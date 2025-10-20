Британским военнослужащим могут разрешить «немедленно сбивать» неопознанные БПЛА над военными объектами, пишет Telegraph. По данным издания, сейчас разрешено отслеживать, подавлять сигналы и принудительно изменять траекторию полета дронов с помощью специального оборудования.

В понедельник, 20 октября, о нововведениях должен объявить глава Минобороны Великобритании Джон Хили. Изменения будут прописаны в законе «О вооруженных силах».

Как отмечает Telegraph со ссылкой на источник, Хили напомнит о «растущей угрозе со стороны России», предупредит, что «Великобритания не застрахована от этих угроз» и заявит, что «мы продолжим ежедневно защищать себя».

По данным издания, пока речь идет только о защите военных баз, но власти не исключают, что аналогичные меры могут быть распространены и на гражданские объекты, включая аэропорты.

Ранее СМИ писали о беспилотниках вблизи аэропортов Дании, Норвегии и Германии. Это спровоцировало среди европейских лидеров дискуссию о целесообразности создания «стены беспилотников» на восточном фланге для защиты от предполагаемой российской угрозы. Инициативу активно поддержал генсек НАТО Марк Рютте и раскритиковал канцлер Германии Фридрих Мерц.

2 октября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа сталкивается с гибридными угрозами и должна усилить свою оборону, перевооружившись к 2030 году. По ее словам, ЕС «необходимо наращивать производство дронов и средств борьбы с ними, включая создание европейской сети мер по борьбе с беспилотниками, которая сможет защитить и, конечно же, нейтрализовать вторжение извне».

11 октября Федеральная ассоциация немецких авиакомпаний (BDF) призвала власти разрешить сбивать БПЛА над аэропортами. По словам президента организации Петера Гербера, в критических ситуациях должна быть предусмотрена возможность немедленного уничтожения дронов, чтобы избежать угрозы пассажирам и авиационной инфраструктуре.