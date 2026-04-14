Российские военные провели тайную операцию в украинском тылу, сообщило Минобороны России 14 апреля. В ведомстве рассказали, что разведгруппа гвардии лейтенанта Дмитрия Бирюкова обнаружила пункт временной дислокации ВСУ и без единого выстрела взяла в плен военных с документацией.

Неподалеку от пункта временной дислокации ВСУ находился легковой автомобиль, в который украинские военнослужащие спешно грузили коробки с документацией. Бирюков принял решение захватить пленных вместе документами и на этой же машине вернуться к разведгруппе, заявили в Минобороны.

«Под прикрытием дымовых шашек разведчики рассредоточились по разным флангам и без единого выстрела произвели захват боевиков. Связав и погрузив их в автомобиль, группа гвардии лейтенанта Бирюкова на большой скорости покинула тыл врага», — говорится в сообщении ведомства.

Полученные документы и трое украинских пленных были доставлены в расположение войск ВС РФ. Изучив документы и показания пленных, командование определило места дислокации формирований ВСУ. После этого были нанесены ракетные удары по украинским позициям, в результате было ликвидировано «большое количество живой силы и техники», что позволило полностью взять под контроль один из населенных пунктов в зоне СВО.

В сентябре 2025 года СМИ сообщили, что российские военные повторили операцию «Поток» со скрытыми передвижениями по неиспользуемой газовой трубе. В публикациях утверждалось, что военнослужащие ВС РФ забрались в трубу в окрестностях населенного пункта Лиман Первый и за четыре дня, используя самодельные лежанки с колесами и электросамокаты, добрались до позиций ВСУ под Купянском.

Об операции «Поток» для прорыва обороны ВСУ в Суджанском районе Курской области стало известно в марте 2025 года. Российские военные воспользовались трубой, по которой раньше транзитом через Украину поставлялся газ в Европу.