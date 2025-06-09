Уличные беспорядки в Лос-Анджелесе из-за антимигрантских рейдов рискуют перерасти в серьезные столкновения между гражданскими лицами и силовиками. Демократы из Калифорнии обвиняют американского президента Дональда Трампа в умышленной эскалации из-за его решения ввести в город Национальную гвардию США, что, в свою очередь, приветствовали в рядах республиканцев. Чего ждать от накалившихся протестов в традиционно демократическом штате и какие цели там может преследовать Трамп — в материале RTVI.

Эскалация на словах….

Конфликт на улицах Лос-Анджелеса спровоцировал словесную перепалку в американской политической среде. Нередко прибегающий к громким высказываниям Дональд Трамп призвал губернатора-демократа Калифорнии Гэвина Ньюсома извиниться за «ужасную работу» и неспособность навести порядок.

Тот в ответ обвинил президента США в преднамеренном разжигании напряженности в штате и заявил о намерении подать в суд из-за «неконституционного» размещения в городе Нацгвардии. Это решение Трампа возмутило и местных чиновников-демократов, увидевших в нем ущемление прав штатов со стороны федерального правительства.

По словам Ньюсома, «Трамп хочет хаос и провоцирует насилие» в Лос-Анджелесе. Губернатору вторила родившаяся в Калифорнии экс-вице-президент США Камала Харрис, заявившая, что введение войск приведет к опасной эскалации.

Советник Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер — еще один уроженец Калифорнии, однако находящийся по другую сторону политического ринга, — предложил два пути развития конфликта. «Депортируйте захватчиков или сдайтесь восстанию. Вот такие варианты», — написал он в X.

…и эскалация на деле?

Как полагает Los Angeles Times, изолированные протесты в Лос-Анджелесе могут перерасти в более масштабную проблему для правоохранительных органов из-за «исторического» решения ввести Нацгвардию. На его принятие администрации Трампа потребовалось менее 24 часов, чего не было даже во время массовых протестов движения Black Lives Matter в первый президентский срок республиканца.

Вашингтон направил в Лос-Анджелес две тысячи гвардейцев, что вдвое больше, чем количество направленных местными властями правоохранителей для реагирования на протесты, вспыхнувшие в городе после убийства Джорджа Флойда в 2020 году. По словам «пограничного царя Трампа» Тома Хомана, таким образом Белый дом «действует на опережение».

Вполне вероятно, что беспорядки в Лос-Анджелесе в ближайшее время не утихнут, а только усилятся. Как допускает The Atlantic, наихудшим сценарием развития событий могут стать антииммиграционные рейды и протесты по всей Калифорнии в течение всего президентского срока Трампа.

Los Angeles Times обратило внимание, что в команде Трампа используют слово «мятежники» в отношении протестующих в Лос-Анджелесе. Использование этого термина делает возможным риск более серьезной эскалации: теоретически Белый дом может прибегнуть к Закону о восстанию, который приостановит действие закона «Об ограничении применения федеральных вооруженных сил на территории США» (Posse Comitatus Act) и еще сильнее развяжет руки администрации Трампа.

Почему эскалация в Лос-Анджелесе выгодна Трампу

Приказ Дональда Трампа ввести Нацгвардию может подразумевать не только борьбу с беспорядками, но и решение политических задач. Республиканец неоднократно обещал своим избирателям разобраться с нелегальной миграцией, а недавний опрос CBS News показал, что большинство американцев одобряют программу иммиграционного контроля от администрации Трампа.

Вот три возможные политические цели Трампа в Лос-Анджелесе:

1. Показать «синим» штатам, кто здесь главный

Вводя войска без одобрения губернатора Ньюсома, Трамп обостряет свою вражду с одним из самых авторитетных демократов. В то же время президент США пригрозил отменить федеральное финансирование Калифорнии. Таким образом Трамп мог отправить сигнал другим демократически настроенным и колеблющимся штатам: «Если вы не будете сотрудничать в вопросах миграции, то вы столкнетесь с тем же».

Как полагает CNN, развертывание Нацгвардии может создать впечатление, что администрация Трампа намерена действовать еще жестче. Такой шаг также может укрепить имидж президента США как «крутого парня» среди его сторонников.

2. Подготовиться к промежуточным выборам в Конгресс

Действия Трампа в Лос-Анджелесе могут быть предупреждением о том, чего следует ожидать, если его власть окажется под угрозой, размышляет The Atlantic.

В случае серьезных беспорядков в «синих» штатах Трамп в теории может ввести чрезвычайное положение. Это позволит установить федеральный контроль над процессом голосования — например, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс 2026 года, от итогов которых будут зависеть возможности республиканца и далее проводить свою политику.

3. Отвлечь от скандалов и других проблем

Выступления против антимигрантской политики — отличный повод для Трампа сменить тему в медиапространстве, которое еще помнит его недавнюю публичную ссору с бывшим соратником Илоном Маском.

Столкновения в Лос-Анджелесе также могут отвлечь американцев от сомнений и негативных высказываний в адрес законопроекта администрации Трампа о сокращении госрасходов, против которого резко выступал тот же Маск.