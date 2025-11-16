Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока отложена, однако дипломатические контакты по ее подготовке продолжаются. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Ушакова, итоги предыдущего саммита в Анкоридже, состоявшегося в августе, были доведены до украинской стороны. Он добавил, что контакты между Москвой и Вашингтоном по вопросу урегулирования на Украине продолжаются.

При этом помощник президента РФ отметил, что позиции, согласованные в Анкоридже, «явно не по душе» Киеву и некоторым странам в Европе.

«Результаты Анкориджа не нравятся тем, кто хочет продолжать войну до последнего украинца», — сказал Ушаков.

Переговоры между Путиным и Трампом на Аляске 15 августа стали первой очной встречей двух мировых лидеров за четыре года. Главной темой саммита стало урегулирование конфликта на Украине, обе стороны оценили его итоги как продуктивные.

16 октября Путин и Трамп в ходе телефонного разговора договорились провести следующий саммит в Будапеште в течение примерно двух недель или чуть позже. Однако впоследствии Трамп отказался от этих планов.

После отмены переговоров США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

В начале ноября президент Финляндии Александр Стубб предложил в качестве места для встречи глав России и США саммит G20 в Йоханнесбурге (ЮАР), который состоится в конце месяца.