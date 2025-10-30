Решение ЕС о запрете экспорта сантехники в Россию, принятое в рамках 19-го пакета санкций, может быть обосновано потребностью самих европейцев в этих изделиях в ближайшей перспективе. Таким предположением поделился спецпредставитель российского президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Днем 23 октября ТАСС со ссылкой на постановление Совета ЕС, опубликованное в официальном журнале Евросоюза, сообщил, что европейское объединение в 19-м пакете санкций запретило поставлять в Россию унитазы, биде, раковины и другую сантехнику.

«ЕС, очевидно, считает, что в будущем потребуется больше сантехники, и запрещает ее экспорт в Россию. Сантехнические компании ЕС терпят убытки, чиновники ЕС радуются», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Дмитриев также привел оценку Ассоциации итальянских предпринимателей, которые охарактеризовали ситуацию как парадоксальную, отметив, что для жителей России этот запрет выглядит забавным, тогда как европейские производители сантехники не видят в нем ничего смешного.

Днем ранее, 29 октября, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини рассказал RTVI, что убытки от 19-го пакета санкций для бизнеса Италии составят примерно €250 млн, а непосредственно от запрета поставлять в Россию унитазы и другую сантехнику — около €140 млн.

Решение о запрете на экспорт сантехнических изделий 23 октября прокомментировал президент России Владимир Путин.

«Они [унитазы] им были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они и дальше будут продолжать такую же политику в отношении России», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Колесник иронично предложил ответить на запрет поставок сантехники из ЕС помощью с туалетной бумагой. По его мнению, настоящей причиной ограничений может быть дефицит этих товаров в самих странах Евросоюза, которые опасаются остаться без предметов первой необходимости.

Помимо сантехнических изделий, под ограничения в рамках 19-го пакета европейских санкций попали игрушки с моторчиками, головоломки, трехколесные велосипеды, соль, цемент и земля. Санкционный список также включил «АвтоВАЗ», судостроительный комплекс «Звезда», пять российских банков и 117 танкеров — всего 21 физическое и 41 юридическое лицо.