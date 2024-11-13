Утром 10 ноября Минобороны России отчиталось об уничтожении 34 украинских беспилотников над Московской областью, некоторые из них упали на частные дома в окрестностях Раменского. Этот город пострадал и во время предыдущей массированной атаки БПЛА 10 сентября — тогда в Подмосковье было сбито 20 беспилотников. Что жители Раменского говорят об очередной атаке — в материале RTVI.

«В соседнем доме моментально снесло веранду»

«Все были в панике. Работало ПВО, было два взрыва и все сразу поняли, что прилетело что-то страшное», — начала свой рассказ Светлана, жительница деревни Становое Раменского округа, который утром 10 ноября подвергся атаке беспилотников. По словам Светланы, первый взрыв раздался «примерно в 8:27 утра в воскресенье». «Выбило окна над гаражом и заблокировало дверь. В соседнем доме моментально снесло веранду и начался пожар. Осколки попали на крышу моего гаража и она начала гореть, потом огонь перешел уже на дом», — рассказала пострадавшая.

Пожарные, по словам Светланы, приехали только спустя 40 минут — «когда крыша дома практически вся была объята пламенем». В результате весь чердак дома Светланы выгорел. «Нам сейчас администрация предоставляет контейнеры и мы вывозим своими силами все, что сгорело. Хотим до того, как выпадет снег, закрыть весь периметр», — добавила женщина.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотников в Раменском городском округе в 8:37. Спустя шесть минут он заявил об уничтожении еще двух дронов в этом же районе. Всего к 11 часам утра 10 ноября ПВО уничтожили 34 дрона, летевших на Москву. В результате атаки БПЛА загорелись два дома в поселке Становое в Раменском. От осколков пострадала 52-летняя женщина — ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук. Также были ранены ее старшая дочь 1993 года рождения и еще одна жительница 1963 года рождения — им медпомощь была оказана на месте, сообщил в своем телеграм-канале глава городского округа Раменское Эдуард Малышев. Он также отметил, что власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь.

По словам Светланы, в доме, где проживала семья, «ремонтировать совсем нечего». «Осталось три стены. <…> Там просто надо полностью сносить и заново строить», — рассказала она.

Среди пострадавших также оказались двое мужчин из поселка Жуково, но они отказались от госпитализации. В нескольких километрах от Жуково «застал» дроны и житель Раменского Алексей. Утром в воскресенье он с товарищем рыбачили на реке Жданка. «Пару забросов сделали и слышим гул какой-то. Я другу говорю: „о, смотри, дрон летит“. До 11 часов они так летели с промежутком в 7-10 минут по одному-два», — рассказал RTVI Алексей. По его словам, дронов было «штук 12». «Было немножко некомфортно, потому что неясно, куда обломки попадут. Самый последний дрон в 100 метрах над нами пролетел, прямо над головой», — добавил он.

«Повезло, что не на балкон»

Помимо Кратово и Жуково, дроны видели и в селе Софьино. Там в результате падения беспилотника загорелся автомобиль. «Первый взрыв случился примерно в 8.30 утра. Потом я ушла в туалет и стала считать, их было 15. Я подумала, что все закончилось, вышла на балкон и опять услышала звук. Соседи побежали быстрее в подъезд, один на асфальт аж лег и закрылся с головой. Повезло, что [дрон] не в дом влетел, а упал на парковку. <…> Кто-то стал кричать „а что случилось“», — рассказала жительница Софьино Анна [имя изменено по ее просьбе]. По словам женщины, дрон упал рядом с машинами, одна из них загорелась, а другие «оттащили» местные жители.

«Второй день рождения, реально повезло, что не на балкон. <…> Всех трясло, мы все обнимались, что живы остались. Потому что я видела, что было в Раменском в сентябре. <…> Сегодня разговаривала с соседями: большинство боятся любого хлопка, — добавила женщина. — Сейчас думаю, какую мне защиту железную на окна поставить, чтобы стекла [не разлетелись]. Он же и домой может залететь».

10 сентября над Раменским было сбито 20 беспилотников. Три из них врезались в жилые многоэтажки. Первый удар пришелся в дом по Спортивному проезду, спустя около 20 минут еще два БПЛА прилетели в дома на Высоковольтной улице. В многоэтажном доме на Спортивном проезде в Раменском были повреждены около 54 квартир. В квартире на 12-м этаже, куда пришелся удар беспилотника, погибла 46-летняя женщина. Еще три человека получили ранения. В домах 21, 22 и 23 по Высоковольтной улице были повреждены по меньшей мере около 20 квартир и ранены трое человек.