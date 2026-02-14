Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в «преднамеренных» ударах по посольству республики в Киеве. Об этом он заявил на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Алиева, посольство Азербайджана в Киеве три раза подвергалось ударам. После первой атаки в Баку сочли, что это «могло быть случайностью», передает слова президента Report.az. После этого Азербайджан передал России координаты своих диппредставительств в столице Украины ― посольства, консульского отдела и культурного центра.

«Несмотря на это, последовали еще два удара. Это целенаправленная атака на дипломатические представительства Азербайджана», — заявил Алиев.

Баку расценивает обстрел своего посольства в Киеве как недружественный шаг со стороны России, добавил глава республики. Он напомнил, что МИД Азербайджана ранее вызывал российского посла Михаила Евдокимова и вручил ему ноту протеста из-за падения ракеты на территорию азербайджанского посольства в Киеве.

«Мы предприняли шаги исключительно в дипломатическом формате. Дополнительных действий мы предпринять не можем», — сказал Алиев.

14 февраля президент Азербайджана встретился в Мюнхене с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Последний сообщил, что проинформировал Алиева о «последствиях российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры». Зеленский также поблагодарил Алиева за пакет энергетической помощи, в который среди прочего вошли генераторы и трансформаторы.

Обвинения в адрес России

Президент Азербайджана не впервые обвиняет Россию в ударах по объектам республики на Украине. В августе 2025 года Алиев заявил в телефонном разговоре с Зеленским, что авиаудары носят «целенаправленный» характер.

Незадолго до этого украинские СМИ утверждали, что атаке беспилотников подверглась нефтебаза азербайджанской компании SOCAR. Минэнерго Украины позже сообщило об ударе по газокомпрессорной станции в Одесской области, транспортирующей азербайджанский газ на Украину.

Минобороны России и Кремль неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по военной и околовоенной инфраструктуре Украины.

В середине ноября 2025 года на территорию азербайджанского посольства в Киеве упала ракета. В Баку заявили, что в результате повреждения получили служебные автомобили, административное здание и консульский отдел. МИД Азербайджана призвал Россию провести расследование случившегося и предоставить «подробные объяснения».

После инцидента замминистра иностранных дел России Михаил Галузин встретился с азербайджанским послом Рахманом Мустафаевым. Российский МИД заявил, что Москва выразила «искреннее сожаление» в связи со случившимся. Однако российская сторона пришла к предварительному выводу о том, что на территории посольства Азербайджана в Киеве в результате некорректной работой украинских средств ПВО упала ракета ЗРК Patriot.

В российском министерстве подчеркнули, что заявления о «целенаправленном характере ракетных ударов» по объектам Азербайджана на Украине не соответствуют действительности.

Посла республики также «повторно проинформировали», что российские военные наносят удары только по законным военным целям на Украине. При планировании ударов учитываются места расположения иностранных диппредставительств, добавили в МИДе.

После падения ракеты на территории посольства Азербайджана украинское представительство компании SOCAR занялось укреплением азербайджанских памятников в Киеве и области.