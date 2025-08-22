Дебютный фильм Каннского фестиваля, выставки современного искусства, психологический триллер, благотворительный фестиваль, Московский международный кинофестиваль и спортивные выходные. Куда сходить в Москве (и не только) на выходных с 22 по 24 августа — в материале RTVI.

«Рецепт счастья»

Кинопрокатная компания RWV Film 21 августа выпустила в российский прокат фильм открытия 78-го Каннского кинофестиваля «Рецепт счастья» (Partir un Jour) режиссера Амели Боннен. Это первый в истории Каннского фестиваля дебютный фильм, получивший статус фильма открытия. В главных ролях снялись Жюльет Армане и Бастьен Буйон. Фильм родился из короткометражки Амели Боннен Partir un jour, получившей премию «Сезар» за лучший короткометражный фильм 2023 года.

Картина рассказывает об успешном шеф-поваре Сесиль, которая готовится к открытию собственного ресторана в Париже. После известия о сердечном приступе отца она возвращается в родную деревню, где вновь встречает свою юношескую любовь. Вдали от столичной жизни героиня начинает сомневаться в правильности своих решений. Почти в каждой сцене герои исполняют популярные французские треки Селин Дион, Stromae, K-Maro, Далиды, Клода Нугаро.

«Выход 8»

23 августа в кинотеатре «Октябрь» состоится премьерный показ фильма «Выход 8». Картина режиссера Гэнки Кавамуры является экранизацией одноименной японской игры. Фильм был представлен в официальной программе Каннского кинофестиваля, став первой в истории игровой адаптацией, удостоенной этого статуса. Рейтинг киноленты на портале IMDb составляет 7,7 балла. Российские зрители увидят фильм первыми в мире — на день раньше, чем в Японии.

Сюжет повествует о человеке, запертом в бесконечном коридоре токийского метро. Согласно инструкции, для выхода ему необходимо обнаруживать аномалии и не ошибиться ни разу. Фильм построен на принципах психологического саспенса и использует язык видеоигр. Основное действие разворачивается в единой локации, создавая иллюзию движения через цикличное пространство. Картина выходит в российский прокат при поддержке дистрибьюторской компании «Про:взгляд».

Body Slam

Галерея ART&BRUT представила персональную выставку Антона Левина Body Slam. Художник показал новую серию работ, в которой переосмысляет античные мифы о «Кузнице Вулкана» через искусство рестлинга.

В проекте Антон Левин обращается к современной интерпретации кузницы, где важное изменение происходит в области видимости насилия: оно перестает быть скрытым и выходит на авансцену. Чрезмерно натуралистичный язык серии работ усиливает привычное заимствование образов.

«Пространство мускулов едва ли можно встретить в спортзале, скорее, в музее. Барочные сюжеты выхватывают светом и фактурой мазка все рельефообразующие группы мышц, заставляя нас забыть обо всем на свете, кроме этих самых мышц. Одним из таких сюжетов предельной обнаженности можно назвать „Кузницу Вулкана“. Но слегка коснувшись вопросов искусствознания, легко обнаружить суть кузницы как процесса производства молний для Юпитера — это своего рода оружейный концерн, где истинное насилие остается за кадром, уступая место триумфу маскулинности», — рассказывает куратор выставки Body Slam Роман Круглов.

«Этого мало, этого слишком, этого достаточно»

Выставка «Этого мало, этого слишком, этого достаточно» завершает 12-й сезон Открытых студий Винзавода. В проекте участвуют восемь художников: Павел Гришин, Катя Жилина, Алина Золотых, Каролина Росляк, Варвара Силантьева, Лена Соловьева, Андрей Soul и Мария Стадник.

Экспозиция разделена на три тематических раздела. Первый представляет работы об архитектуре и дизайне среды. Второй посвящен вопросам идентичности и ее встраиваемости в социальные модели. Третий раздел обращен к историческому знанию, граничащему со сказкой и мифом.

Среди проектов: инсталляция Варвары Силантьевой «Язык цветов» об изобилии и его тревожном послевкусии, графическая серия Марии Стадник «Ландшафт 92» об индустриальных зданиях, керамические объекты Алины Золотых «Не бывает роз без шипов», исследующие взаимосвязь уязвимости и защиты. Лена Соловьева в проекте «Среда обитания» изучает процесс стройки и освоения пространства.

«Сокровенные люди. Антон и другие»

С 21 августа по 9 сентября пройдет выставка «Сокровенные люди. Антон и другие». Проект представляет персональную фотовыставку Ирины Штрих, объединяющую мастерскую «Сеанс» и благотворительный фонд «Антон тут рядом».

В экспозиции — более 150 художественных фоторабот, сделанных в различных творческих пространствах. Также будут демонстрироваться специально подготовленные видеоматериалы: архивные материалы фонда и редакции, а также не вошедшие в фильм «Антон тут рядом» кадры.

Центром выставки станет «гостиная» — пространство с артефактами из редакции журнала и фонда, которые можно трогать и исследовать. Проект сочетает портреты деятелей искусства с фотографиями людей с аутизмом, их родителей и волонтеров.

В рамках выставки запланирована сопроводительная программа: творческий вечер и лекция куратора Любови Аркус, мастер-класс от Ирины Штрих, медиаторские туры, дискуссии и творческие встречи.

«Московская международная неделя кино»

С 23 по 27 августа во второй раз пройдет Московская международная неделя кино. Участие в событии примут представители киноиндустрии из более чем 20 стран, включая Китай, ОАЭ, Бразилию, Францию и Египет.

Гостей ждут бесплатные кинопоказы в сети «Москино», кинотеатре «Художественный» и мобильном кинотраке, который будет курсировать по паркам и знаковым местам города. Впервые в России пройдет благотворительный аукцион кинореквизита — 26 августа на Патриарших прудах можно будет приобрести костюмы, декорации и предметы со съемок популярных фильмов и сериалов.

В субботу 24 августа пройдут первые показы картин с экрана кинотрака: «Мастер и Маргарита», «Холоп» и «Министерство неджентльменских дел».

Cube.Moscow

В Cube.Moscow можно увидеть 9 новых экспозиций современного искусства, а в большом зале арт-пространства продолжается выставка «Объект желания» в рамках Биеннале частных коллекций. Проект, центральной темой которого стал феномен коллекционирования, объединяет произведения искусства из частных собраний российских коллекционеров и галерей-резидентов Cube.Moscow. В экспозиции — работы как классиков современного российского искусства, так и авторов молодого поколения.

Postrigay Gallery открывает групповую выставку «Зачем мне быть большим», посвященную советской книжной иллюстрации — значимой части культурного кода постсоветского и нынешнего общества. Новый проект Syntax Gallery — персональная выставка Саши Пучковой «Sacred bones. Dry bone». Кости становятся носителями памяти, личной и коллективной, следом исторического и индивидуального бытия. TRYPTICH Gallery представляет персональную выставку Анастасии Даниленко «Фантом», посвященную связи человека и его внутреннего мира.

MSCA Gallery представляет групповую выставку Кати Герун и Дарьи Сидориной «От ускорения к замедлению» под кураторством Жанны Бобраковой. Персональная выставка Александрa Соколовa «Сборник шахматных коанов — 2» в галерее ЛУЧ раскрывает феномен Anarchy Chess. Проект становится продолжением серии картин и объектов автора, в которых мотивы традиционных шахмат переплетаются с эстетикой компьютерных игр и образами поп-культуры. Новая персональная выставка Сергея Брюханова «Летняя одиссея» в Kupol Gallery отражает безмятежность, умиротворение. Зритель переносится в лето, мир грез, наполненный теплом. В рамках предстоящего открытия онлайн-мастерская Radio Paint представит трехчастный pop-up проект «aha, you hear that radio too» под кураторством Оли Махно.

«Спортивные выходные»

24 августа в Олимпийском комплексе «Лужники» и на других площадках Москвы пройдет масштабный спортивный фестиваль «Спортивные выходные», организованный Департаментом спорта города Москвы в рамках форума «Москва 2030. Спорт. Человек будущего».

В программе фестиваля предусмотрены бесплатные тренировки и мастер-классы от известных спортсменов и артистов. Участников ждут секреты эффективных функциональных тренировок от Александра Энберта и его супруги Алеси, танцевальный час с певицей Катей Адушкиной, тренировка с Митей Фоминым и другие активности.

В течение дня будут работать открытые спортивные площадки с возможностью поиграть в бадминтон, фрисби, настольный теннис, настольный хоккей и футбол. Также предусмотрена зона с интерактивными развлечениями для детей и взрослых разного возраста, включая велотренажеры, беговую дорожку, скалолазание и другие активности. Завершится день концертом Юлианны Карауловой.