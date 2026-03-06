Концерт-презентация нового альбома Димы Устинова, три выставки о женском теле, Тибете и сакральном, кинопремьеры Франсуа Озона и Феллини в отреставрированной версии, а также масштабный выставочный сезон в «КУБе» — рассказываем о главных культурных событиях.

Music for a really long walk

8 марта в московском ДК «Рассвет» состоится презентация нового студийного альбома пианиста и композитора Димы Устинова — Music for a really long walk. Релиз пластинки, в которую вошли семь фортепианных композиций, также запланирован на эту дату.

Новая работа музыканта исследует пересечение медитативности и гипнотических ритмов. В треках, построенных на циклических повторениях и плавной динамике, слушатели смогут обнаружить отсылки как к традициям академического минимализма, так и к современной танцевальной электронике. Как отмечают организаторы, каждая пьеса сохраняет открытую форму для импровизации, создавая эффект бесконечного звукового путешествия.

Работа над пластинкой проходила в Берлине на протяжении трех лет. За это время Устинов сменил более десяти различных роялей, записываясь как в арендованных квартирах, так и на концертных площадках. Сами композиции, по замыслу автора, зарождались во время длительных прогулок по городу, что отразилось в названии альбома.

«Любовь внутри формы»

6 марта в московской галерее ART&BRUT открылась персональная выставка художницы Юлии Кравчук «Любовь внутри формы». Экспозиция, посвященная дуальности женского существования, стала итогом годичного исследования автора.

В центре проекта — переосмысление женского восприятия собственного тела и преодоление культурных стереотипов. Как отмечают организаторы, женщина, будучи возведенной в культ мировым искусством, в реальности часто становится для себя «полем непринятия». Ключевым объектом исследования становится живот — как центр жизни, дыхания и плодородия, который при этом остается одной из самых вытесняемых зон тела.

В экспозицию вошли крупномасштабные полотна из серий «Охотник за чувственностью» и «Любовь внутри формы», графика, заметки к исследованию, а также видеопроект. Общий нарратив пространства дополняют тексты писательницы Лизы Аминовой. Куратор выставки — Екатерина Нечаева.

«56 километров тишины»

С 3 марта в пространстве 11.12 GALLERY работает персональная выставка фотохудожницы Дарьи Шаровой «56 километров тишины». Дебютный проект автора посвящен Тибету — одному из наиболее закрытых и мифологизированных регионов мира.

Экспозиция основана на трехнедельной экспедиции художницы, в ходе которой она совершила ритуальный обход вокруг священной горы Кайлас. Маршрут протяженностью 56 километров проходил на высоте более 5700 метров над уровнем моря. Этот опыт, по словам организаторов, стал основой для серии работ, где документальная фиксация переплетается с личными переживаниями и исследованием тибетской культуры.

В экспозиции представлены авторские фотографии, выполненные камерами Fujifilm XT-5, а также артефакты, привезенные из путешествия. Среди них — изображения монастырских стен, молитвенных флагов, горных ландшафтов и сцен повседневной жизни тибетцев. Визуальный ряд дополняют карточки-описания с отрывками из дневников Дарьи Шаровой, написанными непосредственно во время пути. Эти тексты становятся отдельным слоем повествования.

Как отмечают в галерее, проект представляет собой не просто фотографическое исследование уникального места, но и личную хронику внутренних изменений, произошедших с художницей за время паломничества.

Кинопремьеры «Зотов.Кино»

С 5 марта в прокат вышли несколько громких кинолент, которые можно увидеть на площадке «Зотов. Кино». Зрителей ждут как современные новинки, так и культовые шедевры мирового кинематографа в отреставрированном качестве.

Одна из главных премьер — фильм Франсуа Озона «Посторонний», новая экранизация одноименного романа Альбера Камю. Картина предлагает современное прочтение классического текста, исследующего экзистенциальное отчуждение человека.

Любителям черных комедий адресован «Наследник» (How to Make a Killing) — вольное переосмысление британской классики «Добрые сердца и короны». В центре сюжета — противостояние бастарда с кровными родственниками за баснословное наследство. Главные роли исполнили Глен Пауэлл и Маргарет Куолли.

Режиссер Юлия Трофимова («Комета Галлея») представляет мистическую драму «Большая земля». Молодая женщина возвращается на остров с маяком, где сталкивается с таинственным китом и призраками прошлого. В фильме снялись Анастасия Куимова, Артем Быстров, Рузиль Минекаев, Павел Майков и Капитолина Соболь.

В программе также два восстановленных шедевра итальянского кино. Драма Микеланджело Антониони «Приключение» (L’avventura) — обладатель приза жюри Каннского фестиваля 1960 года — демонстрируется в 4К-реставрации. В том же качестве и в новом переводе на экраны возвращается «Сладкая жизнь» Федерико Феллини с Анитой Экберг и Марчелло Мастроянни.

КУБ

С 7 марта арт-платформа «КУБ» запускает масштабный выставочный сезон: посетителям представят 13 экспозиций современного искусства, объединивших работы десятков художников из разных галерей. Проекты можно увидеть до 19 апреля.

В большом зале платформы развернутся два независимых проекта. Выставка «Глубоко» (куратор Жанна Бобракова) представляет диалог Дарьи Клементьевой и Анны Кириллиной. Обе обращаются к теме сакрального, переводя трансцендентный опыт в язык современных медиа. Анна Кириллина использует образ лодки как символа пути к спасению, Дарья Клементьева — клубень картофеля, «подземный зародыш», связанный с обновлением. Пространство выставки выстроено как сценография погружения: устремленные ввысь формы лодок встречаются с мрачными, телесными сущностями, создавая напряжение между светом и глубиной.

«Однажды… Мишель Легран»

В российский прокат вышел документальный фильм «Однажды… Мишель Легран» — поэтичный портрет одного из величайших композиторов XX века. Премьера приурочена ко дню рождения маэстро: 24 февраля ему исполнилось бы 94 года.

Мишель Легран — единственный композитор, удостоенный трех «Оскаров» и пяти премий Grammy в номинации «Лучшая музыка». Его дискография насчитывает более 100 альбомов, а музыка звучит более чем в 200 фильмах, среди которых «Шербурские зонтики», «Девушки из Рошфора», «Сладкий ноябрь», «Афера Томаса Крауна». Легран работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром и Барброй Стрейзанд.

Картина прослеживает путь композитора от десятилетнего дебюта в Парижской консерватории до концерта в Парижской филармонии на закате жизни. В фильме использованы уникальные архивные материалы и редкие кадры: съемки с режиссером Жаком Деми, разговоры с Аньес Варда, моменты с Барброй Стрейзанд. О Легране вспоминают Стинг, Катрин Денев и другие звезды мирового кино и музыки.

«Король шутов и дураков»

До 17 мая в Центре Вознесенского проходит выставка «Король шутов и дураков. Занимательная выставка о плуте Тиле Уленшпигеле и о том, как сложилась его жизнь». Кураторы Сергей Хачатуров и Дмитрий Хворостов построили экспозицию как интеллектуальный детектив, прослеживающий эволюцию знаменитого трикстера.

Путешествие начинается с античных Сатурналий и средневековых карнавалов, проходит через Новое время и завершается в советскую эпоху. Среди персонажей — античные боги, средневековые плуты и деятели культуры ХХ века.

Экспозиция разделена на тематические блоки: раздел «Карнавал» показывает древнейшие воплощения Уленшпигеля, а «Spiegel — Spiel» раскрывает механизмы смеха и пародии, где герой становится зеркалом мира.

«Заграница — это миф?!»

До 17 мая в Музейном центре «Масловка. Городок художников» проходит выставка «Заграница — это миф?!», посвященная тому, как советские художники открывали для себя мир до эры массового туризма.

В середине XX века выезд за границу для советского человека был событием исключительным — почти фантастическим. Одними из первых эту возможность получили 17 художников, посетивших Венецианскую биеннале в 1956 году. В своих работах они запечатлели Колизей, Монмартр, Гарлем и цветущую сакуру — места, казавшиеся тогда почти инопланетными.

В экспозиции представлено более 100 произведений классиков советского искусства: Макса Бирштейна, Виталия Горяева, Гелия Коржева, Юрия Пименова, Аркадия Пластова, Татьяны Назаренко и других. Дополняют выставку личные вещи художников — сувениры из далеких стран: флакончики духов, маски, статуэтки, иллюстрации с афрокосами из салона красоты.