Западные СМИ называют «решающим моментом» возможные прямые переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая. Что именно пишет пресса на Западе про ожидаемое главное событие недели — в подборке RTVI.

Как подчеркивает Reuters, предложение президента России Владимира Путина о встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 15 мая без предварительных условий стало «кульминацией драматических 48 часов».

В течение этого времени главы четырех европейских стран — президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск — присоединились к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киеве, потребовав от Москвы 30-дневного прекращения огня и пригрозив ей в противном случае новыми санкциями.

При этом, как напоминает агентство, неясно, имел ли Путин в виду свое личное присутствие в Турции на прямых переговорах.

«Путин и Зеленский не встречались с декабря 2019 года и не скрывают своего презрения друг к другу», — отмечает Reuters.

Французская газета Le Figaro назвала предложение о переговорах в Стамбуле «уступкой» Москвы, которая столкнулась «с европейским ультиматумом при поддержке Вашингтона».

Как рассказал агентству Bloomberg представитель европейского правительства, знакомый с ситуацией, президент США Дональд Трамп в частных разговорах дал понять, что при необходимости готов ввести дополнительные санкции против России. Ранее американский сенатор Линдси Грэм утверждал, что возможные новые меры могут включать в себя тарифы в 500% на импорт из стран, которые покупают нефть, газ или уран у России.

В то же время The Economist считает, что своим предложением Путин «снова успешно разделил Европу и Америку», так как именно после этого Трамп призвал Украину «немедленно» согласиться на переговоры в Стамбуле, оставив в стороне требование о 30-дневном прекращении огня.

«Интенсивность публичной дипломатии предполагает, что идет серьезный торг по закулисным каналам, и что предстоящие дни действительно могут оказаться решающими», — пишет журнал.

The New York Times также настаивает на том, что Трамп «подорвал итоги уикенда европейской дипломатии». Газета напомнила, что с момента начала усилий по прекращению конфликта администрация президента США присоединилась к России в голосовании в ООН и возобновила более широкие дипломатические связи с Москвой.

«Она оставила в силе существующие экономические санкции, но не усилила давление дополнительными ограничениями, даже несмотря на то, что господин Путин не продемонстрировал никаких признаков того, что собирается отступить в вопросе военного конфликта», — пишет NYT.

«Трамп поддерживает предложение Путина о переговорах по Украине, подрывая позиции союзников», — с таким заголовком вышла статья The Washington Post.

Издание акцентирует внимание на том, что глава Белого дома «нарушил соглашение своей администрации с европейскими лидерами, объявленное менее чем за 24 часа до этого». Как отмечает WP, пост Трампа в Truth Social, где он призвал Киев немедленно согласиться на прямые переговоры с Москвой, «подорвал усилия Европы и Украины по созданию единого фронта против России».

«Соглашаясь на встречу с Путиным, Зеленский по сути блефует», — заключили авторы статьи WP.

Испанская газета El País в большей степени отмечает роль Турции в возможных предстоящих прямых переговорах. Издание подчеркивает, что это не первый случай, когда турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, поддерживавший контакты с Киевом и Москвой на протяжении всего конфликта, «выступает в качестве ключевого лидера» в попытке достичь соглашения о мире.

«Фактически Турция была последней страной, которая свела их лицом к лицу [после 24 февраля 2022 года]. <…> Впоследствии Турция стала ключевым игроком в соглашении об экспорте зерна», — пишет El País.

Как отмечает испанское издание, между международным сообществом и противоборствующими сторонами «ощущаются подвижки», которые будут способствовать сближению позиций. Зеленский назвал «позитивным знаком» тот факт, что Путин «начинает рассматривать возможность» прекращения военного конфликта, подчеркивает газета.