Джеки Чан выслеживает преступников в Макао, художницы исследуют тибетские тропы и сакральные клубни, композитор Мишель Легран звучит с экранов, а Тиль Уленшпигель и строгановцы всех эпох оказались в центре Москвы, — рассказываем, куда сходить на выходных 14 и 15 марта в Москве (и не только).

«Охота за тенью»

В российский прокат вышел криминальный экшн-триллер «Охота за тенью» с Джеки Чаном в главной роли. По сюжету банда преступников похищает миллиарды, сумев обмануть систему слежения «Небесное око». Полиция Макао привлекает к расследованию легендарного мастера розыска на пенсии Хуан Дэджуна. Вместе с начинающим офицером Хэ Цюго он создает спецподразделение для поиска главаря банды по прозвищу Тень.

Джеки Чан сыграл роль стратега и эксперта по слежке. По словам актера, в сценарии его привлекло противостояние традиционных методов и высоких технологий.

«Любовь внутри формы»

В московской галерее ART&BRUT совсем недавно открылась персональная выставка художницы Юлии Кравчук «Любовь внутри формы». Экспозиция, посвященная дуальности женского существования, стала итогом годичного исследования автора.

В центре проекта — переосмысление женского восприятия собственного тела и преодоление культурных стереотипов. Как отмечают организаторы, женщина, будучи возведенной в культ мировым искусством, в реальности часто становится для себя «полем непринятия». Ключевым объектом исследования становится живот — как центр жизни, дыхания и плодородия, который при этом остается одной из самых вытесняемых зон тела.

В экспозицию вошли крупномасштабные полотна из серий «Охотник за чувственностью» и «Любовь внутри формы», графика, заметки к исследованию, а также видеопроект. Общий нарратив пространства дополняют тексты писательницы Лизы Аминовой. Куратор выставки — Екатерина Нечаева.

«56 километров тишины»

В пространстве 11.12 GALLERY продолжает работу персональная выставка фотохудожницы Дарьи Шаровой «56 километров тишины». Дебютный проект автора посвящен Тибету — одному из наиболее закрытых и мифологизированных регионов мира.

Экспозиция основана на трехнедельной экспедиции художницы, в ходе которой она совершила ритуальный обход вокруг священной горы Кайлас. Маршрут протяженностью 56 километров проходил на высоте более 5700 метров над уровнем моря. Этот опыт, по словам организаторов, стал основой для серии работ, где документальная фиксация переплетается с личными переживаниями и исследованием тибетской культуры.

В экспозиции представлены авторские фотографии, выполненные камерами Fujifilm XT-5, а также артефакты, привезенные из путешествия. Среди них — изображения монастырских стен, молитвенных флагов, горных ландшафтов и сцен повседневной жизни тибетцев. Визуальный ряд дополняют карточки-описания с отрывками из дневников Дарьи Шаровой, написанными непосредственно во время пути. Эти тексты становятся отдельным слоем повествования.

Как отмечают в галерее, проект представляет собой не просто фотографическое исследование уникального места, но и личную хронику внутренних изменений, произошедших с художницей за время паломничества.

КУБ

Арт-платформа «КУБ» запустила масштабный выставочный сезон: посетителям представят 13 экспозиций современного искусства, объединивших работы десятков художников из разных галерей. Проекты можно увидеть до 19 апреля.

В большом зале платформы развернулись два независимых проекта. Выставка «Глубоко» (куратор Жанна Бобракова) представляет диалог Дарьи Клементьевой и Анны Кириллиной. Обе обращаются к теме сакрального, переводя трансцендентный опыт в язык современных медиа. Анна Кириллина использует образ лодки как символа пути к спасению, Дарья Клементьева — клубень картофеля, «подземный зародыш», связанный с обновлением. Пространство выставки выстроено как сценография погружения: устремленные ввысь формы лодок встречаются с мрачными, телесными сущностями, создавая напряжение между светом и глубиной.

«Однажды… Мишель Легран»

В прокате продолжает идти документальный фильм «Однажды… Мишель Легран» — поэтичный портрет одного из величайших композиторов XX века. Премьера приурочена ко дню рождения маэстро: 24 февраля ему исполнилось бы 94 года.

Мишель Легран — единственный композитор, удостоенный трех «Оскаров» и пяти премий Grammy в номинации «Лучшая музыка». Его дискография насчитывает более 100 альбомов, а музыка звучит более чем в 200 фильмах, среди которых «Шербурские зонтики», «Девушки из Рошфора», «Сладкий ноябрь», «Афера Томаса Крауна». Легран работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром и Барброй Стрейзанд.

Картина прослеживает путь композитора от десятилетнего дебюта в Парижской консерватории до концерта в Парижской филармонии на закате жизни. В фильме использованы уникальные архивные материалы и редкие кадры: съемки с режиссером Жаком Деми, разговоры с Аньес Варда, моменты с Барброй Стрейзанд. О Легране вспоминают Стинг, Катрин Денев и другие звезды мирового кино и музыки.

«Король шутов и дураков»

До 17 мая в Центре Вознесенского проходит выставка «Король шутов и дураков. Занимательная выставка о плуте Тиле Уленшпигеле и о том, как сложилась его жизнь». Кураторы Сергей Хачатуров и Дмитрий Хворостов построили экспозицию как интеллектуальный детектив, прослеживающий эволюцию знаменитого трикстера.

Путешествие начинается с античных Сатурналий и средневековых карнавалов, проходит через Новое время и завершается в советскую эпоху. Среди персонажей — античные боги, средневековые плуты и деятели культуры ХХ века.

Экспозиция разделена на тематические блоки: раздел «Карнавал» показывает древнейшие воплощения Уленшпигеля, а «Spiegel — Spiel» раскрывает механизмы смеха и пародии, где герой становится зеркалом мира.

«Заграница — это миф?!»

В Музейном центре «Масловка. Городок художников» проходит выставка «Заграница — это миф?!», посвященная тому, как советские художники открывали для себя мир до эры массового туризма.

В середине XX века выезд за границу для советского человека был событием исключительным — почти фантастическим. Одними из первых эту возможность получили 17 художников, посетивших Венецианскую биеннале в 1956 году. В своих работах они запечатлели Колизей, Монмартр, Гарлем и цветущую сакуру — места, казавшиеся тогда почти инопланетными.

В экспозиции представлено более 100 произведений классиков советского искусства: Макса Бирштейна, Виталия Горяева, Гелия Коржева, Юрия Пименова, Аркадия Пластова, Татьяны Назаренко и других. Дополняют выставку личные вещи художников — сувениры из далеких стран: флакончики духов, маски, статуэтки, иллюстрации с афрокосами из салона красоты.

Выставка к 200-летию Строгановского университета

В Паркинг Галерее «Зарядья» до 22 марта продолжает работу масштабная выставка к 200-летию Строгановского университета. Впервые за пределами альма-матер ее наследие предстало в таком объеме: проект объединил свыше 140 авторов разных эпох — от архитекторов модерна Фёдора Шехтеля и Льва Кекушева и живописцев Серебряного века Михаила Врубеля и Константина Коровина до авангардистов Ольги Розановой и Александра Родченко, соцреалистов Александра Дейнеки и Гелия Коржева и современных мастеров.

Экспозиция, выстроенная как путешествие по шести ключевым периодам, от основания Императорского училища в 1825 году до наших дней, не просто демонстрирует шедевры, а рассказывает саму историю одной из главных художественных школ страны.