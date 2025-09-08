Ярмарка современного искусства, перфоманс, фильм от Люка Бессона о Дракуле, фестиваль документального кино и выставки современного искусства. Куда сходить в Москве на неделе с 8 по 14 сентября, рассказываем в материале RTVI.

Cosmoscow

С 12 по 14 сентября 2025 года в московском «Тимирязев Центре» пройдет 13-я международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. В этом году мероприятие займет 15 840 м² на двух этажах выставочного пространства, где разместятся 101 галерейный и 20 партнерских стендов, 12 некоммерческих проектов и спецпроект «Платформа Индия».

В этом году экспозиция разделена на пять секций: «База» (известные галереи), «Контур» (молодые проекты), «Тираж» (тиражное искусство), «Дизайн» (коллекционный дизайн) и «Сообщества» (арт-инициативы). В числе участников — 99 галерей, включая 16 дебютантов, 25 региональных и 3 зарубежных.

«Дракула»

11 сентября в российский прокат выйдет новый фильм Люка Бессона — «Дракула», а 10 сентября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоится специальный показ картины с обсуждением кинокритиков. Люк Бессон представляет свежий взгляд на классическую историю о вечном монстре в своем новом проекте. В основе сюжета — граф Дракула, потрясенный смертью возлюбленной. Не в силах смириться с утратой, он отвергает собственную смерть, проклиная себя и бога. Спустя столетия Дракула вновь находит свою любовь и пытается завоевать ее сердце.

В главных ролях снялись: Калеб Лэндри Джонс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Догмен», «Прочь»), Кристоф Вальц («Не время умирать», «Джанго освобожденный», «Бесславные ублюдки»), Зои Блю Сайдел («Жесты любви», «Институт Роузвуд»), Матильда де Анджелис («Леонардо», «Отыграть назад», «Закон Лидии Поэт») и другие.

«Час лошади»

14 сентября на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow состоится премьера кинетической драмы «Час лошади» — совместный проект фестиваля перформативных искусств PERFORMA и фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva при участии мультимедиахудожников Panterra.

Этот междисциплинарный перформанс исследует переход от органического к цифровому, от естественного к алгоритмическому, используя язык современного танца и медиатехнологий. Центральным элементом постановки станет интерактивная инсталляция Panterra — технологический объект, вступающий в диалог с танцовщиками и зрителями через свет, форму и текст.

«Докер»

В киноцентре «Октябрь» и Центре Зотов проходит Международный фестиваль документального кино «Докер» при поддержке проекта КАРО/АРТ. В программе фестиваля заявлено 65 фильмов из 30 стран, большинство из которых будут показаны в России впервые. Это призёры и участники крупнейших международных киносмотров, включая фестивали в Локарно, Роттердаме, Шанхае, CPH:DOX в Копенгагене и Visions du Réel в Нионе.

Фестиваль включает три конкурсные программы: полного и короткого метра, а также новые секции. Международное жюри определит победителей в 9 номинациях, включая лучший фильм, режиссуру, операторскую работу, монтаж, звук и приз зрителей. Вне конкурса представлены программа о психическом здоровье «Док Терапия», показы которой пройдут с последующим разбором с психологами, новая программа «Докер Арт» о искусстве, созданная совместно с Центром визиальной культуры Béton, и блок отечественного кино «Док Станция» из 20 картин.

«Belle Époque»

В пространстве Lupine Flowers and Art открылась выставка Адель Левитовой «Belle Époque» от галереи ART&BRUT. Проект, вдохновленный романтикой и роскошью золотого века, перенесет зрителя в эпоху, где переплетаются красота, изысканность, тайна, наивность и праздник. В центре экспозиции — серия работ, созданная художницей в 2024 году и отсылающая к французской эстетике прошлого и художественному стилю Анри де Тулуз-Лотрека.

«Территория будущего. Москва 2030»

До 14 сентября в Москве проходит форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», посвященный развитию городского хозяйства и технологическим инновациям. На различных площадках города представлены активности, связанные с представлениями о будущем, наукой и технологиями.

Посетители смогут узнать о достижениях столицы в области транспорта, градостроительства и промышленности, а также познакомиться с направлениями работы команды Москвы и возможностями трудоустройства. В рамках форума пройдут выступления актеров, музыкантов и дизайнеров, а также мероприятия, посвященные развитию личной финансовой культуры.

«Даждь нам хлеб насущный»

В Pogodina Gallery проходит выставка Ивана Симонова «Даждь нам хлеб насущный». Проект, вошедший в параллельную программу Ярмарки современного искусства Cosmoscow, представляет хлеб как универсальный символ, объединяющий культурные, социальные и религиозные контексты. Художник раскрывает этот образ через призму человеческих желаний и повседневных нужд, используя землю, небо и хлеб в качестве основных метафор физического и духовного начал. Экспозиция включает скульптуры, ассамбляжи и живописные работы, созданные специально для проекта.