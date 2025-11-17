Евросоюз отложил вопрос возможной конфискации замороженных в Европе суверенных российских активов, потому что некоторые европейские лидеры сомневаются в возможности победы Украины в конфликте, пишет The Conversation.

По данным портала, речь идет не о публичной риторике, однако в вопросе поведения видны признаки реалистичной перекалибровки позиции.

«Дискуссия о замороженных активах в ЕС стала лакмусовой бумажкой для уверенности Брюсселя в долгосрочной жизнеспособности Украины», — говорится в материале.

Позиции премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо, пишет The Conversation, отражают растущее течение реалистического стратегического мышления внутри блока. Даже среди страны, которые сильнее поддерживают Киев, растет неопределенность позиции в отношении боевых действий.

В странах G7 и ЕС заморожены российские активы на сумму около €300 млрд. Крупнейший держатель — Euroclear со штаб-квартирой в Бельгии хранит €193 млрд, €180 млрд из из которых принадлежат Центробанку, далее идет Франция с €19 млрд. У остальных стран находятся значительно меньшие суммы. Например, объем российских активов, заблокированных в Германии, оценили в €210 млн, а в США — приблизительно в $5 млрд. Бельгия не раз предупреждала, что выступает против использования средств России для оказания помощи Киеву и требует разделения рисков, сопряженных с реализацией этого решения. Также дипломатические источники сообщали, что опасения по этому поводу высказывали Италия и Франция.

Например, Франция и Германия продолжают поддерживать Украину, однако все больше внимания уделяют дипломатии и «реалистичным ожиданиям».

The Conversation отмечает, Евросоюз пока не оставил Киев, однако находится в процессе пересмотра оценки рисков из-за стратегических сомнений. Лидеры ЕС больше не уверены в победе Украины, хоть и не говорят об этом вслух, добавили авторы материала.

«В конечном итоге, независимо от того, будут ли задействованы эти силы или нет, перспективы Украины остаются безрадостными, если только Россия и Запад не найдут способ снизить градус своего соперничества в регионе», — сказано в статье.