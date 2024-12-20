Живопись Китая, лабиринт эмоций, «Ёжик в тумане», современное искусство и Александр Лабас. Куда пойти в Москве на выходных 21 и 22 декабря — рассказываем в материале RTVI.

«Современная живопись Китая»

В Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре открылась выставка современного китайского художника Ма Кэ. В экспозиции представлены более 100 произведений художника, начиная с эскизов, созданных в 1990-х, заканчивая недавними живописными работами. В своих картинах Ма Кэ обращается к богатым национальным традициям своей страны, а также прибегает к спектру новаторских тенденций западного искусства, наполняет неожиданным и ярким содержанием свои произведения.

Новые выставки PA Gallery

В галерее PA Gallery в пространстве ГРАУНД Солянки проходят три персональные выставки художников галереи. В экспозиции персональной выставки Алисы Гореловой «Здесь обитают драконы. Hic sunt dracones» представлена новая серия крупноформатных живописных работ художницы — с узнаваемыми пластическими приемами изображения телесности и обращенных к теме необъяснимого.

Новый проект Андрея Сяйлева «Насекомые против феодалов» выстроен в формате музея альтернативной истории, который представляет зрителям псевдо-артефакты воображаемой эпохи межвидовых конфликтов с участием мутантов-повстанцев, выступающих гротескными альтер-эго людей. На соло-выставке Анны Казьминой можно увидеть новые керамические объекты, которые созданы в рамках ее масштабного долгосрочного проекта «Искусство абиогенеза», посвященного художественному исследованию витальных и творческих энергий в нашем мире.

«Архитектура для людей»

В Центре «Зотов» в рамках фестиваля «Архитектура для людей» проходит выставка «Эмоции архитектуры». В десяти залах отражены десять эмоциональных состояний: ностальгия, спокойствие, смятение, вдохновение, уют, удивление, тревога, стабильность, озарение, праздник. По словам организаторов, выставка «Эмоции архитектуры» составлена таким образом, чтобы каждая последующая эмоция контрастировала с предыдущей. Перед каждой комнатой есть специальное «место обнуления», где можно проанализировать увиденное, отдохнуть и продолжить свой путь по эмоциональному лабиринту.

«Русское невероятное» и «Небывальщина»

Центре «Зотов» проходит выставка «Русское невероятное», приуроченная к двухлетию культурного пространства. Выставка разделена на несколько глав: «Безмерно», «Навеки», «Вот-вот», «Посреди», «Живо», «Ввысь», «Лихо», «Неудержимо», «Запредельно», «Вопреки». Каждая из них рассказывает о том, чем вдохновлялись конструктивисты и как их работы отражаются в современном искусстве.

Экспозиция знакомит с основополагающими для конструктивизма феноменами: направленностью на процесс, а не на результат; изменчивостью ценностных ориентиров; объединением во имя глобальной идеи; склонностью к крайностям; неуемностью устремлений.

В рамках выставки «Зотов» также запустил кинопрограмму «Небывальщина». В нее вошли фильмы обо всем невероятном в российском кино от советского авангарда до постсоветского андеграунда. 22 декабря состоится показ мультфильмов Юрия Норштейна «Сказка сказок» и «Ёжик в тумане».

«Рождество, подаренное Бергманом»

В арт-пространстве Cube. Moscow открылись восемь новых выставок современного искусства. Самый масштабный проект показала галерея MSCA Gallery, представив работы двадцати молодых художников. Среди новых экспозиций есть и несколько проектов, посвященных зиме, Новому году и ожиданию рождественских чудес. Среди них, например, выставка «Рождество, подаренное Бергманом», вдохновленная фильмом культового шведского режиссера Ингмара Бергмана «Фанни и Александр». Галерея TRIPTYCH Gallery представила коллективный проект «Каждый в детстве верил в чудо» — ностальгическую предновогоднюю выставку, которая предлагает зрителю окунуться в свои самые теплые воспоминания о детстве и беззаботных счастливых днях.

«Утопия и Ухрония»

Московский музей современного искусства совместно с галереей современного искусства a—s—t—r—a представляют персональную выставку художников Сергея Сонина и Елены Самородовой «Утопия и Ухрония». Она продемонстрирует реальность гипотетической истории, представленной художниками в виде детально проработанного вещественного мира.

В экспозицию вошло около 100 произведений: керамика, живопись, графика, фотография, ткани, барельефы, офорты и другие работы. Особое место в проекте занимает зал видео, где будут показаны уникальные видеофрески и представлен натурный балет, исполненный как «хореографическая молитва».

«Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви»

В Музее «Новый Иерусалим» проходит выставка «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви». Проект приурочен к 125-летию со дня рождения художника-авангардиста.

В экспозицию вошли более 150 живописных и графических работ мастера из собраний 18 ведущих музеев России. Выставка рассказывает о разных гранях творчества художника через его ключевые работы, созданные в 1920—1930-е годы. Три зала поэтически отмерят этапы этого пути: «Предчувствие, «Сотворение» и «Невесомость». Этот путь сопровождает выдержками из дневников и воспоминаний Александра Лабаса, где он рассуждает о собственных творческих задачах и их решении, которые нередко относятся к конкретным работам, представленным в экспозиции.

«Символ матери(и)»

В галерее ART&BRUT проходит групповая выставка Юлии Кравчук и Алины Виноградовой «Символ матери(и)», посвященная исследованию женскую идентичности и ее различным аспектам — от чувственности до роли женщины в создании и восприятии мира. В рамках проекта художницы представят живописные полотна, серию графики, а также сайт-специфик объекты, созданные специально для пространства и погружающие зрителя в мир женщины.

«А в степи: бушует ветер…»

В Центре современного искусства AZ/ART на Маросейке проходит выставка «А в степи: бушует ветер…», посвященная 90-летию со дня рождения художника Владимира Яковлева. Экспозиция, включающая 70 работ из собраний представит главные направления в творчестве Яковлева: абстракции, цветы и портреты, созданные в 50-е — 70-е годы XX века.

В рамках выставки также запланирована концертная программа, которая сопоставляет внутренний мир, художественный язык, сюжеты и темы работ Владимира Яковлева с камерными произведениями композиторов двух последних столетий