Специалисты завершили последний этап работ по сбору нефтепродуктов, осевших на морском дне у берегов Анапы и Темрюкского района в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Об этом говорится в официальном сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

В ходе последнего этапа работ, который продолжался с 10 по 17 сентября, водолазы подняли на берег 443 мешка с нефтепродуктами рядом с причалом в поселке Джемете. В последний день, 17 сентября, они подняли из воды 24 мешка с мазутом.

За все время работ по очистке морского дна водолазы совершили 21 591 погружение. В процессе очистки удалось собрать 22 451 мешок с нефтепродуктами, общий вес которых составил более 2 тысяч тонн.

Работы проводились совместными силами сотрудников МЧС России, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы на 19 участках, протянувшихся на расстоянии около 14 км вдоль берегов Анапы, Джемете, Витязево, Веселовки, Волны и Артющенко.

В оперштабе также отметили, что территории для сбора мазута с морского дна с целью предотвращения его выброса на берег были выбраны путем подводного мониторинга. Осевшие нефтепродукты были выявлены на удалении от 50 до 200 метров от берега, их собирали как вручную, с помощью лопат, так и с помощью эжекторных установок.

Разлив нефтепродуктов в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших около 8 тысяч тонн нефтепродуктов, произошел 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива. Часть мазута вынесло волнами на побережье Анапы, позднее стало также известно о нескольких выбросах в Крыму.

В марте администрация Анапы направила в краевой Арбитражный суд иск с требованием о взыскании 211 млн рублей с владельца танкеров. Позднее требования по иску были увеличены до 545, 9 млн рублей.

В августе суд постановил взыскать по иску Росприроднадзора в пользу бюджета 49,46 млрд рублей с владельца и фрахтователя танкера «Волгонефть-212» — ООО «Каматрансойл» и ООО «Кама Шиппинг», а также 35,48 млрд рублей с владельца танкера «Волгонефть-239» — компании «Волгатранснефть».