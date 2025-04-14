Западные эксперты ожидают рост цен на технику из-за торговых пошлин Дональда Трампа. Синусоидными колебаниями на решения президента США отвечают и акции американских технологических компаний, которые сильно зависят от производства электроники в Китае. Накануне Трамп заявил, что намерен применить к этой категории товаров индивидуальный тарифный подход.

Расследовать полупроводники

Американские технологические компании «выдохнули» в прошлый пятничный вечер, узнав об освобождении от тарифов некоторых видов товаров из Китая. В перечне оказались компьютеры, ноутбуки, смартфоны, дисководы, полупроводниковые приборы, микросхемы памяти и плоские дисплеи (впрочем, на них все еще действует сбор 20% из-за поставок фентанила).

Успокоение сменилось тревогой в воскресенье, 13 апреля, когда президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни объявит об отдельном тарифе на импортные полупроводники. Вместе с этим он пообещал, что в отношении некоторых корпораций будет «действовать гибко».

В тот же день Трамп уточнил в соцсети Truth Social: в пятницу о каких-либо тарифных исключениях речи не шло, а Китай «с крючка не слезет». Более того, американский президент сообщил о начале расследования поставок электроники, в том числе полупроводников, в контексте национальной безопасности США.

Конечной целью этого расследования является «возрождение производства критически важных технологий в США», рассказал Politico источник из Белого дома. Издание допускает, что возможное введение новых импортных пошлин приведет к дальнейшему обострению отношений между Вашингтоном и странами Восточной Азии, у которых США закупают полупроводниковые устройства.

Освобождение китайской электроники от американских тарифов носит временный характер, подтвердил позже министр торговли США Говард Латник. По его словам, специальный тариф на полупроводники вступит в силу в течение одного-двух месяцев.

Незадолго до заявления Латника Китай назвал пятничную новость «небольшим шагом США по исправлению своей ошибочной практики односторонних „взаимных тарифов“». «Колокольчик на шее тигра может развязать только тот, кто его завязал», — подчеркнули в Министерстве торговли КНР.

12 апреля в силу вступили «зеркальные» торговые пошлины Китая на товары из США размером 125%. Тарифы Трампа на китайский импорт, в свою очередь, в сумме фактически составляют 145%.

Удар по «яблочку»

Новость об освобождении китайской электроники от торговых пошлин принесла временное облегчение технологическим компаниям США. Крупнейшей статьей импорта из Китая в Соединенные Штаты в 2024 году стали как раз смартфоны ($41,7 млрд), второе место заняли ноутбуки китайского производства ($33,1 млрд).

Более того, пятничное известие даже могло спасти от катастрофы Apple. Как сообщает Bloomberg, «яблочная» корпорация накануне была на грани крупнейшего кризиса со времен пандемии.

Главный продукт Apple — это iPhone, продажи которого составляют более половины выручки компании. По разным оценкам, от 80% до 90% этих смартфонов производится именно в Китае.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт утверждала, что «по указанию Трампа» крупные технологические компании, включая Apple, «стремятся как можно скорее перенести свое производство в США».

По информации Bloomberg, из-за эскалации торговой войны Apple действительно планировала перенести производство американских «айфонов» — но не в США, а в Индию. Этот шаг мог бы удовлетворить серьезную часть спроса американцев и предотвратить солидное повышение цен: даже при тарифной ставке 54% на китайский импорт аналитики прогнозировали рост стоимости флагманского смартфона в линейке iPhone с $1599 до $2300.

Несколько дней назад Bloomberg предупреждало, что из-за антикитайских пошлин iPhone могут подорожать аж на 90%. Опасаясь резкого роста цен, американцы бросились скупать продукцию иностранного производства, включая электронику (в особенности «айфоны»), консервы и даже подарки на Рождество, сообщала The New York Times.

«На протяжении более десяти лет американцы покупали iPhone каждый год с сентября, когда Apple выпускает свои новейшие модели. Но из-за тарифов Трампа сезоном покупок iPhone в этом году стал апрель», — подчеркивает NYT.

Тарифы влияют и на другие технологические товары. Например, японская компания Nintendo отложила дату предварительного заказа своей новой игровой консоли Switch 2 в США, чтобы «оценить потенциальное влияние пошлин и меняющихся рыночных условий». А другая японская корпорация, Sony, уже подняла стоимость своей игровой приставки PlayStation 5 в странах Евросоюза, Великобритании и Австралии.