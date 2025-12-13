Приняв решение о бессрочной блокировке российских активов, Евросоюз совершил «абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права», — «откровенное банальное воровство», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, ответные действия Москвы «не заставят себя ждать».

Дипломат процитировала премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который сравнивал действия Евросоюза с замороженными российскими активами с «кражей мебели из иностранного посольства». Захарова сочла это сравнение «образным и точным».

Она напомнила, что бельгийский депозитарий Euroclear хранит большую часть госактивов РФ, заблокированных после начала СВО. Поэтому, предупредила представитель МИД России, именно Бельгия рискует сильнее всех пострадать от действий руководства ЕС.

Захарова отметила, что бессрочную заморозку российских активов не удалось согласовать в «единстве», поскольку несколько стран-участниц Евросоюза выразили несогласие с реализацией этой «откровенно мошеннической схемы».

По ее словам, политика ЕС в отношении России давно утратила здравый смысл и стала больше похожа на «театр абсурда», поскольку ради нанесения ущерба Москве Брюссель готов даже вредить самому себе.

«Практически нулевой рост экономики, стремительно увеличивающиеся госдолг и бюджетный дефицит, падение производства и деиндустриализация на фоне зашкаливающих расходов на энергетику», — описала дипломат последствия «болезненного стремления ЕС к ущемлению российских интересов».

Она подчеркнула, что бессрочная блокировка российских активов была введена со ссылкой на нормативные документы Евросоюза о «принятии мер чрезвычайного характера в условиях тяжелой экономической ситуации», причем эти нормативы предусмотрены на случай возникновения трудностей в самом ЕС, а не за его пределами. Получается, сделала вывод Захарова, тем самым Брюссель признал, что планирует «подправить экономическую ситуацию за счет миллиардов российских госрезервов».

«ЕС расписался в том, что украинская ноша становится для него неподьемной, приходится прибегать к воровству», — констатировала дипломат.

Представитель МИД РФ обвинила Евросоюз в стремлении подорвать все усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине. Захарова убеждена, что решение о бессрочной блокировке российских активов было принято из тех же соображений — «нанести прямой удар по мирным инициативам», продвигаемым президентом США Дональдом Трампом.

Захарова предупредила, что решение Евросоюза ударит в первую очередь по простым гражданам стран этого объединения и навсегда погубит его собственную репутацию «некогда надежного торгово-инвестиционного партнера».

«Без последствий такие деликты в международных отношениях не остаются», — уверена официальный представитель МИД РФ.

Она напомнила, что после решения ЕС сделать заморозку российских активов бессрочной 12 декабря ЦБ РФ объявил о подаче иска к бельгийской Euroclear в московский арбитражный суд — с требованием возместить причиненные убытки.

«Наши ответные действия не заставят себя ждать. <…> Конкретные шаги уже реализуются», — сообщила Захарова.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Италия, Бельгия, Болгария и Мальта подготовили совместное обращение в Еврокомиссию с просьбой рассмотреть альтернативные варианты вместо использования российских активов для оказания помощи Украине.