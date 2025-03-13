Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил возможность встречи российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. По информации специального корреспондента газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова, встреча Путина и Уиткоффа может состояться после его переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Что известно об этих планах — в материале RTVI.

Участвующий в переговорах помощник президента России Юрий Ушаков рассказал в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, что планируются встречи спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с «российскими представителями очень высокого ранга».

«Не исключено», — сказал Ушаков, отвечая на уточняющий вопрос о будущей встрече самого высокого ранга.

Как рассказал специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, вечером 13 марта после переговоров с Лукашенко российский лидер проведет встречу с Уиткоффом.

По информации официального сайта Кремля, российско-белорусские переговоры начались в 15:20 мск. Это первая зарубежная поездка Лукашенко после переизбрания на пост главы республики. «Переговоры начались в формате тет-а-тет, а затем продолжились с участием делегаций», — уточняет пресс-служба российского президента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью корреспонденту Первого канала Константину Панюшкину пообещал своевременно проинформировать о встрече Путина и Уиткоффа, если таковая состоится. Отвечая на вопрос о составе американской делегации, он сказал: «Мне неизвестно о том, что кто-то еще прилетел».

Ранее участвующий в российско-американских переговорах Юрий Ушаков в интервью Ольге Скабеевой отметил, что визит Уиткоффа будет носить «закрытый характер» по договоренности с американскими коллегами.

В интервью телеканалу «Звезда» Ушаков заявил, что не Уиткофф будет посредником в переговорах с Россией с американской стороны.

«США определили посредника в переговорах с Россией — это не Стив Уиткофф», — сказал он.

Самолет спецпосланника президента США приземлился в московском аэропорту Внуково в 12:36 мск. До этого он вылетел из ОАЭ и пересек воздушное пространство Саудовской Аравии, Египта и Турции.

Вечером 12 марта Трамп заявил, что американские посланники «прямо сейчас» едут в Россию для обсуждения предложения о 30-дневном перемирии. Президент США сообщил, что получил «позитивные сигналы» о возможном прекращении огня на Украине.

В экспертном сообществе сомневаются, что Россия согласится на 30-дневное перемирие, поскольку Путин и другие высокопоставленные лица неоднократно подчеркивали невыгодность такого варианта, который даст ВСУ возможность восстановить силы и перегруппироваться.

Военный политолог и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил Инфо24, что временное перемирие возможно только при условии вывода ВСУ из российских регионов, включая новые.

Депутат Госдумы Алексей Чепа поделился с «Лентой.ру» мнением о том, что с выходом украинских войск из Курской области Киев потерял ключевой козырь для будущих переговоров. Он также выразил уверенность в том, что в ближайшее время Украина лишится еще и части пограничной Сумской области.