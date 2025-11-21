Повреждения комплекса зданий посольства Азербайджана в Киеве, предположительно, произошли в результате некорректной работы средств противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины, а именно вследствие падения ракеты ЗРК Patriot. Об этом говорится в сообщении российского МИДа от 21 ноября по итогам встречи замминистра иностранных дел Михаила Галузина с азербайджанским послом в Москве Рахманом Мустафаевым.

«По результатам изучения имеющейся информации установлено, что повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, предположительно — падения ракеты ЗРК „Патриот“», — сказано в пресс-релизе.

В ходе встречи было отмечено что направленное 14 ноября обращение Баку по поводу повреждений, нанесенных зданиям, имуществу и территории азербайджанской дипмиссии в Киеве было «внимательно рассмотрено в компетентных российских ведомствах». Москва выражает «искреннее сожаление» в связи с произошедшим, отметили в МИДе.

Заявления о якобы имевшем место «целенаправленном характере ракетных ударов» по объектам Азербайджана на Украине не соответствуют действительности, подчеркивается в сообщении внешнеполитического ведомства. В частности, азербайджанская сторона была «повторно проинформирована» о том, что в ходе военной операции российские военные наносят удары по законным военным целям, включая объекты украинского оборонно-промышленного комплекса, в том числе расположенные в Киеве.

«При планировании ударов осуществляется тщательный контроль данных боевого применения для исключения ущерба гражданскому населению, учитываются места расположения дипломатических представительств иностранных государств», — заверили в МИДе.

В то же время власти Украины продолжают размещать военные объекты, в том числе средства ПВО, в жилой застройке, подвергая тем самым угрозе гражданское население, сказано в сообщении.

«Российская сторона исходит из того, что военно-политическое руководство Украины должно нести ответственность за любые последствия таких преступных действий», — напомнили в Министерстве иностранных дел.

В свою очередь, российская сторона в ходе встречи указала на необходимость скорейшего освобождения 11 российских граждан, задержанных в Баку летом 2025 года. Это стало бы значимым шагом для нормализации двусторонних отношений, считают в МИДе.

Кроме того, в ходе беседы был подтвержден «обоюдный настрой» на продолжение развития двусторонних связей Москвы и Баку, обсужден график контактов на высшем и высоком уровнях, а также «констатированы успехи» в продвижении экономического сотрудничества стран и важность возобновления культурно-гуманитарных связей в полном объеме.

14 ноября российского посла в Азербайджане Михаила Евдокимова вызвали в МИД республики и вручили ему ноту протеста из-за падения ракеты на территорию азербайджанского посольства в Киеве. По утверждению Баку, в результате падения ракеты «Искандер» была разрушена часть ограждения на территории дипмиссии, повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел, пострадавших нет. Азербайджанский МИД предложил российской стороне провести расследование произошедшего и предоставить «подробные объяснения».

В Баку также заявили, что это не первый подобный инцидент, в связи с чем у азербайджанской стороны возникают «вопросы о преднамеренном характере» ударов.

Характер повреждений азербайджанского посольства, которые видны на фотографиях с места событий, свидетельствует о том, что речь идет о падении обломков ракет зенитно-ракетного комплекса американской системы ПВО Patriot, заявил РИА Новости дипломатический источник в Москве. По словам собеседника агентства, на стенах можно увидеть «отчетливые следы от шрапнели ПВО», а воронка, которую украинские СМИ выдали за якобы свежий след от ракеты «Искандер», была видна на фотографиях еще с лета.

В случае с падением «Искандера» урон был бы гораздо больше, чем на кадрах с места инцидента, отметил источник РИА Новости. Он добавил, что если бы такая ракета взорвалась в воздухе, повреждения получили бы также все окружающие строения в городе.

В Минобороны России заявили, что в ночь на 14 ноября российские Вооруженные силы массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины, обеспечивающим их работу. В военном ведомстве отметили, что военные использовали в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Министерство обороны России и Кремль неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по военной и связанной с ней инфраструктуре Украины.