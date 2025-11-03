Единственный выживший при крушении самолета Air India, унесшем жизни 241 человек, заявил в интервью ВВС, что раздавлен физически и морально. Вишвашкумар Рамеш признался, что страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и практически утратил связь с родными.

После падения самолета на здание в Ахмедабаде мужчина, занимавший место 11А рядом с аварийным выходом сумел отстегнуться и выбраться из салона Boeing 787 через отверстие в фюзеляже до того, как из-за начавшегося пожара прогремел взрыв. Его младший брат Аджай, сидевший на несколько кресел дальше, погиб.

В видеорепортажах с места трагедии выживший пассажир казался почти невредимым. Однако по возвращении домой его состояние резко ухудшилось. Он утверждает, что гибель брата, который поддерживал его на протяжении последних лет, стала сильным ударом, а общение с родными превратилось в источник стресса.

«Бог дал мне жизнь, но отнял у меня все счастье… Теперь я один. Я просто сижу в своей комнате, не разговаривая ни с женой, ни с сыном. Мне просто нравится быть одному в своём доме. После этой аварии… мне очень тяжело — физически, морально, и моей семье тоже. Мне не нравится ни с кем разговаривать. Я не могу много говорить. Я думаю целыми ночами, я страдаю морально. Каждый день — это боль для всей семьи», — признался 39-летний Рамеш.

Когда журналисты попросили его поделиться воспоминаниями о самой авиакатастрофе, мужчина заплакал и отказался говорить. Он пожаловался на последствия полученных при крушении травм, заявив, что страдает от болей в плече, колене и спине, поэтому не может работать и водить машину.

«Когда я хожу, то хожу не так, как надо, медленно-медленно, мне помогает жена», — рассказал мужчина.

Опекающий его лидер местной общины Санджив Патель сообщил журналистам, что во время лечения в больнице после авиакатастрофы у Рамеша диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, но с момента возвращения домой он не получал никакой медицинской помощи. По его словам, руководство авиакомпании Air India должно встретиться с выжившим пассажиром и оказать ему поддержку.

«Он находится в кризисе — психологическом, физическом и финансовом. Это опустошило его семью», — сказал Патель.

Ранее Air India выплатила Рамешу более 28 тысяч долларов, но он говорит, что этого недостаточно. По словам мужчины, после крушения семейный рыболовный бизнес в Диу , которым они управляли вместе с братом, с тех пор обанкротился. Патель уточнил, что они трижды пытались устроить встречу с представителями Air India, но все их приглашения были «проигнорированы или отклонены».

Инцидент, в котором выжил Рамеш, стал первой авиакатастрофой с участием самолета Boeing 787-8 Dreamliner. 12 июня он направлялся в лондонский аэропорт Гатвик, но вскоре после взлета передал сигнал Mayday и перестал выходить на связь. Борт рухнул в густонаселенном районе Ахмедабада, врезавшись в столовую и общежитие медколледжа, где жили старшие ординаторы. Жертвами крушения на земле стали более 30 человек — студенты-медики, прохожие, торговцы.