-го Трамп заявил, что готов рассмотреть кандидатуру Карлсона в качестве кандидата на пост вице-президента.

В январе сын бывшего главы государства Дональд Трамп-младший рассказал, что имя Карлсона все еще «на столе».

У бывшего ведущего и экс-президента много общего по вопросам устройства американского общества. В 2020 году Карлсон официально выступил на стороне проигравшего Трампа, утверждая, что выборы были сфальсифицированы. Журналист защищал бывшего главу Белого дома и после штурма Капитолия, обвинив беспорядках «леваков», а сам захват Конгресса назвал операцией-ловушкой ФБР.

Тем не менее хорошие отношения у Трампа и Карлсона в основном в публичном пространстве. В переписках, которые всплыли во время разбирательства журналиста с компанией Dominion Voting Systems, экс-ведущий активно критиковал 45-го президента.

Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс: давняя знакомая

Топ потенциальных кандидатов в вице-президенты Трампа закрывает 41-летняя губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс. Как и Кристи Ноэм, она стала первой женщиной, которая возглавила штат, выиграв выборы в 2022 году. К тому же с Трампом она уже давно знакома, ведь во времена его президентства была пресс-секретарем 45-го президента.

Этот факт делает Сандерс хорошим выбором на должность вице-президента, если бы не низкая поддержка в Арканзасе. По результатам ежегодного опроса, который был опубликован в ноябре 2023-го, ее рейтинг составил 48%. Это самый низкий за 20 лет показатель: в 2003 году 47% поддержки в штате было у ее отца Майка Хакаби.

К тому же сейчас она, как и Грэг Эбботт, похожа, не заинтересована в должности вице-президента.

«Мне очень нравится моя работа. Думаю, что это одна из лучших должностей, о которых я когда-либо могла мечтать, Для меня большая честь быть губернатором, и я надеюсь, что смогу заниматься этим в течение следующих семи лет», — заявила губернатор.