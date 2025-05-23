Московская неделя дизайна и интерьера, фильм Романа Михайлова, выставка архитектуры и дизайна, персональные выставки художников-легенд и фестиваль художественных практик. Куда сходить в Москве на выходных с 23 по 25 мая, — рассказываем в материале RTVI.

Московская неделя интерьера и дизайна

До 25 мая в ЦВЗ «Манеж» проходит VI Московская неделя интерьера и дизайна. В программе — консультации дизайнеров по обустройству квартиры, экскурсии на мебельные фабрики, лекции, розыгрыши, мастер-классы.

Желающие могут отправиться с экскурсиями на реальные производства мебели и декора в Москве и Московской области. Туры организованы при поддержке проекта «День без турникетов». В рамках экскурсий на производства гости могут познакомиться с техникой ручного ремизного ткачества, выступить в роли дизайнера и поработать с образцами различных материалов, а также создать необычные свечи со льдом. Чтобы принять участие в выездных мероприятиях, необходима предварительная регистрация. Будет организован трансфер. В мастерской по изготовлению дверей из ретродоски Maralunga Wood покажут, как старые амбарные доски превращаются в стильные современные предметы интерьера. Студия «Чистый лист» проведет гостей по всем этапам производства мебели — от проектирования до выпуска и упаковки, а также предложит испытать их продукцию на прочность.

«Облако, озеро, башня»

Борис Кочейшвили. «Триумфальная арка»

До 13 июля 2025 года в Фонде Андрея Чеглакова на Пречистенке проходит персональная выставка Бориса Кочейшвили «Облако, озеро, башня», приуроченная к 85-летию художника. Проект представит для широкой публики многогранное творчество одного из важнейших художников-семидесятников. Кураторы выставки — Майя Авеличева и Тамара Вехова. Научный консультант — Надежда Плунгян, архитектор экспозиции — Алексей Подкидышев.

Экспозиция развернётся на двух этажах Фонда. На первом разместятся тонкая архитектурная графика и скульптурные рельефы, выполненные в уникальной авторской технике. Именно эти произведения стали центральной темой его персональной выставки в Государственной Третьяковской галерее в 2021-2022 годах. Здесь же зрители смогут увидеть новую графическую серию 2024—2025 годов — ежедневный художественный дневник автора.

«Водный туризм — залог здоровья»

23 мая в Музее-заповеднике «Абрамцево» в рамках проекта «Наши близкие соседи» открылась выставка «Водный туризм — залог здоровья» к 80-летию Петра Пророкова. На выставке будет представлено более полусотни эскизов, раскадровок, чертежей декораций, арт-объектов, «упражнений в живописании» (так сам художник определяет характер своих станковых работ), созданных Петром Борисовичем Пророковым, художником-постановщиком кино, за десятки лет профессиональной деятельности на творческом объединении «Экран» и дачной жизни в Абрамцеве.

Чтобы понять художника, нужно заглянуть в его мастерскую. Здесь, среди картин и эскизов, среди случайных, чаще всего старых вещей, живёт загадка его искусства. Идея выставки: заглянуть в мастерскую Петра Пророкова, чтобы приблизиться к пониманию задач и увидеть творческий почерк — в толике сработанного художником за пять десятилетий. Юбилейная выставка к 80-летию мастера (род. 15 июля 1945) совершенно не ассоциируется с его внешним и внутренним обликом. Пророков предложил назвать выставку «Водный туризм — залог здоровья» по своей одноимённой картине 1978 г. которая хранится в собрании музея.

A-S-H (Art Space Hopping)

До 25 мая в Москве проходит фестиваль Art Space Hopping 2025. За 4 дня фестиваль художественных практик проведет более 18 кураторских и медиаторских туров, которые затронут 126 городских локаций. Помимо туров, состоятся лекции и мастер-классы, встречи с художниками, перформансы, кинопоказы и другие события. Среди участников A-S-H: Центр художественного производства «Своды» и Мастерские музея «Гараж», выставка Никиты Кроко в Peak Souvenir, мастерские художников Андрея Бергера, Ирины Петраковой, Кристины Павловой и Ивана Новикова, выставка Саши Посоха в кафе Nothing Fancy, студии в художественно-ремесленной мастерской «Окоём».

Программа специальных маршрутов создана для комфортного и вовлеченного посещения ключевых точек на карте A-S-H. Кураторские маршруты — это авторские маршруты от профессионалов и деятелей художественной среды. Медиаторские маршруты составлены искусствоведом Натальей Берновик и подойдут тем, кто только начинает знакомство с современным искусством. Подготовку медиаторов провели сотрудники отдела медиации Дома культуры «ГЭС-2». Маршруты «По следам» созданы вместе с друзьями фестиваля из мира современной культуры — они доступны к самостоятельному посещению в дни A-S-H.

«Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро»

В Центре «Зотов» проходит выставка «Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро». Экспозиция посвящена двум ключевым фигурам русского авангарда и их взаимовлиянию в жизни и творчестве.

Выставка разделена на пять разделов: «Он и Она», «Органика», «Будетляне», «Осенний сон» и «После смерти». В каждом разделе будет комната для прослушивания музыки Матюшина, а также авторское чтение стихов Гуро художницей Варей Павловой. Интерактивная зона позволит посетителям создать открытку, соединив цветовую систему Матюшина и поэзию Гуро.

«Темная Оттепель»

В центре Вознесенского проходит выставка «Темная Оттепель», посвященная оборотной стороне советской культуры 1960-х. В экспозиции представлены работы художников-шестидесятников, исследовавших маргиналии оттепельного бытия и пространство метафизического междумирья.

«Границы видимости»

В центре современного искусства Винзавод проходит коллективная выставка «Границы видимости», созданная в рамках проекта «Винзавод. Гравитация». Куратором выступил Сергей Хачатуров.

Выставка расположена сразу в двух больших залах — Цехе Белого и Цехе Красного, а путь сквозь Экспозици напоминает лабиринт. Художники, работы которых были отобраны, по-разному интерпретируют понятия «зрения», «видимости», «зримого». Они экспериментируют с оптическими эффектами, текстурами и представлениями о визуальном.

«В поисках короля Джулиана»

В галерее ART&BRUT проходит персональная выставка Якова Хомича «В поисках короля Джулиана», вдохновленная экспедицией на Мадагаскар. Художник представит серию работ, передающих атмосферу африканского континента, природу и культуру острова. Экспозиция, выстроенная в формате путешествия по Мадагаскару, позволит зрителям «пройти» путь художника, размышляя об увиденном. Контрасты и образы на холстах погружают в атмосферу Мадагаскара, предлагая зрителю стать путешественником по следам художника. Выставка продлится до 28 июня.