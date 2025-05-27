Венгрия опять оказалась в центре внимания других стран Евросоюза. На заседании 27 мая Совет ЕС по общим вопросам обсуждал возможность лишить Будапешт права голоса в таких аспектах, как внешняя политика и дальнейшее расширение блока. Однако этого не произошло, Венгрия сохранила за собой право голоса, несмотря на критику и призывы со стороны других государств ЕС. Подробнее о том, чем Будапешт разозлил Брюссель и при чем здесь Украина, — в материале RTVI.

«В отношении Венгрии Совет провел слушание. Это было восьмое слушание в рамках этой процедуры. <…> Целью было предоставить Совету актуальную картину ситуации в Венгрии», — говорится в пресс-релизе, опубликованном по итогам заседания.

Особое внимание уделялось функционированию конституционной системы, системе сдержек и противовесов, борьбе с коррупцией, защите гражданского пространства, академической и медиа-свободе, а также защите прав ЛГБТ* в стране, добавили в Брюсселе.

Европа против Будапешта

Венгрия уже не первый раз становится объектом пристального внимания и критики со стороны Брюсселя. Накал страстей достиг такого уровня, что Евросоюз решил лишить Будапешт права голоса — несмотря на то, что страна остается одним из членов ЕС.

Этот вопрос обсуждался и 27 мая на заседании Совета ЕС по общим вопросам.

«Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры по статье 7, инициированной обоснованным предложением Европейского парламента от сентября 2018 года», — говорилось в повестке дня заседания.

Процедура, которую часто называют «ядерной опцией», была запущена, чтобы определить, существует ли риск серьезного нарушения «основополагающих ценностей Евросоюза», таких как верховенство закона, гражданские свободы и демократия.

Чтобы Венгрия лишилась права голоса, необходимо, чтобы четыре пятых (22 страны) от общего числа членов Евросоюза проголосовали за то, что Будапешт нарушил договор ЕС. После этого нужно, чтобы 26 из 27 государств (за исключением той, которая попала под прицел) одобрили лишение права голоса по таким вопросам, как внешняя политика и дальнейшее расширение Европейского союза.

До начала заседания Politico отмечало, что как минимум 19 стран ЕС поддерживают процедуру, но это на три меньше необходимого. Собеседники издания подчеркивают, что второй этап окажется намного сложнее. При этом для того, чтобы они смогли набрать большинство, нужна поддержка Франции и Германии.

«Нажимать кнопку стоит только тогда, когда точно знаешь, что победишь», — сказал Politico один из дипломатических источников.

ЛГБТ*, санкции и лояльность России

Официальные лица ЕС подчеркивают, что процедуру запустили из-за нарушения верховенства права в Венгрии. Об этом еще раз заявил еврокомиссар Майкл Макграт.

«Еврокомиссия считает необходимым использовать все юридические рычаги влияния на Венгрию в вопросе верховенства права, которые должны выполняться в полной мере. Еврокомиссия уже запустила одну процедуру устранения нарушений в отношений венгерского закона о защите детей, который используется для запрета ряда массовых акций», — сказал он перед заседанием.

Как пишет Reuters, 17 стран Евросоюза обвинили Венгрию в «нарушении основополагающих ценностей ЕС». В этот раз внимание привлекло принятие законов, направленных против ЛГБТ*.

В марте Будапешт принял закон, который запрещает проведение ежегодного гей-парадов и разрешает полиции использовать камеры с распознаванием лиц, чтобы идентифицировать людей, которые участвуют в таких парадах.

Эти 17 европейских государств призвали венгерское правительство пересмотреть меры и попросили Еврокомиссию использовать все свои полномочия, если Будапешт откажется. Заявление поддержали Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словения, Испания и Швеция.

Однако проблема не только в жестких законах Венгрии против ЛГБТ*. Практически постоянно возникают проблемы, связанные с санкциями против России. Почти каждый раз Будапешт не хочет принимать очередной пакет антироссийских рестрикций или продлевать их, но в итоге соглашается. 20 мая ЕС утвердил 17-й по счету пакет санкций, который Венгрия все же поддержала.

Тем не менее, нападки в сторону венгерского правительства стали уже обыденностью, как и обвинения Будапешта в лояльности Москве.

«Давайте будем честны: для раскола нужны две основные партии. Венгрия — очень слабая страна, которая играет в команде [президента России Владимира] Путина, а не в нашей европейской команде», — заявил в апреле глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью Rheinische Post.

Блокируя решения Европейского союза, венгерский премьер Виктор Орбан ставит под угрозу безопасность ЕС, считает Цахкна.

После того, как ЕС утвердил очередной пакет санкций, Орбан назвал планы Евросоюза ужесточить рестрикции в сфере энергетики «абсурдной политикой».

«Энергетическая угроза со стороны Украины возросла. Министры иностранных дел европейских стран собирались в Брюсселе, где обсуждали очередной пакет санкций. Очевидно, что брюссельские бюрократы перешли к абсурдной энергетической политике», — написал премьер-министр Венгрии в Facebook**.

Украина в центре внимания

В фокусе остается и политическое противостояние Будапешта и Киева. 23 мая Орбан обвинил Украину в шпионаже. По его словам, спецслужбы проводят оперативные мероприятия на территории Венгрии, чтобы Будапешт поддержал членство Киева в Евросоюзе.

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года, после чего Брюссель начал переговоры с Киевом о членстве в союзе. Но это процесс не особенно продвигается, так как его постоянно блокирует, в первую очередь, Венгрия.

«Если мы позволим Украине вступить в союз, то это откроет дверь для иссушения наших ресурсов», — написал Виктор Орбан на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) 25 мая.

9 мая стало известно, что Венгрия выслала двух украинцев по обвинению в шпионаже. По словам министра иностранных дел страны Петера Сийярто, они работали в посольстве Украины под дипломатическим прикрытием.

Ранее в тот же день Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что впервые в истории страны раскрыла венгерскую шпионскую сеть. Сийярто раскритиковал заявление СБУ, подчеркнув, что на Украине часто используется «антивенгерская пропаганда».

18 мая министр иностранных дел Венгрии отметил, что у страны нет никаких обязательств перед Украиной, долг Будапешта — сохранять нейтралитет.

«Украина сражается за себя. Украина воюет не за нас, на нас никто не нападал, поэтому у нас нет никаких обязательств, ни юридических, ни моральных. У нас нет обязательств, но у нас есть долг. И этот долг — не вмешиваться», — сказал глава венгерского МИД.

Будапешт блокирует вступление Украины в Евросоюз из-за ситуации с венграми в Закарпатье. По словам Сийярто, в переговорах о присоединении Киева к ЕС не будет прогресса, пока украинские власти не восстановят права венгерского этнического меньшинства.

* решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны

** принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России