Уже 26 февраля может состояться новый раунд переговоров между Россией и Украиной. Он снова пройдет в Женеве при посредничестве США. В прошлый раз стороны не смогли прийти к компромиссу, но анонсировали новую встречу в феврале. По данным украинских СМИ, к ней могут привлечь специалистов в сфере энергетики, так что, вероятно, разговор пойдет о Запорожской атомной электростанции. Подробнее о том, смогут ли Москва и Киев договориться о ЗАЭС и как именно, — в материале RTVI.

Переговоры об энергии

Военный конфликт на Украине продолжается уже пятый год. На фоне боевых действий в подвешенном состоянии оказалась работоспособность и безопасность Запорожской АЭС, которая находится фактически на линии соприкосновения.

19 февраля директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил Москве и Киеву временно прекратить огонь, чтобы отремонтировать резервную линию электропередачи «Ферросплавная-1», которая питает ЗАЭС.

Эта ЛЭП мощностью 330 кВ была отключена 10 февраля, «предположительно, в результате военных действий поблизости». Те не менее, сейчас, чтобы обеспечивать все основные функции ядерной безопасности на ЗАЭС, используется внешняя ЛЭП «Днепровская» мощностью 750 кВ.

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники, новый раунд переговоров между Россией, Украиной и США может состояться уже 26 февраля в Женеве. Предыдущая встреча прошла 17—18 февраля. Глава офиса украинского лидера Кирилл Буданов также заявил, что переговоры пройдут «в конце этой недели».

Как рассказали дипломатические источники «Украинской правды», к этим переговорам могут привлечь специалистов по энергетике. СМИ допускают, что речь пойдет о том, кто и в каком формате будет управлять Запорожской АЭС.

В ноябре был опубликован план администрации президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине, который состоял из 28 пунктов. Один из них, в частности, касался ЗАЭС. Предполагалось, что ее запустят под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемая электроэнергия делится поровну между Украиной и Россией. Позже драфт мирного соглашения несколько раз менялся и сокращался.

Совместное использование

Эксперт Финансового университета при Правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в разговоре с RTVI допустил, что ЗАЭС — это та тема, где Москва и Киев «смогут найти общий язык».

«Это часть экономического базиса, который может быть использован той и другой стороной для дальнейшего политического урегулирования. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что мы готовы использовать Запорожскую атомную электростанцию совместно и с Украиной, и с Америкой», — отметил собеседник RTVI.

Эксперт напомнил, что ЗАЭС находится недалеко от линии боевого соприкосновения в городе Энергодар и сейчас, по сути, не работает, так как фронт в Запорожской области близко, и запускать ее опасно.

«Поэтому ее работу остановили. Но в остановленной станции, остановленном реакторе все равно идет процесс распада радиоактивного вещества. Он нагревается, его нужно охлаждать, то есть качать воду с помощью электрических насосов», — подчеркну Станислав Митрахович.

Хотя станция контролируется «Росатомом», сама ЗАЭС подключена к украинской энергосистеме, которая дает возможность использовать электричество для охлаждения реакторов. Несмотря на то, что в районе станции периодически происходят обстрелы, система работает, идет кооперация, а также там присутствуют представители МАГАТЭ, потому что никто не хочет «ядерного инцидента, ведь он затронет всех».

«Если будет какое-то масштабное политическое соглашение и у него будет экономический базис, ЗАЭС может быть запущена и в российских, и в украинских интересах, то есть будет снабжать электричеством и территорию, подконтрольную Москве, и территорию, подконтрольную Киеву. Также там могут быть американцы в качестве посредников. Проблема в том, что у нас не так много других сфер, где могли бы мы найти экономический базис для политического урегулирования. Это один из них», — предположил собеседник RTVI.

Эксперт Финансового университета признал: пока сложно сказать, как в итоге все будет организовано в плане работы Запорожской АЭС, особенно если боевые действия в регионе будут идти «еще долгое время». Однако в вопросе ЗАЭС «есть перспективы».