В американском штате Миннесота уже третью неделю не утихают протесты против ICE — федеральной иммиграционной и таможенной полиции США. Администрация Дональда Трампа ввела их еще в декабре 2025 года для борьбы с нелегалами, но ситуация в штате приняла неожиданный поворот. Теперь жители Миннесоты протестуют, два человека убиты, а отношении министра внутренней безопасности Кристи Ноэм запущена проверка. Подробности — в материале RTVI.

Нелегалы и Metro Surge

Желание президента США Дональда Трампа бороться с нелегальной миграцией ни для кого не новость. Он стремился сократить число мигрантов еще в свой первый президентский срок, построив стену на границе с Мексикой, а во время избирательной кампании 2024 года Трамп и его соратники давили на то, что демократы, на тот момент находившиеся у руля, усугубили ситуацию.

В конце мая 2025-го верховный суд США разрешил республиканской администрации приостановить программу предыдущего президента Джо Байдена, благодаря которой более полумиллиона мигрантов из Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и Гаити смогли жить и работать в Соединенных Штатах. Это решение дало Дональду Трампу право ускорить депортацию около 530 тыс. мигрантов.

При Трампе в разных штатах начались рейды и отлов нелегалов с последующей депортацией. Еще до решения Верховного суда власти начали отправлять венесуэльцев в плачевно известную мегатюрьму CECOT в Сальвадоре.

В декабре очередь дошла и до штата Миннесота, который с 2019 года возглавляет демократ Тим Уолц. На последние президентские выборы он шел в паре с Камалой Харрис и в случае победы Демократической партии должен был стать вице-президентом США.

В конце 2025 года администрация Трампа инициировала операцию по борьбе с нелегалами, получившую название Metro Surge. В крупнейший город штата — Миннеаполис — направили более 3 тыс. сотрудников ICE, которые уже успели задержать несколько тысяч человек.

В Белом доме подчеркнули, что действия силовиков связаны в том числе с раскрытием крупных мошеннических схем. По одному из дел сейчас проходят 78 человек, большинство из которых принадлежат сомалийской диаспоре Миннесоты.

Убийство двух человек

7 января в Миннеаполисе один из сотрудников ICE застрелил 37-летнюю гражданку США Рене Гуд. Ее автомобиль перекрыл одну из полос движения на дороге. Пока один сотрудник иммиграционной полиции пытался открыть дверь машины Гуд, второй стоял перед автомобилем. Когда машина начала движение, стоящий впереди силовик открыл огонь по женщине. Когда Рене Гуд доставили в медцентр, врачи констатировали смерь вследствие множественных огнестрельных ранений головы.

Видеозапись произошедшего быстро распространилась в сети, вызвав общественный резонанс. Люди начали выходить на улицы, требуя, чтобы представители ICE покинули Миннесоту, протесты затронули не только Миннеаполис, но и другие города США.

Второй случай произошел утром 24 января в том же Миннеаполисе — погиб 37-летний американец Алекс Джеффри Претти. В министерстве внутренней безопасности объяснили, что мужчина был вооружен пистолетом, но и его смерть попала на видео, а потом — в сеть.

Претти пытался помочь подняться женщине, когда ему в лицо распыли перцовый баллончик, а после — повалили на землю. Один из агентов ICE вытащил из кобуры пистолет Претти, после чего в американца около 10 раз выстрелил другой сотрудник иммиграционной полиции. Как выяснило издание The New York Times, Алекс Претти работал медбратом в отделении интенсивной терапии, у него не было судимостей.

После второго убийства протесты вспыхнули с новой силой, а губернатор Уолц сообщил, что Миннесота задействовала Национальную гвардию.

Реакция «красных» и «синих»

Убийство американцев усугубило ситуацию в штате и, в частности, в самом Миннеаполисе. 23 января прошла самая масштабная акция протеста на данный момент — на улицы вышли около 50 тыс. человек, требуя от сотрудников ICE покинуть Миннесоту.

Местные власти встали на сторону жителей, поддержав их. Тим Уолц назвал действие иммиграционной полиции «кампанией организованной жестокости», а мэр Миннеаполиса потребовал от ICE «убраться к черту» из города. Кроме того, 12 января прокурор Миннесоты Кит Эллисон подал иск к Кристи Ноэм, заявив, что власти нарушают первую поправку к Конституции США, которая гарантирует право на мирные собрания.

Со стороны администрации Трампа и от самого президента звучали слова осуждения погибших. Так, президент США в своей соцсети Truth Social написал, что застреленная в автомобили Рене Гуд препятствовала действиям ICE и «вела себя крайне буйно». Он также заявил, что убитая американка «злонамеренно» наехала на силовика.

Кристи Ноэм, которая возглавляет министерство внутренней безопасности, также сообщила, что Рене Гуд наехала на сотрудника ICE, после чего того госпитализировали. Правда, сейчас он уже выписан. Вице-президент Джей Ди Вэнс тоже постарался не уходить от линии Белого дома. Так, он отметил, что смерть Рене Гуд — это «трагедия, которую она навлекла на себя сама».

Говоря о смерти Алекса Претти, Трамп заявил, что тот намеревался напасть на сотрудников иммиграционной полиции, а Кристи Ноэм подчеркнула, что Претти хотел причинить представителям ICE «максимальный ущерб».

Но несмотря на то, что Белый дом придерживается линии поддерживать ICE, а президент США даже пригрозил применить в отношении Миннесоты «Закон о восстании» 1807 года, его отношение к Ноэм, как и других республиканцев, сильно изменилось. NYT пишет, что ее подход к ситуации вызвал критику обеих партий. Издание отмечает, что Трамп даже отчитал Ноэм, а также отстранил от должности чиновника, который руководил кампанией по депортации в Миннесоте, заменив его на помощника, который подчиняется непосредственно ему.

Телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Ноэм сейчас проходит проверку исполнения своих обязанностей. Однако ожидается, что свой пост она все же сохранит, но сместит свое внимание на обеспечение безопасности на южной границе.

Впрочем, убийства, действия силовиков и протесты обеспокоили демократов. Сейчас в нескольких штатах законодатели из Демпартии стараются принять меры, чтобы ограничить деятельность ICE в своих штатах. К примеру, в Колорадо внесли законопроект, который позволяет гражданам подавать в суд на сотрудников федеральных правоохранительных органов за нарушение их прав. В Калифорнии один из законодателей заявил, что хочет выступить спонсором двух проектов, которые могут повлиять на действия ICE.

Законопроекты о подаче исков также рассматриваются в Нью-Йорке, Вирджинии, Мэриленде и Коннектикуте.