Несмотря на символический запуск строительства первой казахской АЭС, «Росатом» не определился с точным местом ее строительства, выбирая из трех потенциальных площадок. При этом схема финансирования проекта уже определена — необходимые $15−16 млрд. Казахстану должна предоставить Россия в виде займа.

Напомним, что 16 июня «Росатом» был выбран основным подрядчиком по строительству первой казахской АЭС. После чего, в конце июня, на Петербургском международном экономическом форуме «Росатом» и казахское Агентство по атомной энергии утвердили т.н. «дорожную карту» проекта.

В рамках развития двустороннего сотрудничества также было подписано рамочное соглашение между «Казахстанскими атомными электрическими станциями» (ТОО «КАЭС») и АО «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион «Росатома»). И 8 августа инжиниринговый дивизион российской госкомпании начал бурить разведочные скважины на предполагаемом месте строительства АЭС возле поселка Улькен на озере Балхаш.

«В настоящий момент для строительства определен Жамбыльский район Алматинской области. На этой территории выбраны три потенциальные площадки и на каждой из них начнут проводиться соответствующие инженерные изыскания», — заявил заместитель председателя Агентства по атомной энергии Казахстана Асет Махамбетов.

На данном этапе специалисты «Росатома» оценивают сейсмическую устойчивость выбранных мест, их гидрогеологические особенности и другие параметры, что является «обязательным условием для обеспечения надежности и безопасности» АЭС. Всего планируется пробурить не менее 50 скважин, глубина которых составит от 30 до 120 метров. И только после обобщения всех полученных данных будет выбрана окончательная площадка для стройки.

Как ранее писал RTVI, в настоящий момент именно вокруг предполагаемого места размещения АЭС развернулись судебные тяжбы. В июле суд Алматы отказал в иске гражданскому активисту Альнуру Ильяшеву, который считал незаконным соответствующее решение правительства Казахстана, считая, что она будет размещена в опасной близости от арендуемого Россией военного полигона Сары-Шаган.

Альнур Ильяшев в комментарии RTVI заявил, что намерен оспорить решение и дойти до Конституционного суда Казахстана. При этом, по информации Асета Махамбетова, говорить о конкретном месте строительства АЭС можно будет только через полтора года.

«Инженерные изыскания по времени занимают порядка 18 месяцев, плюс анализ сбора и анализ данных», — заявил он на церемонии старта изыскательских работ.

В свою очередь генеральный директор Росатома Алексей Лихачев подчеркнул, что «мы сосредотачиваем усилия на тщательном изучении площадки, чтобы быть абсолютно уверенными в ее пригодности» для АЭС. А «Росатом» по словам его гендиректора, «готов применить весь накопленный опыт».

Общий объем инвестиций в проект составит порядка $14-15 млрд.

«Дополнительно $1 млрд будет направлен на строительство социальных объектов и современной инфраструктуры», — отметил глава казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

Предполагается, что эти деньги предоставит Россия, скорее всего, в виде межправительственного займа. Ранее Саткалиев уточнял, что проект соответствующего соглашения готов, а детали обсуждают представители министерства финансов России и Казахстана.

При этом гендиректор госкомпании «Казахстанские атомные электрические станции», которая является оператором проекта со стороны Казахстана, Ернат Бердигулов отметил, что названная цифра предполагаемых инвестиций не окончательная.

По его словам, финальная стоимость проекта станет понятна лишь после завершения изыскательских работ, которые дадут точное понимание необходимых технических решений, «с учетом биологии, сейсмики, климатических условий и других факторов».

«Более того, на стоимость будут влиять и понимание по поставщикам оборудования с учетом планов по созданию международного консорциума и условия привлечения лидирующих международных компаний для реализации проекта», — заявил Бердигулов.

Казахстанская сторона рассчитывает, что местные компании активно будут привлекаться к строительству. Причем речь идет не только о «казахстанских фирмах-субподрядчиках», но и локализации процессов ядерно-топливного цикла.

По сути, это означает, что Казахстан добивается от России передачи ему технологии производства топлива для АЭС — тепловыделяющих сборок (ТВС). В настоящий момент Казахстан производит на Ульбинском комбинате в Усть-Каменогорске ТВС, но они французско-китайского дизайна.

«Мы проводим такую работу с российской стороной», — заявил на церемонии старта изыскательских работ Асхат Махатбеков.

Он также сообщил, что ведомство выбирает возможные места для размещения еще двух АЭС.

По информации RTVI, еще в 90-е годы прошлого века Казахстан совместно с японскими специалистами проводил исследование на предмет возможного размещения атомных станций на территории страны. Тогда были определены потенциальные 10 площадок. Сейчас, по данным источников RTVI, речь идет о пяти возможных локациях для АЭС, включая площадку на Балхаше, где будет строить Росатом.

Две из них назывались публично — это район Курчатова, города в Восточно-Казахстанской области, где расположена основная база казахстанской ядерной физики, и в районе города Актау (Мангистауская область), где с 1972 по 1999 годы работал ядерный реактор на «быстрых нейтронах» БН-350, который сейчас находится в процессе вывода из эксплуатации.

«По другим районам страны проводится в настоящее время изучение с целью определения наиболее подходящих локаций не только с точки зрения геологии и метеорологических условий, но и с точки зрения развития энергосистемы», — сказал Асхат Махатбеков.

Причем, по его словам, если основной подрядчик по строительству второй АЭС определен в лице китайской госкомпании CNNC, то по третьей АЭС, несмотря на заявление первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра о том, что подряд на ее строительство будет тоже отдан китайской компании, решения пока не принято.

«Мы продолжаем работу со всеми потенциальными партнерами, как по реакторам большой мощности, так и по реакторам малой мощности», — заявил Асхат Махатбеков. RTVI ранее сообщал, что Казахстан активно интересуется проектами малых модульных реакторов и включил в свой шорт-лист американские проекты компаний NuScale и GE Hitachi.