Ярмарка современного искусства, специальные показы работ студентов ВШЭ, шоу-мюзикл на воде, интерактивная выставка, музыкальный спектакль «Русалки и легенды», творчество Казимира Малевича, выставка художницы Тани Рауш. Куда сходить на выходных с 28 по 30 июня — в материале RTVI.

SCAN FAIR

В красноярском креативном кластере «Квадрат» проходит первая сибирская ярмарка современного искусства SCAN FAIR. В экспозиции приняли участие более 40 художников из сибирских городов, а также пять крупных галерей.

C 28 июня на ярмарке стартует публичная программа, где можно принять участие в дискуссиях об арт-рынке и меценатстве в регионах, паблик-токах о том, какие культурные проекты являются маркерами регионов на культурной карте России, а также адресованных молодым художникам лекциях о карьере.

«Экранные искусства»

29 июня в Центре «Зотов» пройдут специальные показы работ студентов профиля «Экранные искусства» Школы Дизайна НИУ ВШЭ. На показе в «Зотов.Кино» зрители смогут увидеть работы в разных жанрах и техниках. Куратор и творческий руководитель профиля — режиссер Иван И. Твердовский. После просмотра состоится обсуждение работ с Евгенией Лазаревой — преподавателем Школы дизайна НИУ ВШЭ, специалистом по истории экранных искусств, участником лекториев от общества «Знание».

«Буря. Остров волшебства»

Все лето в «Москвариуме» проходит шоу-мюзикл «Буря. Остров волшебства». Постановка является современной интерпретацией произведения Уильяма Шекспира «Буря». Режиссер мюзикла — Юрий Квятковский. В шоу принимают участие воздушные гимнасты, акробаты, профессиональные актеры и танцоры. Все композиции для мюзикла написал композитор-неоклассик Никола Мельников.

«Мюзикл на воде по мотивам Шекспира — это настоящая редкость. Выбор этого жанра обусловлен особенностями сюжета пьесы, действие которой происходит на острове и на воде. Благодаря возможностям „Москвариума“ мы можем передать этот сказочный мир более ярко и насыщенно, чем на обычных театральных сценах», — рассказал генеральный продюсер «Москвариума» Филипп Кошарин.

«Искусство.Культура.Спорт»

В новом пространстве «Спорт-холл» на Воробьевых горах продолжается интерактивная выставка «Искусство.Культура.Спорт». Проект посвящен теме взаимосвязи искусства и спорта в контексте современной культуры. В экспозиции представлены работы, созданные в разных техниках: графика, фотография, текстиль, живопись, граффити, настенная роспись.

В своих работах авторы исследуют субкультуру, образованную вокруг спорта, рассматривают ритуалы и сообщества, показывая, как увлечение спортом становится способом идентификации себя и единомышленников. Публичная программа включает артист-токи, лекции, перформансы и воркшопы с участием современных уличных художников.

Alius

В галерее фиджитал-искусства VS Gallery открылась персональная выставка Юлии Низамутдиновой Alius (лат. «иные»). Главной темой экспозиции стало приручение демонов методом «месмеризации» — так автор обозначает придание объектам гипнотических свойств за счет комбинации визуальных и технических приемов. Сценография выставки разделена на две части: черную и красную.

«Русалки и легенды»

На площадке «Москвариума» проходят показы музыкального спектакля «Русалки и легенды». Зрители узнают о судьбах Седны, Лорелеи и Мелюзины — русалок, легенды о которых рассказывают в разных странах, и побывают в средневековой Франции, на далеком севере и в Германии вместе с Одиссеем. Спектакль сочетает в себе сразу несколько театральных техник. Кроме актерской игры, погрузиться в историю помогут элементы театра теней, куклы-марионетки, маски и чудеса.

Спектакль основан на историях сборника «Русалки и легенды» и рассчитан на детей от шести лет. Перед началом представления сотрудники издательства «Ламинария» проведут мастер-класс «Русалка на полку». Каждый ребенок сможет сделать собственную русалку и забрать ее домой.

«Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2»

В Доме культуры «ГЭС-2» продолжается новая масштабная выставка «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2». В экспозиции представлено более 200 произведений искусства — в частности, оригинальные работы Василия Кандинского, Казимира Малевича, Эрика Булатова, Пабло Пикассо, Жан-Мишеля Баския и многих других значимых для истории мирового искусства художников.

Кураторами проекта выступили бывший директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и куратор 50-й Венецианской биеннале Франческо Бонами. По их словам, выставка посвящена не столько Малевичу, сколько вкладу российских художников в искусство двадцатого века. Экспозиция начинается с «Черного квадрата» Малевича и «Черного моря» Ивана Айвазовского — таким образом кураторы показывают преемственность поколений авторов. «Идеи авангарда в России возникли не под влиянием французских художников, а были рождены как Афина из головы Зевса», — подчеркнула Трегулова.

«В моем детстве или прямо сейчас»

В московской галерее «Тираж 1/1» (Tirage Unique) проходит персональная выставка петербургской художницы Тани Рауш «В моем детстве или прямо сейчас». В своих работах художница затрагивает тему детских воспоминаний, которые остаются с нами на всю жизнь и порой влияют на наши решения.

«Как будто основная тайна приводит к детству, и там находятся ответы. Не столько в плане детских травм и страхов или же идиллических воспоминаний. А в плане насущного существования детства здесь и сейчас, как вневременного существования души, тогда как детство принято считать исчезнувшим. Но исчезнуть оно не могло. Оно продолжает свидетельствовать, что-то показывать, предостерегать», — рассказала Таня Рауш в интервью RTVI.