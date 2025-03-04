В Белом доме заявили о временной приостановке американской военной помощи Украине. Об этом стало известно спустя несколько дней после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа перед телекамерами в Вашингтоне, за что власти США потребовали извинений от украинского президента. Что о громком решении Трампа пишет американская пресса — в подборке RTVI.

США приостанавливают всю военную помощь Украине до тех пор, пока Дональд Трамп не увидит со стороны украинских властей демонстрацию стремления к мирным переговорам с Россией, сообщают американские СМИ со ссылкой на свои источники.

«Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы», — сказал The Washington Post представитель Белого дома.

Решение администрации Трампа «углубило раскол между бывшими союзниками», подчеркивает Reuters. Приостановка распространяется на всю американскую военную технику, включая как уже заказанные боеприпасы с оружием, так и находящиеся в процессе поставки Украине, уточняет Bloomberg.

По данным The New York Times, стоимость замороженного военного оборудования составляет более чем $1 млрд. От предыдущей администрации Трамп унаследовал полномочия по поставке военной помощи Украине на сумму $3,85 млрд, напоминает Bloomberg.

Как подчеркнул в беседе с Fox News высокопоставленный представитель Белого дома, речь идет именно о паузе в поставках оружия, а не о постоянном прекращении военной помощи.

«Белый дом не сообщил, на каких условиях США возобновят военную помощь [Украине] из американских запасов и будет ли она осуществляться в том же темпе. Хотя нет четкого понимания того, чего Вашингтон хочет от Киева, этот шаг стал самым демонстративным изменением со стороны некогда главного союзника Украины», — пишет The Wall Street Journal.

Все главные советники Трампа по национальной безопасности согласились с решением приостановить военную помощь Украине после нескольких встреч по этому вопросу, рассказал WSJ высокопоставленный представитель Белого дома.

По его словам, Трамп был «разгневан» заявлением Владимира Зеленского о том, что конец военного конфликта далек от завершения. «Украинцы не думали, что мы настроены серьезно. Нам пришлось это продемонстрировать», — отметил собеседник издания.

Чиновник также добавил, что именно Трамп будет решать, что считать серьезностью намерений Украины в отношении мирных переговоров. Неизвестно, будет ли достаточно для возобновления помощи, если Киев подпишет с Вашингтоном сделку по редкоземельным металлам, сказал он.

Прекращение американских военных поставок может иметь катастрофические последствия для боеспособности ВСУ, пишет CNN. Вероятно, Украина сможет поддерживать свой текущий темп боевых действий в течение нескольких недель вплоть до начала лета, предположили в беседе с телеканалом западные чиновники.

«Решение Трампа резко обостряет разрыв между Вашингтоном и Киевом в критический момент конфликта. Самым непосредственным бенефициаром этого шага является президент России Владимир Путин», — добавляет NYT.

Как пишет газета, приостановка помощи вынуждает Зеленского согласиться на прекращение огня на условиях Трампа — в противном случае Украина «обречена на более крупные потери на поле боя».

Вместе с тем подобное решение США противоречит позиции их основных союзников по НАТО, поддержавших Зеленского. Впрочем, у европейских стран «просто нет запасов, чтобы компенсировать разницу в краткосрочной перспективе», подчеркивает NYT.

Как утверждает близкий к Белому дому источник The New York Post, политика Трампа по отношению к Украине станет «частью более масштабного поворота от конфликтов в Европе к созданию альянсов в Латинской Америке и Западном полушарии».

По его словам, потенциальную выгоду от приостановки помощи Киеву могут получить президент Сальвадора Найиб Букеле, президент Аргентины Хавьер Милей и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

Приостановка военной помощи произошла примерно через пять лет после того, как Трамп во время своего первого президентского срока задержал одобренную Конгрессом помощь Украине, пытаясь заставить Зеленского начать расследование в отношении будущего президента США Джо Байдена. Это событие привело к первому неудавшемуся импичменту республиканца, напоминает Associated Press.