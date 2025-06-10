Президентство Дональда Трампа отмечается третьим серьезным протестным движением в США. К массовым выступлениям активистов Black Lives Matter и захвату Капитолия сторонниками MAGA теперь добавляются разгорающиеся беспорядки в демократической Калифорнии. Их участников в Белом доме называют «мятежниками». Можно ли сравнивать нынешние столкновения в Лос-Анджелесе с протестами BLM 2020 года, в чем они похожи и чем отличаются — об этом рассказали эксперты RTVI.

Сходства есть…

Как протесты движения Black Lives Matter, так и выступления в поддержку мигрантов в Лос-Анджелесе спровоцированы, в первую очередь, действиями представителей правоохранительных органов США, считает американист, автор телеграм-канала Western Point Алексей Забродин.

«В случае BLM это было насилие со стороны представителей правоохранительных органов — убийство Джорджа Флойда. В случае с нынешними протестами, наверное, можно говорить о чрезмерной жесткости со стороны Иммиграционной и таможенной службы США при попытке поймать и депортировать нелегальных мигрантов. В этом сходство протестов», — отметил эксперт.

Кроме того, и к движению BLM, и к нелегалам негативно относится значительная часть американского общества — консерваторы. Причем по вопросу незаконной иммиграции «с ними могут согласиться и американцы довольно умеренных взглядов, которые также не рады тому, что нелегалы могут довольно легко проникать в США».

…однако различий — больше

И все же между массовыми протестами BLM и недовольством жителей Лос-Анджелеса не стоит ставить знак равенства. Так, протестное движение BLM не было спровоцировано решениями федеральной власти.

«Там можно говорить и о системной проблеме полиции. Но все же убийство арестованного Флойда — это жестокие действия конкретных полицейских, вызвавшие протестную волну по всей стране», — отметил Забродин.

Выступления протестующих в Калифорнии же последовали из-за шагов администрации Трампа, которая «поставила перед собой амбициозную цель: депортировать миллионы людей, находящихся, по мнению Белого дома, незаконно на территории США».

«Условно говоря, левые защищали BLM и защищают нелегалов в Калифорнии. Можно упрощать и говорить, что они выступают за то, чтобы в США были нелегалы. А можно говорить о том, что людям не нравятся методы, с помощью которых происходят эти задержания и депортации», — размышляет Забродин.

В нынешней ситуации в Калифорнии эксперт выделяет и «серьезный политический момент». Республиканская администрация Трампа преследует свои внутренние цели, доводя до точки кипения противостояние с калифорнийскими демократами во главе с губернатором штата Гэвином Ньюсомом.

По мнению собеседника RTVI, беспорядки в Лос-Анджелесе — это «хороший повод для Белого дома устроить показательное усмирение», в том числе посредством размещения в штате Национальной гвардии в обход местных властей.

«Трамп и республиканцы в широком смысле не очень любят Калифорнию, потому что она либеральная и прогрессивная, а на ее территории действуют некоторые законы, которые благоволят нелегалам», — подчеркнул Забродин.

Наконец, BLM образовалось как объединение за права темнокожих людей в США, а сторонники иммигрантов в Калифорнии свое движение еще не сформировали, выступая в общем против политики Вашингтона.

«Калифорнийцы — народ свободолюбивый. Им не нравится, что федералы приезжают и вмешиваются в дела штата. Здесь происходит столкновение двух позиций, кто имеет преимущество в Калифорнии — федеральные власти или власти штата», — заключил Алексей Забродин.

Протесты 2020-го и 2025 годов также отличаются своими масштабами. Пока что до насилия и крупных беспорядков дошло только в самом Лос-Анджелесе, хотя некоторые демонстрации прошли и в других городах, сказал в беседе с RTVI политолог, автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов.

При этом, по мнению Веселова, столкновения в Лос-Анджелесе могут перерасти в протесты масштаба BLM. Эксперт отметил, что во многих крупных городах США протестные акции запланированы на 14 июня — день рождения Трампа.

«Посмотрим, насколько протесты будут массовыми и насколько там все перерастет в насилие. Эскалацией здесь могут стать действия самой администрации Трампа», — добавил Веселов.

Эксперт напомнил, что отправка Национальной гвардии федеральным центром в штат (как в случае с Калифорнией) обычно согласуется с местными властями, а «иначе это выглядит так, будто федеральная власть вторгается в полномочия властей штатов».