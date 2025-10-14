Фильм о русском поэте, выставки современного искусства, кинофестиваль и венецианский арт-хоррор. Куда сходить в Москве с 13 по 19 октября — в материале RTVI.

«Лермонтов»

14 октября в историческом кинотеатре «Художественный» состоится премьера нового фильма режиссера Бакура Бакурадзе «Лермонтов». Картина производства кинокомпании СТВ, продюсером которой выступил Сергей Сельянов, посвящена последнему дню жизни великого русского поэта. В прокат картина выхдит 16 октября.

Главные роли в картине исполнили Илья Озолин, воплотивший на экране образ поэта, и Евгений Романцов, сыгравший его оппонента Мартынова. В съемках также приняли участие Вера Енгалычева, Андрей Максимов, Уршула Малка и другие актеры. Создатели фильма стремились к исторической достоверности — съемочный процесс проходил в Пятигорске, где разворачивались реальные события июля 1841 года.

КАРО/АРТ

С 15 по 19 октября в Москве, в киноцентре «Октябрь», пройдет одиннадцатый фестиваль КАРО/АРТ. Мероприятие представит насыщенную программу из российских и зарубежных премьер, классики кино, театральных постановок и специальных проектов в сфере музыки, моды и видеоарта.

Концепцией этого года стал «СЮР/РЕАЛИЗМ». Программа построена вокруг тем подсознания, искажения реальности, мифологии и сновидений, что позволит зрителям погрузиться в смешение пластов реального и ирреального.

Центральными событиями станут показы фильмов открытия и закрытия — громких премьер с 78-го Каннского кинофестиваля. Зрители увидят картину «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, получившую Гран-при, и отмеченное специальным призом «Воскрешение» Би Ганя.

«Жатва»

16 октября в российский прокат выйдет фильм Афины Рахель Цангари «Жатва», премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в основном конкурсе. Картину выпустит кинокомпания «Кино.Арт.Про».

В центре сюжета — шотландская деревня, живущая по замкнутым патриархальным законам, где царит многовековой уклад. Их мир рушится с появлением чужака, объявившего себя законным хозяином земель. С этого момента в общине просыпаются древние суеверия и параноидальный страх, выливающиеся в жестокость и поиски виноватых. Начинается жатва, но пожинать предстоит не зерно, а кровавые последствия человеческого гнева.

Главные роли в фильме исполнили: звезда независимого кино Калеб Лэндри Джонс («Догмен», «Дракула») и исполнитель роли Дадли Дурсля в серии фильмов о Гарри Поттере Гари Меллинг, а также Фрэнк Диллэйн, тоже известный по роли в поттериане.

«Свой человек. Владимир Гиляровский»

Музей русского импрессионизма и Политехнический музей представляют выставку «Свой человек. Владимир Гиляровский», которая пройдет с 16 октября 2025 по 25 января 2026 года. Проект посвящен легендарному журналисту и его эпохе — Москве рубежа XIX-XX веков.

На трех этажах музея представят 232 произведения из 55 музеев и частных коллекций. В экспозиции — работы Ильи Репина, Василия Кандинского, Константина Коровина, Наталии Гончаровой и других художников, запечатлевших облик столицы и ее жителей. Особый раздел посвящен техническим innovationsм того времени: телефоны Белла, фотоаппараты Кодак, граммофоны из коллекции Политехнического музея. Выставка дополнена инклюзивными программами, тактильными станциями и специальными проектами с использованием современных технологий.

«Подуй, пожалуйста, и в мою сторону»

До 1 ноября 2025 года в галерее ART&BRUT проходит новая персональная выставка художника Саши Браулова под названием «Подуй, пожалуйста, и в мою сторону». В экспозиции будут представлены новые работы автора из уличной серии, которая завоевала популярность благодаря документальной вышивке и большим текстовым баннерам с яркими, запоминающимися высказываниями.

Проект исследует внутренние трансформации человека через метафору преодоления неуловимого внутреннего порыва и отражает состояние между сознательным и подсознательным — символизируемое силой, пробивающейся сквозь препятствия и ведущей к замыслу жизни. Экспозицию дополнит музыкальное сопровождение от московской группы INDEX III с экспериментальной электроакустической музыкой, подчеркивающей атмосферу.

«Трын*Трава. Современный русский стиль»

До 28 октября в Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов проходит восьмая ежегодная выставка «Трын*Трава. Современный русский стиль». Проект, объединенный девизом «Традиции — это передача огня, а не поклонение пеплу», призван показать эволюцию и многообразие русского стиля через работы современных художников, дизайнеров и мастеров.

Главная задача проекта — не только продемонстрировать разнообразие культур и традиций народов России, но и пробудить к ним интерес у широкой аудитории. В экспозиции собраны работы художников, скульпторов, дизайнеров, декораторов, мастеров текстиля, керамистов, а также представителей старейших декоративных производств, размышляющих о нашем культурном коде и его месте в современности.