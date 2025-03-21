Евросоюз готов и дальше ужесточать санкции против России. Такое решение было принято по итогам очередного саммита ЕС в Брюсселе, однако Венгрия снова оказалась против. В результате итоговый документ был принят как отельное заявление 26 из 27 стран. Одновременно с этим план главы евродипломатии Каи Каллас выделить Киеву €40 млрд военной помощи провалился, новый раунд обсуждений конфликта на Украине состоится 27 марта в Париже. Подробнее — в материале RTVI.

Пошатнувшееся единство

20 марта в Брюсселе прошел саммит лидеров стран Евросоюза, на котором единство ЕС вновь пошатнулось.

«Евросоюз по-прежнему готов усилить давление на Россию, в том числе посредством дальнейших санкций и ужесточения исполнения существующих мер, включая дальнейшие средства и меры по противодействию их обходу, чтобы ослабить способность Москвы продолжать вести ***** [боевые действия]. В соответствии с законодательством ЕС активы России должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит ***** [боевые действия] против Украины и не нанесенный компенсирует ей ущерб», — говорится в заявлении.

Заявление выглядит уже привычным, если бы не одно «но»: его поддержали не все члены ЕС. Из строя выбилась Венгрия, которая не согласилась поддерживать итоговый документ. В результате на сайте Совета ЕС появилась ремарка, что текст «решительно поддержали 26 глав государств и правительств».

Это уже не первый случай: на экстренном саммите 6 марта Венгрия также стала единственной страной, не поддержавшей заявление по Украине. В итоге документ одобрили 26 делегаций, хотя решения на саммитах должны приниматься консенсусом.

«ЕС готов ввести дополнительные санкции против России после переговоров на высшем уровне. Демонстрация единства омрачена отказом Виктора Орбана поддержать заявление о поддержке Украины», — отмечает The Guardian.

При этом в итоговом заявлении не говорится о том, что может попасть под новые ограничения.

24 февраля, в третью годовщину начала военных действий на Украине, Брюссель принял 16-й по счету пакет антироссийских рестрикций. В него попали в том числе 48 физических лиц, 13 банков, а также 78 судов из «теневого флота» России. Кроме того, ЕС впервые ввел запрет для финансовых организаций из третьих стран, которые используют российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

При этом в список не попал российский сжиженный природный газ. Как пишет Politico, ЕС отложил рестрикции против СПГ из России, чтобы сначала договориться о поставках американского газа.

Пригрозившая Венгрия

Тогда же, 24 февраля, глава дипломатии Евросоюза также объявила, что Брюссель будет готовить 17-й пакет санкций. Но проблема заключается в том, что для их принятия рестрикции должны поддержать все члены ЕС. А Будапешт в последнее время все чаще стал выбиваться из общего строя европейских стран.

«Растущая уверенность [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана в отходе от позиции ЕС по вопросу Украины ставит под сомнение способность блока вводить новые санкции и продлевать действующие, хотя дипломатов успокаивает тот факт, что Венгрия в конечном итоге всегда соглашалась с планами ЕС», — пишет британская газета The Guardian.

Подтверждение этих слов произошло недавно. 15 марта истекал срок действия европейских санкций против более чем 2,4 тыс. человек. За пару дней до этого Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Будапешт пригрозил заблокировать продление санкций, если рестрикции не снимут с основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана.

В итоге Венгрия все же поддержала их продление, а российский бизнесмен остался под санкциями. Однако из «черного списка» убрали министра спорта России Михаила Дегтярева, основного владельца группы компаний — производителей минеральных удобрений «Акрон» Вячеслава Кантора, экс-главу «Еврохима» Владимира Рашевского и сестру бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову.

«Орбан выбрал изоляцию и путь нелиберальной демократии вопреки очевидным интересам ЕС. Ему дали много шансов, но он отверг протянутую руку. Безопасность Европы — слишком серьезный вопрос, чтобы вступать в переговоры с одним человеком, который видит вещи на 180 градусов иначе, чем все остальные», — заявил Politico один из высокопоставленных чиновников ЕС по итогам саммита 20 марта.

На фронте — не до перемен

С новой военной помощью, которая необходима Украине, тоже не все гладко. Изначально Кая Каллас предлагала странам Евросоюза добровольно выделить на это €40 млрд, однако идея не увенчалась успехом. Глава евродипломатии рассказала, что предлагала собирать средства со стран ЕС пропорционально объему их экономик.

«К сожалению для Каллас — и для Украины — ее план не выдержал столкновения с реалиями Евросоюза, где заинтересованность в принесении жертв ради Киева существенно различается от страны к стране», — констатирует Politico.

Как отмечает издание, в конце концов даже Франция отказалась дать добро на такой пакет помощи. В итоге еще до начала саммита в Брюсселе первоначальная сумма сократилась в восемь раз — до €5 млрд.

«Нам нужны средства на артиллерийские снаряды, и мы были бы очень признательны за поддержку Европы в размере не менее €5 млрд как можно скорее», — сказал президент Украины Владимир Зеленский лидерам ЕС по видеосвязи.

Но даже в таком урезанном формате план Каллас не увенчался успехом. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что причиной стала позиция Франции и Италии — второй и третьей экономик ЕС. Издание напомнило, что с начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года сам Евросоюз и государства-члены ЕС направили €50 млрд военной помощи Киеву.

Европейские страны продолжат обсуждать украинский вопрос через неделю. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что 27 марта в Париже состоится саммит «коалиции желающих». Лидеры нескольких стран ЕС, а также Великобритании и Канады будут обсуждать свою позицию по Украине и требования к мирному урегулированию.

В саммите, который пройдет уже после переговоров Украины — США — России в Саудовской Аравии 24 марта, примет участие и сам Зеленский.