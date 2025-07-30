После возвращения Дональда Трампа в Белый дом представители США, да и сам американский президент часто говорят о покупке новых территорий. Но если раньше все внимание было приковано к Гренландии, то теперь появился другой кандидат на приобретение — Командорские острова. Подполковник армии США Джеффри Фриц предложил купить их у России за $15 млрд, чтобы «следить за активностью китайских подводных лодок». Подробнее о том, зачем Штатам могут понадобиться острова близ Камчатки, и согласится ли на это Москва, — в материале RTVI.

Продолжение Аляски

Соединенные Штаты при Трампе стали все чаще поглядывать на территории других стран, но не с целью военного вторжения, а покупки. И это неудивительно, ведь действующий глава Белого дома — бизнесмен.

После датской Гренландии, Панамского канала и Сектора Газа США могут присмотреться и к российским Командорским островам. По крайней мере, именно такое предложение описал в своей статье для портала Breaking Defence подполковник армии США Джеффри Фриц. Он даже назвал цену гипотетической сделки — $15 млрд.

«Предложение заключается в том, чтобы Соединенные Штаты добились мирного и прагматичного приобретения Командорских островов у России для мониторинга потенциальной активности китайских подводных лодок, пытающихся войти в Северный Ледовитый океан», — объяснил он.

Эти территории, которые включают в себя острова Беринга и Медный, были открыты в 1741 году русским мореплавателем командором Витусом Берингом во время Второй Камчатской экспедиции. Тогда же были открыты и Алеутские острова. Все они образуют Алеутскую гряду, которая тянется от Аляски до Камчатки, и раньше принадлежали Российской империи. Однако острова этой гряды разделились между двумя державами после того, как в 1867 году Россия продала Аляску Соединенным Штатам. Часть островов также входила в сделку с Вашингтоном.

«В 1867 году покупка Аляски госсекретарем Уильямом Генри Сьюардом подверглась критике, ее называли «глупостью Сьюарда». Сегодня Аляска остается краеугольным камнем энергетической и оборонной стратегии США», — отметил Джеффри Фриц.

Выгода для США

Если представить, что теоретическая сделка между Москвой и Вашингтоном состоится, Соединенные Штаты приобретут около 431 тыс. кв. км исключительной экономической зоны, то есть дополнительные 3,8% ИЭЗ, пишет Джеффри Фриц. По его словам, покупка позволит сделать ИЭЗ Алеутских островов непрерывной, что даст возможность постоянного наблюдения за маршрутами в Арктику.

$15 млрд, о которых говорит подполковник американской армии, пойдут на:

$6,5 млрд — исключительная экономическая зона;

$4 млрд — природные ресурсы;

$2,5 млрд — биоразнообразие и природоохранная ценность территории;

$2 млрд — инфраструктура.

«Приобретя Командорские острова, США получат важнейшее место для развертывания передовых технологий подводного наблюдения, включая Интегрированную систему подводного наблюдения, гидроакустические антенные решетки, устанавливаемые на морском дне, и интегрированные со спутниками радиолокационные системы», — объясняет Фриц.

Подполковник признает, что Россия, вероятно, откажется от сделки из-за «стратегического расположения вблизи Берингова пролива и символической ценности, связанной с национальной гордостью и территориальной целостностью». К тому же Командорские острова — часть биосферного заповедника.

Кроме того, опасения может вызвать тот факт, что острова находятся вблизи баз Тихоокеанского флота России на Камчатке. Но, по словам Фрица, эта близость как раз может сделать сделку приемлемой для Москвы.

«По сравнению с Камчаткой острова имеют ограниченное военное применение. Их удаленность, малонаселенность и отсутствие инфраструктуры делают их, скорее, символическими, чем оперативными объектами в системе обороны России», — отметил он.

Арктические амбиции Китая

Потенциальный маршрут из Китая в Арктику проходит именно через Командорские острова, обращает внимание в своей статье подполковник Фриц. Он допускает, что китайские военные подлодки могли бы гипотетически проследовать по этому пути до арктических вод, откуда в зоне досягаемости ракетного удара оказываются Нью-Йорк и Вашингтон.

Рассуждения американского военного строятся на все большей заинтересованности Китая в Арктике. У страны нет выхода к Северному Ледовитому океану, однако она называет себя «приарктическим государством» и активно усиливает свое присутствие в регионе.

Как ранее рассказывали опрошенные RTVI эксперты, стратегия Пекина в Арктике опирается на мягкую силу, выраженной в исследовательских экспедициях, образовательных обменах, инвестициях через третьи страны, а также вложениях в инфраструктуру и прочие проекты.

Один из находящихся на слуху проектов — это судоходный маршрут через Арктику под названием «Полярный шелковый путь» (ПШП), часть масштабной китайской инициативы «Пояс и путь». Пекин договорился с Москвой о совместной работе над ПШП в рамках Северного морского пути еще в 2017 году. Как допускает The Diplomat, круглогодичные грузовые перевозки по Северному морскому пути — кратчайшему маршруту между Азией и Европой — станут возможны уже к 2040 году.

«Арктические льды тают, а вместе с ними и представление, будто российско-китайское сотрудничество в Арктике остается поверхностным», — рассуждает The Diplomat.

Китай продолжает активно сотрудничать в Арктике с Россией, к чему Москву подтолкнули в том числе западные санкции. Однако здесь есть и обратная сторона медали: китайские компании опасаются, что также окажутся под санкционным давлением, из-за чего менее активно инвестируют в российские проекты в регионе, чем могли бы при ином сценарии.

Упоминание Арктики присутствует и в заявлениях глав двух государств. В совместном заявлении России и Китая от 8 мая 2025 года говорится, что стороны выступают за «сохранение мира и стабильности», а также «предотвращение военно-политической напряженности» в этом регионе.

Москва не согласится

Несмотря на то, что Джеффри Фриц уверен, что покупка Командорских островов вполне реальна, эксперты в самих Соединенных Штатах смотрят на инициативу скептически. Профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан считает, что подполковник армии США просто продолжает общую линию внешней политики Трампа, который стремится «захватить или же купить стратегически важные территории по всему миру».

«К тому же сейчас между президентом России Владимиром Путиным и администрацией Дональда Трампа существует явная напряженность, так что маловероятно, что Москва согласится на продажу», — отметил эксперт в разговоре с RTVI.

Кроме того, по словам Саида Хана, вряд ли появление военной базы на Командорских островах принесет какую-либо пользу в отслеживании китайских подлодок, если учитывать уровень развития спутниковых технологий и дальность плавания американских субмарин.

«Возможно, истинное намерение США заключается в том, чтобы более пристально следить за передвижениями российского флота в регионе, а также обеспечить американское военное присутствие для патрулирования недавно открытых судоходных путей через Полярный круг», — предположил американский профессор.

Главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров в беседе с RTVI также усомнился, что Россия согласится на продажу островов Соединенным Штатам.

«Если США построят военную базу, ее главной целью будет расширение американского господства над Арктикой — местом растущего геополитического соперничества за контроль над ресурсами. Утверждение, что целью будет наблюдение за китайскими подлодками, может быть отчасти правдой, но существует более масштабная скрытая цель — расширить контроль над Арктикой», — считает американский эксперт.

Как отметил профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, военное преимущество для США от покупки Командорских островов понятно. А вот причины, по которым Москва должна согласиться продать часть своей территории, чтобы «предать китайских коллег и укрепить гегемонию США», так и не были толком объяснены, сказал он RTVI.