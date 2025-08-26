В Хельсинки начался суд над капитаном нефтяного танкера Eagle S и двумя его помощниками, сообщает финское издание Yle. Их обвиняют в умышленном повреждении кабелей, которые проложены по дну Финского залива. Также судно, которым они управляли, считается одним из кораблей так называемого «теневого флота» России. Однако финское гособвинение напрямую не утверждало, что к инциденту причастна Москва. К тому же среди подсудимых нет российских граждан. Подробнее об этом процессе — в материале RTVI.

Судебный процесс

25 августа в Окружном суде Хельсинки начался судебный процесс. Капитан судна с грузинским гражданством Давид Вадачкория, а также два его заместителя — один также грузинского, а второй индийского происхождения — обвиняются в перерезании энергокабеля Estlink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию, а также четырех интернет-кабелей в декабре 2024 года.

Как утверждается в заявлении прокуратуры, они протащили якорь весом 11 тыс. кг по дну на расстояние 90 км, что и стало причиной аварии. 11 августа, когда экипажу и было предъявлено обвинение, все трое заявили, что отрицают свою вину и считают, что у Хельсинки нет юрисдикции в этом деле, так как инцидент произошел за пределами территориальных вод Финляндии.

«Владельцы кабелей понесли непосредственный ущерб в размере не менее €60 млн ($70 млн) только в виде расходов на ремонт», — настаивают в прокуратуре.

При этом адвокат компании Caravella LLC FZ, которая базируется в Объединенных Арабских Эмиратах и которой принадлежит танкер Eagle S, также подчеркнул, что Финляндия не может вмешиваться в это дело, так как у нее нет юрисдикции.

Вадачкория и его команда настаивают, что якорь упал из-за технических неисправностей в креплении якорной лебедки. Гособвинение тоже признало, что следователи не нашли доказательств, что крепление якоря было намерено повреждено, однако отказ сразу трех стопоров расценивается как признак грубой халатности со стороны экипажа. При этом один из помощников капитана рассказал, что якорь упал из-за плохой погоды и механической неисправности.

Прокурор потребовал 2,5 года тюремного заключения для капитана Eagle S и его штурманов за «причинение вреда при отягчающих обстоятельствах и создание помех телекоммуникациям».

Что произошло с якорем

Инцидент с перерезанием кабелей произошел в декабре 2024 года. Судно Eagle S, зарегистрированное на Островах Кука, вышло из порта в Санкт-Петербурге и двигалось по Финскому заливу в Балтийское море.

Как пишет издание Yle со ссылкой на протоколы допросов, танкер столкнулся с трудностями, когда судно начало входить в исключительную экономическую зону Финляндии: его скорость начала снижаться вскоре после полудня. В районе 13:00 была обнаружена техническая неисправность, так что обороты снизились.

После этого танкер был остановлен, а неисправность устранена, однако все это время судно просто дрейфовало. При этом экипаж не мог связать проблемы с двигателем и падение якоря. Капитан Давид Вадачкория рассказал на допросе, что после ремонта танкер продолжил путь в штатном режиме и с хорошей мощностью.

Прокуроры же отметили, что первый кабель был перерезан в 12:26. После ремонта, о котором рассказал экипаж, танкер продолжил движение и в период между 18:00 и 19:00 перерезал еще четыре кабеля. Прокуратура считает, что это свидетельствует о преступном умысле.

Примерно в 18:45 береговая охрана сообщила, что, по их подозрениям, танкер что-то тянет за собой по дну, а также потребовала поднять якорь.

«Этот корабль плавал в океане у Кейптауна в очень сложных погодных условиях, в шторм, без каких-либо проблем. Тогда ничего не отвалилось и не сломалось. В этот раз тоже была плохая погода», — рассказал капитан на допросе.

Впрочем, после этого Вадачкория приказал проверить якорь, но на поверхность поднялась только цепь. После того, как экипаж понял, что произошло, все были в панике. При этом запрос о якоре, который был сделан до этого, команда проигнорировала, так как посчитала его обычным вопросом.

Силы союзников НАТО, которые в то время размещались вокруг Балтийского моря, были приведены в состояние повышенной готовности. Кроме того, силы безопасности Финляндии перехватили судно, высадившись на него с вертолетов, а команде был отдан приказ войти в территориальные воды страны.

Как утверждают финские СМИ, танкер Eagle S — это часть «теневого флота» России. Москва якобы использует его, чтобы перевозить свою нефть сверх потолка цен и обходить западные санкции. Эти сообщения, а также тот факт, что судно перерезало сразу пять кабелей, вызвали общественную дискуссию о том, что к инциденту причастна Москва. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отказался комментировать задержание корабля в Балтийском море, назвав вопрос «узкопрофильным».