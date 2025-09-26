Биоинформатика Михаила Гельфанда восстановили в Институте проблем передачи информации РАН и уволили на следующий день. Оба приказа ему вручил представитель института в стенах Тушинского районного суда, рассказал ученый RTVI.

«Вчера в Тушинском суде меня поймал представитель ИППИ и вручил две бумаги: приказ о восстановлении от 10 сентября и уведомление об увольнении от 11 сентября. По почте тоже такие же пришли — я их раньше не получил, потому что был в командировке», — рассказал Гельфанд RTVI.

Московский городской суд 9 сентября постановил восстановить биоинформатика Михаила Гельфанда в должности главного научного сотрудника Института проблем передачи информации РАН (ИППИ РАН). Судья и прокурор согласились с доводами истца в том, что новое руководство института уволило его незаконно.

Ранее такое же решение принял Тушинский районный суд, который взыскал с руководства ИППИ средний заработок истца за время вынужденного прогула в размере 522 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.

Об увольнении Гельфанда стало известно 15 мая 2024 года, тогда его уволили по статье по 288 статье ТК — увольнение сотрудников, работающих по совместительству. Тогда на его должность был найден другой сотрудник, который заявил на суде, что при назначении на новую должность не знал, что его переместили на позицию Гельфанда.

«В этот раз уволили по той же статье. Видимо нашли нового сотрудника», — пояснил Гельфанд, добавив, что обдумает дальнейшие действия.

Гельфанд — один из самых цитируемых российских ученых, популяризатор биоинформатики и молекулярной биологии. Автор свыше 230 публикаций в крупных научных журналах по метагеномике, регуляторным сигналам, сплайсингу и исследованию ДНК.

Конфликт вокруг назначения нового директора ИППИ Максима Федорова начался летом 2023 года, когда Минобрнауки известило и. о. директора Андрея Соболевского о прекращении с ним трудового договора без указания причин, что вызвало недовольство коллектива ученых.

После назначения нового руководства за два года из ИППИ ушло множество научных работников. Так, летом 2024 года стало известно, что половина всех математиков ИППИ решила уйти работать в МФТИ. Недавно RTVI, подводя итог двухлетнему руководству Федорова, писал, что институт покинули сотрудники еще одной лаборатории.