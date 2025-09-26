Российская креативная неделя, ретроспектива Франсуа Трюффо, Масловка, выставки современного искусства, иммерсивный спектакль и уикенд видеоарта. Куда сходить в Москве на последних выходных сентября — в материале RTVI.

«Внутри города. Искусство архитектурного макета»

25 сентября Центр «Зотов» совместно с компанией Генпро открыли выставку «Внутри города. Искусство архитектурного макета». Проект впервые представил макет как самостоятельное направление искусства и главный язык архитекторов. Автор идеи выставки — Данил Катриценко, основатель Генпро, куратор — Илья Мукосей.

Проект объединяет работы более 25 известных архитектурных бюро, паблик-арт художников и дизайнеров. Каждый из трех разделов выставки показывает, как макет сохраняет память о времени и месте, способствует развитию современного городского ландшафта и поиску новых творческих идей.

В экспозиции представлены макетные мастерские, где в режиме реального времени мастера создадут новые и восстановят старые макеты. Посетители могут увидеть закулисье работы над проектами.

«Все на улицу!»

С 27 сентября по 1 марта в Галерее Люмьер пройдет выставка «Все на улицу!». Проект представляет развитие уличной съемки в жанре модной фотографии сквозь призму работ ведущих фотографов XX-XXI веков. В экспозицию войдут 17 оригинальных отпечатков зарубежных мэтров, среди которых Норман Паркинсон, Мелвин Соколски, Ормонд Джили, Хельмут Ньютон, Патрик Демаршелье и другие.

Выставка покажет, как уличная fashion-фотография изменилась от лабораторно контролируемых студийных съемок до свободы самовыражения через естественные позы и движение. Особое внимание уделяется социальным и культурным изменениям, связанным с выходом модной фотографии за пределы студийного пространства.

«Идеальный партнёр»

В Кибердоме представят иммерсивный спектакль «Идеальный партнёр» от проекта Кибердом при поддержке театральной компании «Синдикат». Постановка исследует сложные отношения в цифровую эпоху, полные обмана, шантажа интимными материалами, ложных переписок, дипфейков и лжи детектора.

Главная героиня — стендап-комик, которая видит в зале своего бывшего, а конфликт между мужской и женской частью аудитории становится отправной точкой исследования онлайн-знакомств и взаимного недоверия. Зрители оказываются участниками истории, каждый их выбор влияет на развитие событий.

По словам режиссера, спектакль показывает проблемы современного цифрового мира — манипуляции, шантаж, мошенничество, и стремление людей докричаться друг до друга сквозь алгоритмы и отчужденность. Премьера состоится 4 октября 2025 года в Кибердоме.

«Российская креативная неделя»

С 25 до 27 сентября в Москве проходит VI федеральный Форум-фестиваль «Российская креативная неделя». Мероприятия пройдут в Национальном центре «Россия».

Программа форума включает три стратегических направления: ценностно ориентированная экономика — 2035, пространственное развитие страны и регионов в эпоху нового типа экономики, а также роль творческого человека в формировании новых экономических моделей. В рамках этих векторов участники обсудят законодательные инициативы, управленческие модели, инвестиционные инструменты, новую этику лидерства и трансформацию профессий.

«Масловка. Городок художников»

В Москве открылся Музейный центр «Масловка. Городок художников», посвященный уникальному феномену Городка художников на Масловке. Экспозиция «(Не)видимый город М.» представляет ретроспективу мира художников Городка, объединяя свыше 50 авторов разных поколений и более 100 произведений искусства и артефактов.

Архитектурная концепция построена на сохранении и использовании существующих эстетически ценных элементов, пространство максимально приближено к мастерским художников. Проект включает залы «Зал репутации», «Кабинет», «Лица Масловки», «Библиотека» и другие.

Cube.Moscow

В Cube.Moscow открылись 13 новых экспозиций современного искусства, которые можно будет увидеть до 26 октября. В большом выставочном зале арт-пространства откроется масштабная выставка «Дивный сад», исследующая проявление авторской идентичности через различные творческие практики и медиа.

В большом выставочном зале арт-пространства откроется масштабная выставка «Дивный сад», исследующая проявление авторской идентичности через различные творческие практики и медиа: живопись, графику, фотографию, прикладное искусство. Центральное место в экспозиции занимает коллекция меховых пальто, созданных дизайнером Екатериной Хассе, а также серия работ Дмитрия Солнцева и фотографа Сергея Табунова.

«Выбор Марины Бессоновой»

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открылась выставка «Выбор Марины Бессоновой», посвященная памяти искусствоведа. Марина Бессонова была хранителем французской живописи XIX—XX веков и инициатором создания в музее фонда «Объекты и инсталляции».

Без участия Бессоновой трудно представить выставки «Москва — Париж. 1900—1930» и «Поль Гоген. Взгляд из России», а также проект «Матисс в Марокко. Живопись и рисунок. (1912—1913)». Именно благодаря её инициативе музей начал формировать коллекцию произведений отечественного и зарубежного экспериментального искусства, включив в неё работы Бориса Орлова, Владислава Хасиора, Ивана Чуйкова, Бориса Турецкого и других художников.

Зотов.Кино

С 25 сентября по 8 октября в Центре «Зотов» проходит ретроспектива Франсуа Трюффо, в рамках которой будут показаны четыре шедевра французской Новой волны: «Четыреста ударов», «Жюль и Джим», «Нежная кожа» и «Украденные поцелуи». Фильмы охватывают разные периоды творчества режиссера и демонстрируют его исследование мятежной энергии жизни и хрупкой нежности человеческих чувств.

В рамках Биеннале частных коллекций 2025 в Центре «Зотов» пройдет «Уикенд видеоарта». Будут представлены две видеопрограммы, отобранные из частных собраний восьми российских коллекционеров. Отдельным событием станет московская премьера последней на сегодняшний день работы арт-группы «Провмыза» — Oratorium SARXSOMA. Куратор программы Алина Стуликова.