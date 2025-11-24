Президент США Дональд Трамп намекнул на возможность «большого прогресса» в рамках переговоров по прекращению боевых действий между Россией и Украиной. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«Неужели действительно возможно, что в мирных переговорах между Россией и Украиной достигается значительный прогресс??? Не верьте, пока не увидите, но, вероятно, происходит что-то хорошее», — написал Трамп.

Ранее США и Украина заявили, что по итогам переговоров в Женеве 23 ноября они разработали «обновленную и улучшенную» концепцию американского плана по урегулированию российско-украинского конфликта, изначально состоявшего из 28 пунктов.

По данным агентства Bloomberg, Украина и ее европейские союзники представили американской стороне свой «контрплан» мирного соглашения. В частности, они настаивают на прекращении огня по нынешней линии соприкосновения до переговоров с Москвой и предоставлении Киеву гарантий безопасности, аналогичных пятой статье устава НАТО о коллективной обороне.

Россия еще не получила от США официальную информацию о результатах встречи в Женеве, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы пока не получали никакой информации. Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней, из Женевы, в том числе. Но официально мы пока ничего не получали», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Вашингтон требует от Киева подписать мирное соглашение с Москвой ко Дню благодарения 27 ноября. Согласно источникам телеканала CBS, президент Украины Владимир Зеленский может на этой неделе посетить США с официальным визитом.